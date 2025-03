Wyniki 24. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (44)

Ja kocham Legie... I - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tylko wyp...olil bym tych wszystkich patalachow co za mój pieniążek za bilety w twarz mi się Śmieja odpowiedz

Jano - 11 godzin temu, *.orange.pl Wyżej 4 miejsca nie wyskoczymy ! W PP ostatnia nadzieja na puchary! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl @Jano: To już wiadomo od końca rundy zimowej. odpowiedz

exsa - 14 godzin temu, *.orange.pl "LEGIO" nie masz wyjscia musisz wygrac na to czekaja "KIBICE" zeby wrocic na 4 pozycje i zachowac szanse gry o podium ! Motor 0-2 LEGIA ! Pwodzenia !! odpowiedz

(L) eonardo - 09.03.2025 / 23:57, *.petrotel.pl To przy takim układzie wyników czołówki nasi panowie pipkarze odetchnęli z ulgą. Na 10 kolejek przed końcem rozgrywek można wrzucić luz. No, sprężyc się będzie trzeba 2 maja żeby zarobić na premie, wstawić coś do gabloty i żeby władcy powiedzieli że sezon można w zasadzie uznać za udany. Bo przecież awans do LE jako zdobywca PP będzie odtrąbiony jako sukces klubu , a właściwie zarządu. I tylko część kibiców pomyśli że robią ich w ch..a, ale tylko część. Gorzej jeśli nie będzie PP, wtedy bez gry w Europie trzeba będzie robić wyprzedaż . Eee, co tam.... może całkiem się wszystko nie pos..ra. odpowiedz

Arek - 09.03.2025 / 22:07, *.tpnet.pl A, tak z innej beczki. Alfarela, znowu strzela:) odpowiedz

Tony Adams - 16 godzin temu, *.amazonaws.com @Arek: a niedawno srales z podniety kiedy strzela Nsame. Ktory juz nie strzela.

A jeszcze wczesniej robiles w gacie bo Runjajic prowadzil Serie A. Juz nie prowadzi.

Ciekawe, czym bedziesz sie podniecal jutro? odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Tony Adams: weź koło i j...ij się w czoło. Gdzie gamoniu ja się podniecałem, że Nsame strzela? Umiesz Ty czytać? Albo rozumiesz tekst czytany? Zanim zaczniesz kogoś pouczać porządny rozbieg proponuję i baranka w ścianę. odpowiedz

Ronaldo - 09.03.2025 / 21:15, *.myvzw.com Feio liczł że groclin srakòw i baba jaga zdobędą razem 10 pkt do końca sezonu a tu nagle szok 😂

Jescze jutro może wszystkim opowiadać swoją charyzmatyczną historię. Tzn do zakończenia meczu odpowiedz

Legiak83 - 13 godzin temu, *.com.pl @Ronaldo: pomyliłeś z Amicą. Groclin gra na K6. odpowiedz

Jordan - 09.03.2025 / 19:48, *.t-mobile.pl Z Motorem mecz o spektakularną stawkę, by utrzymać stratę do czołówki odpowiednio -8, -7 i -6 pkt. Do tego doprowadziłeś Mioduski-amatorze. Jeszcze te żałosne zagrania pod publiczkę i PRowo opakowane jak smaczna szwajcarska "ąę" pralina...Herra niby przejmuje stery a Mioduski usuwa się w cień, Zieliński ustępuje ze stanowiska dyr.sportowego bo tego żądają trybuny...ale zostaje tzw.doradcą...komedia. Klika i amatorszczyzna by nie powiedzieć mocniej, że to niemal mafijny układ dojący z ludzi kasę, mydlący oczy i oferujący wszystko tylko nie adekwatny wynik sportowy. Ludzie nie są głupi. Kwestia czasu a zakwiczycie w gabinetach przy korycie. #MioduskiWON odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 20 godzin temu, *.inetia.pl @Jordan: Ludzie są głupi. I będą chodzić na stadion. Będą dojeni i będą oglądać bardzo kiepski poziom piłki nożnej. odpowiedz

Jurek - 09.03.2025 / 09:36, *.com.pl Czołówka odjeżdża a tyle było gadki o MP.

Puchar Polski jedyną szansą na grę w pucharach europejskich. odpowiedz

MarioL - 09.03.2025 / 12:55, *.wanadoo.fr @Jurek: Przecież to od dłuższego czasu jest wiadome że o mistrza nie ma szans a jedynie zdobycie pucharu gwarantuje załapanie się na europejskie puchary. odpowiedz

Wolfik - 09.03.2025 / 18:25, *.centertel.pl @MarioL: Są ludzie, którzy sa odklejenie od rzeczywistości. Potrafia odpowiedz

Wolfik - 09.03.2025 / 19:29, *.chello.pl @MarioL: Ludzie żyją w rzeczywistości alternatywnej. Jedni robą zdjęcia profilowe do różnych "srajbooków" pozując przy cudzych samochodach, inny ciągle myślą, że obecny skład Legii to jakiś super zespół. Wypierają prawdę. Takie czasy. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 15 godzin temu, *.play-internet.pl @Wolfik: W sumie to masz rację.Tyle tylko,że "nie wypierają prawdy",a właściwie jej nie potrafią odróżnić od fikcji,bo różnego rodzaju macherzy od socjotechniki im tą "rzeczywistość przedstawiają w swojej wersji".Do tej gigantycznej manipulacji społeczeństwem używają różnego rodzaju mediów-w tym "srajbooków".....Dodać do tego trzeba (co nie jest nieprawdopodobne) tzw "przekazy podprogowe i .....przepis na "marionetki" mamy gotowy.Dobrze to widać po reakcji społeczeństwa (a właściwie jej braku) na sytuację na naszej zachodnej granicy,gdzie niemcy hurtowo nam zwożą "inż" i "dr" o innym kolorze skóry,a reakcji społecznej zwyczajnie brak.Apatia społeczna jest wprost porażająca-na nic nie ma reakcji,ani na sytuację w ojczyźnie,ani na sytuację w swoich miastach,ani na sytuację w klubie.....Nie ma "nieposłuszeńtwa obywatelskiego",bo jak pojawia się jakiś problem,to łapiemy za telefon/smartfon/laptop i szukamy w sieci spokoju i ukojenia,zamiast "złapać życie za bary".A tak jak wyżej pisałem-siecią rządzą socjopaci,więc....."A sleep"😃 odpowiedz

MarioL - 8 godzin temu, *.wanadoo.fr @FOREVER LEGIA: Bo społeczeństwo w Polsce jest celowo podzielone,i nie ma takiej jedności jaką była za komuny. odpowiedz

Wołomin NR - 09.03.2025 / 08:04, *.centertel.pl Do boju Legio marsz! odpowiedz

e(L)o - 08.03.2025 / 20:00, *.ksiezyc.pl notorynka-Legia 2:0 odpowiedz

Wyrwikufel - 08.03.2025 / 10:25, *.. Ciekawe jak Legia zaprezentuje się na wschodzie. Z doświadczenia wiem, że nie będzie łatwo bo na takim głębokim terenie i to jeszcze przy granicy z Ukrainą będzie ciężko. W Niecieczy też Legii ciężko się grało a tu dochodzi jeszcze możliwy odgłos bomb spadających na Ukrainę albo jakaś zaplątana rakieta gdzieś hen hen na wschodzie. Poza tym taka głęboka prowincja zawsze mobilizowała się na Legię bo dla takiego Lublina mecz z Legią to jak festyn w remizie. odpowiedz

Arek - 08.03.2025 / 14:16, *.tpnet.pl @Wyrwikufel: co Ty masz w głowie? odpowiedz

Rumcajs - 08.03.2025 / 15:56, *.t-mobile.pl @Arek: Przecież to trol tej strony, kiedyś pisał jako Władeczek. Celowo szczyl prowokuje by mieć później polewkę z ludzi myślących, że on tak na poważnie. odpowiedz

Qwerty - 08.03.2025 / 19:58, *.net.pl @Wyrwikufel: jeszcze do niedawna pisałeś, że Legia będzie jechać z ligą jak furą gnoju i co ci się nagle zmieniło maleńka? Zmienna jesteś jak pogoda na tvnie. odpowiedz

Kristof - 21 godzin temu, *.ziggo.nl @Wyrwikufel:

Jakie bomby? Tam sie bawia w dyskotekach az milo.👍 odpowiedz

Tony Adams - 16 godzin temu, *.amazonaws.com @Qwerty: A ty nie potrafisz byc konsekwenty we wlasnym rozmyslaniu. O co chyba tobie bardzo trudno. Bo jesli nazywasz go "malenka" to chyba powinno byc "pisalas"?

Wiem, myslenie to ciezka sprawa dla niektorych. Jesli srajfon sam nie podpowie. odpowiedz

Obcy - 07.03.2025 / 18:52, *.t-mobile.pl Z Motorem będzie w plecy. Gwiazdy będą zmęczone po pucharach. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 08.03.2025 / 15:27, *.t-mobile.pl @Obcy: głupoty gadasz 🤣, będą już myślami przy rewanżu na Ł3, a taki Motor to zajadą po drodze. odpowiedz

Wiktor - 07.03.2025 / 16:45, *.chello.pl Śląsk pyknie pachołków Widzewa odpowiedz

Jmm szkoda że craxa nie pyknęła chłopków z radomia - 08.03.2025 / 20:43, *.chello.pl @Wiktor: 🚀 odpowiedz

Walka - 09.03.2025 / 09:20, *.plus.pl @Wiktor: dobry i remis. odpowiedz

Antek - 07.03.2025 / 16:36, *.15.32 Wielkie miasto i jej rodowici grajkowie i kibice odpowiedz

n - 07.03.2025 / 11:22, *.172.72 Na początek wiejskie derby w Kielcach, dwie drużyny ze wsi. odpowiedz

sipe - 08.03.2025 / 01:35, *.t-mobile.pl @n: szkoda, że Korona tak późno się obudziła i odpadła z pucharów z Ruchem, to dobra ekipa i mogli w tym sezonie powalczyc o top 3, gdyby nie przespana jesień odpowiedz

Wodz Lublin - 07.03.2025 / 10:11, *.autocom.pl Nie wiedziałem,że w Lublinie jest tylu kibiców Legii, w czwartek 07.03 brak biletów na mecz Motor- Legia odpowiedz

Tomm - 07.03.2025 / 14:18, *.centertel.pl @Wodz Lublin: taa Legii , w Lublinie średnia frekwencja od 12 do 15 tys w tym sezonie. Widać mało wiesz i nie masz pojęcia. Biorąc pod uwagę Warszawę 5 razy tyle ludności co Lublin 1,7 mln vs 350 tys to Legia w Warszawie ma mało kibiców skoro stadion zapełnia te 24 tys, gdy walczą o coś, co rok o mistrza albo puchary. Gdyby serio byli to by mecze ciekawsze bywały na taki narodowym co jest oczywiście abstrakcją i chętnych by było te 50 tys . I tyle z twojej błędnej teorii zostało. Proporcjonalnie to Warszawa słabo wygląda jeśli chodzi o ilość kibiców Legii na stadionie a ten tak pisze, nie tylko w porozumieniu do Lublina a innych kibicowskich miast 😂. Na Lechu Śląsku Ruchu Lechii Wiśle bywa, bywało i po 30-50 tys. odpowiedz

Kamień - 07.03.2025 / 15:43, *.chello.pl @Tomm: ale rozumiesz, że w Warszawie połowa to przyjezdni? Duża część z nich w piątek, a czasami w czwartek wraca do siebie odpowiedz

Frelu - 07.03.2025 / 19:54, *.19.60 @Tomm: zgadza sie co mecz po 60 tysiecy i wiecej odpowiedz

Wodz - 07.03.2025 / 20:47, *.play-internet.pl @Tomm: a jaką ma pojemność stadion w Lublinie??? Bo jeśli piszesz 12 -15 tys. Na meczu to w każdym powinien być komplet wystarczy popatrzeć na trybuny podczas meczu, max.3/4 trybun zajęta wyjątek jakiś lech czy jadzka. Na a Legia to już święto.🤣 odpowiedz

Arek - 07.03.2025 / 23:00, *.tpnet.pl @Tomm: mam nadzieję, że poza finałami pucharu Polski, nie będzie żadnych meczów Legii na narodowym. Nasz dom, to Ł3. Dziękuję, dobranoc. odpowiedz

Tomm - 08.03.2025 / 07:49, *.centertel.pl @Wodz: pojemność 15 tys. Skoro taki wyszczekany jesteś to po co piszesz bzdury ? Nadal nie rozumiesz ? Nie ma co tłumaczyć bo wszelakie twoje próby zostały już powyżej wyjaśnione, co najwyżej możesz się douczyć. odpowiedz

znasz hasło? - 08.03.2025 / 12:06, *.plus.pl @Wodz Lublin:

"Przyszliście chamy, dlatego, że my tu gramy! odpowiedz

Tom - 08.03.2025 / 13:41, *.centertel.pl @znasz hasło?: @znasz hasło?: Kolejny "znawca" co nie ma pojęcia, w Lublinie mimo gnicia latami w 3 lidze chodziło na taki baraż np o 2 z Olimpią Elbląg prawie 10 tys ludzi, w 2 lidze mecze z Ruchem 9 tys, czy pucharze Polski wtedy też od 10 do 15 tys, mecze z Wisłą czy Legią, mecze w 1 lidze to średnia od 8 tys, a takie derby z Łęczną komplet, czy na niektórych po 10-12 tys, nie pochlebiaj sobie że się tylko na Legie się przychodzi, tak jak pisałem Legia słabo frekwencyjnie wypada u siebie mając takie sukcesy, , walkę co rok o najwyższe lokaty, puchary i liczebność miasta. odpowiedz

adl - 09.03.2025 / 21:12, *.163.150 @Tom: Co racja to racja odpowiedz

