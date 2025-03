Pierwsza bramka Vinagre w Legii

Vinagre trafił do Legii latem ubiegłego roku w ramach wypożyczenia z portugalskiego Sportingu Lizbona, a zimą został oficjalnie wykupiony, zostając najdrożej sprowadzonym zawodnikiem do Ekstraklasy. Do zdobycia pierwszej bramki Portugalczyk potrzebował 33 spotkań, w których zanotował również 9 asyst.

W 49. minucie spotkania 23. kolejki Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław bramkę zdobył Ruben Vinagre . Portugalczyk zszedł z prawej strony na lewą nogę, uderzył technicznie sprzed pola karnego i z lekką pomocą obrońcy, wpakował piłkę do siatki. Dla lewego obrońcy to był pierwszy gol w barwach stołecznej drużyny.

łowca talentów - 3 godziny temu, *.com.pl Każda wrzutka na wiosnę: anemicznie, za nisko, za krótko, z nadmierną rotacją w prawo. odpowiedz

Artek - 15 godzin temu, *.chello.pl Centrostrzał...;)💥 odpowiedz

Chohu - 16 godzin temu, *.centertel.pl Statystyki ma porażające...kolejny wklad odpowiedz

singspiel - 16 godzin temu, *.4.38 @Chohu: po co oglądasz coś, czego nie rozumiesz, a potem jeszcze dzielisz się tym ze światem?😁 odpowiedz

Ronaldo - 17 godzin temu, *.myvzw.com To był samobój. Każdy to widział. Nie rozumiem jak bramka uznana na konto Rubena, ale ok i najważniejsze dziś te 3 punkty. odpowiedz

Kamień - 16 godzin temu, *.chello.pl @Ronaldo: każdy widział że piłka leciała w światło bramki. Grosickiemu zaliczyli bramkę nawet jak piłka leciała obok. Co nie zmienia faktu, że było to raczej dośrodkowanie odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 godzin temu, *.orange.pl @Ronaldo: Liczy się tylko to, czy zmierza w światło bramki przed rykoszetem. Jeśli tak jest to zawsze gol strzelca. Jeśli nie - samobój. odpowiedz

curragh - 16 godzin temu, *.4.38 @Ronaldo: jeśli strzał idzie w bramkę, to zalicza się strzelcowi odpowiedz

Jerry - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Najsłabszy z podstawowej jedenastki. odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 godzin temu, *.orange.pl @Jerry: To prawda, że wiosną gra słabo. To pokłosie urazu. Nie mniej jednak, jest to jeden z najlepszych graczy w naszej lidze, miejmy nadzieję, że szybko odzyska formę. odpowiedz

Chudy Grubas - 17 godzin temu, *.com.pl Więcej farta niż umiejętności przy tej bramce. Strzał był tak słaby że mi to bardziej wyglądało na nieudane dośrodkowanie. Na tę chwilę ten koleś nie jest wart nawet połowy tego co za niego zapłacili. odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 godzin temu, *.orange.pl @Chudy Grubas: Właśnie tak wygląda idealne dośrodkowanie - albo ktoś z niego strzeli, albo od kogoś się odbije, albo samo wpadnie. Kiedyś się w tym Mirosław Szymkowiak specjalizował. odpowiedz

singspiel - 16 godzin temu, *.4.38 @Chudy Grubas: nie zawsze trzeba zamykać oczy i uderzać mocno. jak Gual. technicznie spod kolanka i bramkarz ma problem. pewnie za młody jesteś, żeby pamiętać Terleckiego odpowiedz

Rafciu - 16 godzin temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: Najlepsze dośrodkowania to tylko Tomasz Brzyski. Chciał dośrodkować niechcący strzelił gola... odpowiedz

Chudy Grubas - 12 godzin temu, *.com.pl @singspiel:

Rozumiem że wspomniałeś o ojcu, nie synu?

Pamiętam obu, i tym bardziej nie rozumiem czemu akurat tego piłkarza przywołałeś przy rozmowie o Vinagre. Nie ten poziom. odpowiedz

Antek - 18 godzin temu, *.. To bramka lokciem czy reka czy lokiec to reka burden I tyle odpowiedz

