24. kolejka Ekstraklasy: Wygrane Lecha i Rakowa

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl notorynka-Legia 2:0 odpowiedz

Wyrwikufel - 14 godzin temu, *.. Ciekawe jak Legia zaprezentuje się na wschodzie. Z doświadczenia wiem, że nie będzie łatwo bo na takim głębokim terenie i to jeszcze przy granicy z Ukrainą będzie ciężko. W Niecieczy też Legii ciężko się grało a tu dochodzi jeszcze możliwy odgłos bomb spadających na Ukrainę albo jakaś zaplątana rakieta gdzieś hen hen na wschodzie. Poza tym taka głęboka prowincja zawsze mobilizowała się na Legię bo dla takiego Lublina mecz z Legią to jak festyn w remizie. odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @Wyrwikufel: co Ty masz w głowie? odpowiedz

Rumcajs - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Arek: Przecież to trol tej strony, kiedyś pisał jako Władeczek. Celowo szczyl prowokuje by mieć później polewkę z ludzi myślących, że on tak na poważnie. odpowiedz

Qwerty - 4 godziny temu, *.net.pl @Wyrwikufel: jeszcze do niedawna pisałeś, że Legia będzie jechać z ligą jak furą gnoju i co ci się nagle zmieniło maleńka? Zmienna jesteś jak pogoda na tvnie. odpowiedz

Obcy - 07.03.2025 / 18:52, *.t-mobile.pl Z Motorem będzie w plecy. Gwiazdy będą zmęczone po pucharach. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Obcy: głupoty gadasz 🤣, będą już myślami przy rewanżu na Ł3, a taki Motor to zajadą po drodze. odpowiedz

Wiktor - 07.03.2025 / 16:45, *.chello.pl Śląsk pyknie pachołków Widzewa odpowiedz

Jmm szkoda że craxa nie pyknęła chłopków z radomia - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wiktor: 🚀 odpowiedz

Antek - 07.03.2025 / 16:36, *.15.32 Wielkie miasto i jej rodowici grajkowie i kibice odpowiedz

n - 07.03.2025 / 11:22, *.172.72 Na początek wiejskie derby w Kielcach, dwie drużyny ze wsi. odpowiedz

sipe - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @n: szkoda, że Korona tak późno się obudziła i odpadła z pucharów z Ruchem, to dobra ekipa i mogli w tym sezonie powalczyc o top 3, gdyby nie przespana jesień odpowiedz

Wodz Lublin - 07.03.2025 / 10:11, *.autocom.pl Nie wiedziałem,że w Lublinie jest tylu kibiców Legii, w czwartek 07.03 brak biletów na mecz Motor- Legia odpowiedz

Tomm - 07.03.2025 / 14:18, *.centertel.pl @Wodz Lublin: taa Legii , w Lublinie średnia frekwencja od 12 do 15 tys w tym sezonie. Widać mało wiesz i nie masz pojęcia. Biorąc pod uwagę Warszawę 5 razy tyle ludności co Lublin 1,7 mln vs 350 tys to Legia w Warszawie ma mało kibiców skoro stadion zapełnia te 24 tys, gdy walczą o coś, co rok o mistrza albo puchary. Gdyby serio byli to by mecze ciekawsze bywały na taki narodowym co jest oczywiście abstrakcją i chętnych by było te 50 tys . I tyle z twojej błędnej teorii zostało. Proporcjonalnie to Warszawa słabo wygląda jeśli chodzi o ilość kibiców Legii na stadionie a ten tak pisze, nie tylko w porozumieniu do Lublina a innych kibicowskich miast 😂. Na Lechu Śląsku Ruchu Lechii Wiśle bywa, bywało i po 30-50 tys. odpowiedz

Kamień - 07.03.2025 / 15:43, *.chello.pl @Tomm: ale rozumiesz, że w Warszawie połowa to przyjezdni? Duża część z nich w piątek, a czasami w czwartek wraca do siebie odpowiedz

Frelu - 07.03.2025 / 19:54, *.19.60 @Tomm: zgadza sie co mecz po 60 tysiecy i wiecej odpowiedz

Wodz - 07.03.2025 / 20:47, *.play-internet.pl @Tomm: a jaką ma pojemność stadion w Lublinie??? Bo jeśli piszesz 12 -15 tys. Na meczu to w każdym powinien być komplet wystarczy popatrzeć na trybuny podczas meczu, max.3/4 trybun zajęta wyjątek jakiś lech czy jadzka. Na a Legia to już święto.🤣 odpowiedz

Arek - 07.03.2025 / 23:00, *.tpnet.pl @Tomm: mam nadzieję, że poza finałami pucharu Polski, nie będzie żadnych meczów Legii na narodowym. Nasz dom, to Ł3. Dziękuję, dobranoc. odpowiedz

Tomm - 17 godzin temu, *.centertel.pl @Wodz: pojemność 15 tys. Skoro taki wyszczekany jesteś to po co piszesz bzdury ? Nadal nie rozumiesz ? Nie ma co tłumaczyć bo wszelakie twoje próby zostały już powyżej wyjaśnione, co najwyżej możesz się douczyć. odpowiedz

znasz hasło? - 12 godzin temu, *.plus.pl @Wodz Lublin:

"Przyszliście chamy, dlatego, że my tu gramy! odpowiedz

Tom - 11 godzin temu, *.centertel.pl @znasz hasło?: @znasz hasło?: Kolejny "znawca" co nie ma pojęcia, w Lublinie mimo gnicia latami w 3 lidze chodziło na taki baraż np o 2 z Olimpią Elbląg prawie 10 tys ludzi, w 2 lidze mecze z Ruchem 9 tys, czy pucharze Polski wtedy też od 10 do 15 tys, mecze z Wisłą czy Legią, mecze w 1 lidze to średnia od 8 tys, a takie derby z Łęczną komplet, czy na niektórych po 10-12 tys, nie pochlebiaj sobie że się tylko na Legie się przychodzi, tak jak pisałem Legia słabo frekwencyjnie wypada u siebie mając takie sukcesy, , walkę co rok o najwyższe lokaty, puchary i liczebność miasta. odpowiedz

