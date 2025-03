Łyżwiarstwo

Marek Kania kończy sezon PŚ na 5. miejscu

Niedziela, 2 marca 2025 r. 20:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli na torze w Heerenveen rozgrywane były ostatnie w sezonie 2024/25 zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania ma za sobą świetny sezon, który zakończył startami na 500 metrów, w których zajął kolejno dziewiąte (34.57s) i siódme miejsce (34.68s). W klasyfikacji generalnej PŚ legionista sklasyfikowany został na wysokim, piątym miejscu.









Nasz zawodnik awansował w ostatnich tygodniach do dywizji A także na dystansie 1000 metrów. W sobotnim wyścigu światowej czołówki na tym dystansie uzyskał dwunasty wynik, z czasem 1:09.06 min. W "generalce" Pucharu Świata na tym dystansie został sklasyfikowany na 20. pozycji.



- Jestem bardzo zadowolony z piątego miejsca na koniec sezonu. Co prawda można było po cichu liczyć na podium, ale to moja najwyższa lokata w karierze. Jestem też zadowolony ze stabilnej formy, bo na 11 startów w Pucharze Świata na 500 metrów w dziesięciu kończyłem w TOP10. Oby w następnym sezonie piąć się zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i pokazać z jak najlepszej strony na igrzyskach olimpijskich - powiedział Marek Kania.



Za 10 dni legionistę czekają jeszcze Mistrzostwa Świata w Norwegii. W obecnej dyspozycji może powalczyć o czołowe lokaty.



Wyniki 500m, piątek:

1. Jenning De Boo (Holandia) 34.18s

2. Jordan Stolz (USA) 34.27s

3. Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) 34.30s

4. Jun-Ho Kim (Korea) 34.37s

5. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.38s

6. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.41s

7. Sebastian Diniz (Holandia) 34.42s

8. Marten Liiv (Estonia0 34.57s

9. Marek Kania 34.57s

10. Merijn Scheperkamp (Holandia) 34.65s



Wyniki 1000m, sobota:

1. Jenning De Boo (Holandia) 1:07.45 min.

2. Cooper Mcleod (USA) 1:07.87 min.

3. Tim Prins (Holandia) 1:07.98 min.

4. Zhongyan Ning (Chiny) 1:08.07 min.

5. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:08.19 min.

6. Mathias Voste (Belgia) 1:08.27 min.

7. Joep Wennemars (Holandia) 1:08.36 min.

8. Marten Liiv (Estonia) 1:08.52 min.

9. Connor Howe (Kanada) 1:08.68 min.

10. Ryota Kojima (Japonia) 1:08.92 min.

11. Moritz Klein (Niemcy) 1:08.97 min.

12. Marek Kania 1:09.06 min.



Wyniki 500m, niedziela:

1. Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) 34.46s

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.51s

3. Jenning De Boo (Holandia) 34.52s

4. Jun-Ho Kim (Korea) 34.55s

5. Cooper Mcleod (USA) 34.62s

6. Katsuhiro Kuratsubo (Japonia) 34.66s

7. Marek Kania 34.68s

8. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.69s

9. Wataru Morishige (Japonia) 34.70s

10. Merijn Scheperkamp (Holandia) 34.75s



Klasyfikacja PŚ 1000m za sezon 2024/25:

1. Jordan Stolz (USA) 300 pkt.

2. Jenning De Boo (Holandia) 276 pkt.

3. Cooper Mcleod (USA) 257 pkt.

4. Kjeld Nuis (Holandia) 231 pkt.

5. Zhongyan Ning (Chiny) 215 pkt.

6. Marten Liiv (Estonia) 200 pkt.

7. Joep Wennemars (Holandia) 192 pkt.

8. Damian Żurek 189 pkt.

9. Laurent Dubreuil (Kanada) 185 pkt.

10. Tim Prins (Holandia) 184 pkt.

11. Min-Seok Kim (Austria) 174 pkt.

12. Taiyo Nonomura (Japonia) 172 pkt.

13. Moritz Klein (Niemcy) 168 pkt.

14. Ryota Kojima (Japonia) 167 pkt.

15. Tatsuya Shinhama (Japonia) 167 pkt.

16. Stefan Emele (Niemcy) 154 pkt.

17. Connor Howe (Kanada) 146 pkt.

18. Zach Stoppelmoor (USA) 146 pkt.

19. Mathias Voste (Belgia) 144 pkt.

20. Marek Kania 142 pkt.



Klasyfikacja PŚ 500m za sezon 2024/25:

1. Jordan Stolz (USA) 568 pkt.

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 476 pkt.

3. Tatsuya Shinhama (Japonia) 431 pkt.

4. Jenning De Boo (Holandia) 429 pkt.

5. Marek Kania 398 pkt.

6. Cooper Mcleod (USA) 389 pkt.

7. Wataru Morishige (Japonia) 365 pkt.

8. Damian Żurek (Polska) 361 pkt.

9. Sebastian Diniz (Holandia) 358 pkt.

10. Jun-Ho Kim (Korea) 357 pkt.