Strzelectwo

Srebro Wośkowiak w drużynie na MEJ

Środa, 5 marca 2025 r. 07:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczka sekcji strzeleckiej Legii, Wilhelmina Wośkowiak wywalczyła wczoraj srebrny medal na Mistrzostwach Europy Juniorów, w konkurencji karabin pneumatyczny 10m drużynowo. Polki w chorwackim Osijeku, uzyskując 1880,9 pkt. pobiły jednocześnie rekord kraju aż o 11,8 pkt. Legionistka uzyskała 628 pkt., Maja Gawenda (KSS Piast Bieruń) 628,4 pkt., a Dominika Skarupska (ZKS Gwardia Zielona Góra) 624,5 pkt. Wośkowiak w klasyfikacji indywidualnej karabinu pneumatycznego 10m zajęła 11. miejsce - by awansować do finałowej ósemki, legionistce zabrakło 0.7 pkt.



W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły Niemki (1883,5 pkt.) w składzie Theresa Schnell, Alyssa Ott, Xenia Mund. Trzecie były Serbki w składzie Anastasija Zivkovic, Iva Rakonjac, Ljiljana Cvetkovic.



Przed Wilhelminą jeszcze jeden start na ME w Osijeku - ten będzie miał miejsce w czwartek.