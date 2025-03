Urbański: Nasza gra idzie w dobrym kierunku

Niedziela, 2 marca 2025 r. 17:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Musimy popracować nad skutecznością, ale cały czas próbujemy poprawić ten aspekt. Myślę, że będzie coraz lepiej. W niektórych momentach nasza gra wyglądała dziś bardzo dobrze. Widać było swobodę i na tym powinniśmy się skupiać, bo nasza gra idzie w dobrym kierunku - powiedział po zwycięstwie ze Śląskiem Wrocław pomocnik Legii, Wojciech Urbański.









- Po zdobytej pierwszej bramce chyba poczuliśmy zbyt dużo swobody i z tego mógł wynikać szybko stracony gol. Będziemy mieli jeszcze czas, by przeanalizować tę straconą bramkę. Teraz jednak cieszymy się ze zwycięstwa, a o tym będziemy myśleć jutro.



- Czy czuliśmy dziś różnicę bez trenera Goncalo Feio na ławce? Ciężkie pytanie. Oczywiście, trener jest bardzo ważną częścią tej drużyny. Cenimy jego wskazówki, widzi i podpowiada nam w trakcie meczów. Dziś było czuć, że trenera Feio z nami nie ma, ale uważam, że trener Inaki Astiz również wykonał dobrze swoją pracę.



- W przerwie trener pokazał nam rzeczy, które możemy robić lepiej. Wydaje mi się, że chociażby w pressingu wyglądało to lepiej i dzięki temu było dużo sytuacji dla nas. Byliśmy też konsekwentni, próbowaliśmy takich samych schematów i to przynosiło nam bramki.



- Można powiedzieć, że jestem niezłym jokerem. Gdy dostaję swoją szansę, to chcę ją w pełni wykorzystać i na tylko tym się skupiam.



- Rzeczywiście, gra na trzy fronty nam nie przeszkadza. Każdy piłkarz chce grać i woli mieć więcej meczów niż treningów. Czym więcej spotkań, tym bardziej się cieszymy.



- Mamy żądzę rewanżu przed dwumeczem z Molde FK. Chcemy w Lidze Konferencji dojść jak najdalej i wygrywać mecze, tak jak każde inne. Teraz będziemy w pełni koncentrować się na tym meczu i pojedziemy do Norwegii po zwycięstwo.