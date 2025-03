Koszykówka

Legia w finałach MP U-19!

Niedziela, 2 marca 2025 r. 19:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii Warszawa zapewnili sobie awans do finałów mistrzostw Polski do lat 19. Od piątku do niedzieli legioniści rywalizowali w Gdyni o jedno z dwóch miejsc dających awans do najlepszej ósemki w Polsce w tej kategorii wiekowej. Pierwszego dnia podopieczni Macieja Jankowskiego i Miłosza Wareckiego przegrali z gospodarzami, GAK Gdynia 73-95, tracąc szanse na korzystny rezultat dopiero w ostatniej kwarcie.









W sobotę legioniści w pełni zasłużenie pokonali Basket Poznań 97-84, choć końcowy rezultat nie do końca oddaje przewagę Legii, która przed długi okres wynosiła ok. 20 punktów. W niedzielę odbył się mecz dwóch drużyn, które walczyły o drugą lokatę, premiowaną awansem. Dodatkowy smaczek rywalizacji dodawał fakt, że na ławce SKM Zielona Góra zasiada były trener Legii, Piotr Bakun. Legia w tym meczu przeważała od samego początku i szybko osiągnęła 20-punktową przewagę, którą nieco roztrwonili w IV kwarcie. Ostatecznie wygrana 98-82 premiowała do finałów nasz zespół i wierzymy, że szczyt formy Legii przyjdzie właśnie na turniej finałowy. MVP naszej drużyny podczas turnieju w Gdyni przyznano Błażejowi Czapli, a najlepszym zawodnikiem ostatniego spotkania wybrano Juliana Dąbrowskiego.



28.02: Energa GAK Gdynia 95:73 (31:22, 19:21, 22:17, 23:13) Legia Warszawa

GAK: Cezary Zabrocki 25 (4), Tymoteusz Sternicki 17, Szymon Kiejzik 9 (1), Kacper Ponitka 9 (1), Kornel Wieczerzak 8 (1), Bartłomiej Pfeifer 7, Valeri Aghajanyan 6, Dawid Ciesielski 6 (2), Sebastian Ozdowski 5, Eryk Herzog 3, Nikodem Oleksy 0, Nikita Meskhi 0.

trener: Nikola Avramović, as. Artur Dajos



Legia: Błażej Czapla 21 (4), Krzysztof Antosik 11 (2), Kamil Kisiel 10, Wojciech Jasiewicz 9 (3), Julian Dąbrowski 6, Dawid Niedziałkowski 4, Jakub Gomółka 4, Igor Jankowski 3 (1), Eryk Frużyński 3, Tytus Antoniuk 2, Tristan Witeńko 0, Patryk Redłowski 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki



Sędziowie: Damian Ottenburger, Michał Pałubicki ; Komisarz: Marek Gotartowski



29.02: Legia Warszawa 97:84 (32:18, 23:14, 26:31, 16:21) Enea Basket Poznań

Legia: Julian Dąbrowski 22, Wojciech Jasiewicz 21 (6), Błażej Czapla 14 (2), Krzysztof Antosik 13 (1), Dawid Niedziałkowski 10, Jakub Gomółka 7, Eryk Frużyński 7, Kamil Kisiel 2, Tytus Antoniuk 1, Antoni Wojciechowski 0, Tristan Witeńko 0, Patryk Redłowski 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki



Basket Poznań: Mateusz Roszczka 18, Remigiusz Pawlicki 15 (1), Szymon Buczkowski 15 (5), Patryk Buława 10, Szymon Wagner 8 (1), Filip Woźniak 6, Filip Drzazga 6 (2), Jakub Kołodziński 4, Bartosz Janowicz 2, Igor Krajewski 0, Hubert Nowak -, Stanisław Polaczuk -.

trener: Cezary Kurzawski, as. Mateusz Rój



Sędziowie: Michał Ostrowski, Jacek Pałubicki ; Komisarz: Marek Gortatowski



01.03: SKM Zastal Zielona Góra 82:98 (19:32, 12:20, 21:26, 30:20) Legia Warszawa

Zastal: Jakub Kowacki 23 (4), Maciej Zatorski 19 (1), Bartosz Malik 19 (1), Jakub Borowski 6, Przemysław Skalski 4, Wiktor Tondel 4, Filip Nowak 3, Bartosz Fiejkowski 2, Bartosz Chęciński 2, Wojciech Rola -, Kajetan Pionkowski -.

trener: Piotr Bakun, as. Nikodem Sirijatowicz



Legia: Błażej Czapla 24 (5), Julian Dąbrowski 17, Dawid Niedziałkowski 13, Kamil Kisiel 11 (3), Tytus Antoniuk 10 (2), Patryk Redłowski 7 (1), Wojciech Jasiewicz 6, Krzysztof Antosik 5, Eryk Frużyński 5, Igor Jankowski 0, Tristan Witeńko 0, Jakub Gomółka 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki



Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Aleksandra Olęcka ; Komisarz: Marek Gortatowski



Wyniki pozostałych meczów:

SKM Zastal Zielona Góra 80:72 Basket Poznań

GAK Gdynia 81:51 SKM Zastal Zielona Góra

Basket Poznań 56:80 GAK Gdynia



Końcowa klasyfikacja:

1. GAK Gdynia 3-0

2. Legia Warszawa 2-1

--

3. SKM Zielona Góra 1-2

4. Basket Poznań 0-4