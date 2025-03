PamiętaMY

Legioniści uczcili Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Poniedziałek, 3 marca 2025 r. 08:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa pamiętają o ważnych dla naszego miasta i ojczyzny rocznicach o charakterze patriotycznym. Jak co roku, nie mogło zabraknąć delegacji fanów naszego klubu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku działania legionistów miały miejsce na niespotykaną dotąd skalę i znicze oraz charakterystyczne legijne wieńce złożone zostały w dziesiątkach miejsc w całym kraju.







Legioniści na obchodach w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - OFMC / 77 zdjęć









"W sobotni wieczór spotkaliśmy się pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych na warszawskim Bemowie, składając tradycyjny już wieniec od kibiców Legii Warszawa. Przypomnieliśmy, że choć w tym roku minie już 80 lat od zakończenia II wojny światowej, to dla wielu nie była ona końcem walki o niepodległość Polski. Mimo że los Polski i jej granic został już przypieczętowany w 1943 roku, a granice nowo powstałego państwa zostały przesunięte na zachód, to wciąż żyli ludzie, choć zmęczeni sześcioma latami wojny, to pełni determinacji do dalszej walki przeciw sowieckiemu okupantowi, który zainstalował tu swój rząd za pośrednictwem polskojęzycznych komunistów. Szczególnie cieszy, że o Żołnierzach Niezłomnych miała okazję posłuchać liczna grupa młodzieży. Mamy nadzieję, że dla młodego pokolenia postawa polegająca na walce do samego końca będzie źródłem wielu inspiracji, a wśród Niezłomnych znajdą nowe autorytety.



W tym roku wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa udało się nam skoordynować działania na niespotykaną dotąd skalę. Nasi koledzy z Legia PamiętaMY zajęli się warszawskimi miejscami pamięci, będącymi wspomnieniem po dawnych katowniach, odwiedzając między innymi Łączkę, Pragę, Służew, Bródno, Wyścigi i Rakowiecką. Oddzielne miejsce należy poświęcić jednak działaniom, które dzięki ogromnym chęciom i zaangażowaniu przeniosły się na teren całej Polski. Dzięki temu legijne znicze zapłonęły w całej Polsce, w tym miejscach tak emblematycznych, jak np. groby Inki i Zagończyka w Gdańsku, miejscach pamięci poświęconych Zaporze oraz AK i WiN w Lublinie, wielu wojewódzkich miastach, takich jak Wrocław, Zielona Góra, Katowice czy Rzeszów, a także innych miastach, jak Łuków, Przemyśl, Brzeszcze, Ostrołęka, Otwock, Sulejówek, Legionowo, Przasnysz, Krosno, Oświęcim, Żory, Żywiec czy Mielec. Z roku na rok lista odwiedzanych miejsc rośnie, a chęci i możliwości są coraz większe. Wskazane miasta to tylko część miejsc pamięci, które odwiedzili legioniści. Nie ma też wszystkich zdjęć, ale nie o to w tym wszystkim przecież chodzi. Zadbanie o pomniki czy tablice, a także ich należyty stan i porządek jest dla nas obowiązkiem, a także wyrazem szacunku dla Niezłomnych, którzy oddali życie za naszą wolność.



Oddzielny akapit poświęcamy ekipie Skinheads Legia, która pod koniec lutego weszła na najwyższy szczyt Gorc, czyli Turbacz, upamiętniając majora Kurasia 'Ognia', w rocznicę jego śmierci, przy okazji odwiedzając też miejsca pamięci w Zakopanem. Wyklęci, Niezłomni, Legia o Was nie zapomni!" - relacjonują OFMC.



Fotoreportaż z obchodów - 77 zdjęć