Jędrzejczyk: Tu jest mój dom

Niedziela, 2 marca 2025 r. 18:00 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Kibice dziś skandowali moje nazwisko z trybun? Fajnie być docenionym. Duży szacunek dla nich, za to, że mnie doceniają, a trochę lat w Legii spędziłem. To jest bardzo fajne dla zawodnika, gdy trybuny skandują twoje nazwisko. Czuje się wtedy wielką dumę. Cieszy mnie to, bo tu jest mój dom - powiedział po zwycięstwie ze Śląskiem Wrocław obrońca Legii, Artur Jędrzejczyk.









- W każdym meczu jest dużo pracy. Najważniejsze dla obrońcy jest to, by wychodzić zwycięsko z pojedynków. Miałem chwilę przerwy od dłuższej gry i wydaje mi się, że dziś nie wyglądało to najgorzej. To było ważne zwycięstwo, cały czas jesteśmy w grze. Po kilku słabszych meczach teraz zaliczamy drugie zwycięstwo z rzędu. Bardzo się z tego cieszymy.



- Było dziś dużo sytuacji, gdzie trzeba było gonić się z ofensywnymi zawodnikami Śląska, ale widać, że jeszcze w moim wieku mogę z nimi rywalizować. Skupialiśmy się jednak głównie na sobie i staraliśmy się realizować naszą grę. Czekamy na kolejne mecze, bo będziemy mieli ich teraz sporo.