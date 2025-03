14-16.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 14 marca 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek koszykarska Legia rozegra wyjazdowe spotkanie ze Spójnią, transmisja meczu od 17:30 w Polsacie Sport 2. Piłkarze w niedzielę zagrają wyjazdowy mecz z Rakowem, który obejrzy komplet publiczności. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów Legii w meczu z Eurobusem - początek o 17:00 w hali przy ul. Gładkiej 18.



Trzech pięściarzy Legii wystąpi w piątek w Mielcu w meczu reprezentacji Polski z Niemcami w ramach Suzuki Boxing Night. Walczyć będą: Nikolas Pawlik (-55kg), Bartłomiej Rośkowicz (-65kg) oraz Jakub Straszewski (-85kg). Transmisja w TVP Sport.



W sobotę o 20:00 na Bemowie przy Obrońców Tobruku 40 odbędzie się pierwszy mecz Polskiej Ligi Boksu pomiędzy Legią Warszawa i Imperium Boxing Wałbrzych. Zapraszamy do hali do wspierania legionistów. Transmisja w TVP Sport. Bilety na to wydarzenie można kupować TUTAJ.



Rozkład jazdy:

14.03 g. 17:30 Spójnia Stargard - Legia Warszawa [kosz]

14.03 g. 18:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk

14.03 g. 20:00 Vitesse Arnhem - FC Den Haag

15.03 g. 14:30 Olimpia Elbląg - Wisła Puławy

15.03 g. 17:00 Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl [futsal, ul. Gładka 18]

15.03 g. 18:30 Legionistki Warszawa - Trójka Staszkówka/Jelna [LTC]

15.03 g. 19:00 ŁKS II Łódź - Zagłębie Sosnowiec

16.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Mławianka Mława [LTC]

16.03 g. 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa