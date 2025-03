Koszykówka

Zapowiedź 1. ćwierćfinału ENBL z Voluntari

Wtorek, 4 marca 2025 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę o 20:00 w hali na Bemowie koszykarze Legii zagrają pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie z rumuńskim CSO Voluntari. Najbliższy rywal Legii niedawno zdobył Puchar Rumunii. W rozgrywkach ligowych zespół plasuje się na trzeciej pozycji z bilansem 15-6.



Pełna nazwa najbliższego rywala Legii - to Clubul Sportiv Orășenesc Voluntari 2005. Klub powstał przed dwudziestu laty i obecnie posiada kilkanaście sekcji, m.in. piłki ręcznej, siatkówki, lekkotletyczną, karate, kick-boxingu, pływania, tenisa stołowego, czy tańca. Koszykarski zespół ma na swoim koncie jeden srebrny medal krajowych mistrzostw, wywalczony przed trzema laty. Ponadto w klubowej gablocie znajdują się trzy trofea za wywalczenie krajowego pucharu - w latach 2021, 2022 i 2025. Po raz pierwszy do ligowej czwórki awansowali w sezonie 2020/21. W kolejnym sezonie zakwalifikowali się do rozgrywek FIBA Europe Cup i był to ich debiut na europejskich parkietach. Biało-niebiescy przed rokiem byli finalistami rozgrywek ENBL - w decydującym spotkaniu ulegli Duńczykom z Aarhus - Bakken Bears.



Przed paru laty w Voluntari występował Toddrick Gotcher, który teraz robi furorę w Górniku Wałbrzych. Ale i w dzisiejszej kadrze Voluntari znajdziemy "starych znajomych". W rumuńskim zespole, drugi sezon z kolei występuje Kodi Justice, który dwa sezony spędził w Śląsku. Justice grywa średnio 23.6 min., notuje 12.9 pkt. i w ostatnich dwóch sezonach na bardzo wysokim poziomie rzuca z dystansu (obecnie 39.5% za 3, a przed rokiem... 51.4%!). Jako rozgrywający występuje Mike Caffey, który w minionym sezonie grał w Czarnych Słupsk - zdobywa obecnie 11.2 pkt. i 5.8 as. w ciągu 25 min. na parkiecie.









Obecnie najlepszym strzelcem rumuńskiego zespołu jest mierzący 201 cm niski skrzydłowy Lewis Sullivan, który zdobywa średnio 16.8 pkt. (plus 5.9 zb.), a do klubu spod Bukaresztu trafił ze Splitu. Bardzo słabo rzuca z dystansu (17.6%), więc na pewno legioniści będą mogli odpuszczać go na obwodzie. Drugim strzelcem drużyny jest Justin Edler-Davis, który dopiero od niedawna występuje na europejskich parkietach. Zawodnik grający na pozycjach 2-3, sporo niższy od wspomnianego Sullivana, przed rokiem występował w Kosowie w KB Peja, gdzie notował kapitalne statystyki (18.0 pkt., 8.9. zb.). W mocniejszej lidze rumuńskiej może pochwalić się 14.0 pkt., 6.1 zb. i bardzo dobrą skutecznością (46.1%) za 3 punkty, jak również wysoką skutecznością rzutów wolnych (93.1%).



Voluntari w obecnym sezonie rumuńskiej ekstraklasy radzi sobie bardzo przyzwoicie - ustępuje jedynie Oradei i U-BT Cluj-Napoce. Zespół na pewno ma szanse powalczyć o kolejny medal na krajowym podwórku, a sporym osiągnięciem było wywalczenie trzeciego w historii krajowego pucharu. W turnieju finałowym o Puchar Rumunii, Voluntari pokonało kolejno U-BT Cluj-Napoka 101:95, następnie CSM Targu Mures 94:76 i w finale lidera rumuńskiej ekstraklasy, CSM Oradea 93:83. W fazie grupowej ENBL, Voluntari z bilansem 6-2 zajęło drugie miejsce w grupie A, dlatego też, rewanżowy mecz z Legią rozegra przed własną publicznością. Na pierwszym etapie doznali dwóch, nieznacznych porażek - z Valmierą (-1) oraz Newcastle (-4). W rywalizacji z Dzikami, na własnym parkiecie wygrali bardzo pewnie, 103:83. Po turnieju finałowym Pucharu Rumunii, zespół Voluntari doznał porażki w wyjazdowym spotkaniu z FC Arges 92:100.



Pierwszym trenerem Voluntari, od 2022 roku jest pochodzący z Rygi Ainars Bagatskis. Niektórzy kibice mogą go jeszcze pamiętać z polskich parkietów, wszak pod koniec lat 90-tych występował przez dwa sezony w naszej ekstraklasie - najpierw w Bobrach Bytom, później w drużynie z Pruszkowa. Na polskich parkietach był wyróżniającą się postacią - wziął m.in. udział w meczu Gwiazd PLK, a także zdobył dwa brązowe medale. Karierę zawodniczą zakończył w 2006 roku i od razu przystąpił do pracy w charakterze trenera. W tej roli pracował na Litwie, Rosji, Ukrainie, czy Turcji. W ostatniej dekadzie prowadził Maccabi Tel Awiw, Brose Bamberg, czy Basket Kijów, a także narodowe reprezentacje Łotwy i Ukrainy.



Legia do meczu przystąpi pokrzepiona wygraną w derbowym meczu z Dzikami, w niesamowitych okolicznościach - w ostatnich trzech minutach spotkania, legioniści odrobili 10-punktową stratę, a gwiazdą wieczoru był Kameron McGusty, który zdobył... wszystki dwanaście punktów, w tym kluczowy rzut na zwycięstwo równo z syreną. Niewykluczone, że wobec niedzielnego meczu z Czarnymi, trener Heiko Rannula, podobnie jak Ivica Skelin w dwóch ostatnich meczach grupowych ENBL, na pozycji numer jeden da szansę występu Rafaelowi Kolawole, na co dzień występującemu w drugoligowych rezerwach Legii. By nie przeforsować Andrzeja Pluty, który przecież ma za sobą udział w kwalifikacjach do EuroBasketu, a w niedzielę czeka go niełatwa rywalizacja z Lorenem Jacksonem i Alexem Steinem w walce o ligowe punkty.



Zwycięzca dwumeczu Legia - Voluntari, zapewni sobie awans do Final Four rozgrywek ENBL, który rozegrany zostanie na początku kwietnia w hali jednego z uczestników turnieju finałowego (8-9 kwietnia). Na tym etapie rozgrywek rozegrane zostaną dwa półfinały, a kolejnego dnia mecz o 3. miejsce i finał. O tym kto awansuje do Final Four decydować będą małe punkty w dwumeczu - co oznacza, że w pierwszym spotkaniu możliwy jest remis. W półfinale, zwycięzca pary Legia/Voluntari zmierzy się z łotewską Valmierą Glass ViA lub słowackim Interem Bratysława. W finale zaś czekać będzie ktoś z czwórki: Newcastle Eagles/Bakken Bears, Dziki Warszawa/Bamberg Baskets.



Początek środowego meczu w hali na Bemowie zaplanowano na godzinę 20:00. Kibiców zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na miejsce ze względu na utrudnienia w dojeździe do hali (zamknięty wjazd w ul. Obrońców Tobruku od strony Powązkowskiej ; zalecany objazd ul. Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich). Transmisja spotkania będzie do obejrzenia na Youtube. Bilety na to wydarzenie cały czas można kupować TUTAJ. Zapraszamy!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,4 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%



Skład: Andrzej Pluta, Rafael Kolawole (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 386 (śr. 20,3), Andrzej Pluta 239 (12,6), Michał Kolenda 208 (10,9).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72).



CSO VOLUNTARI

Liczba wygranych/porażek:

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe:

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 97,3 / 78,1

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,1%



Skład: Michael Caffey, Kodi Justice, Donovan Richard Ivory (rozgrywający), Laszlo Polyak, Dan Lucas Tohatan, Daniel Ionut Voicu (rzucający), Lee Skinner, Lewis Sullivan, Justin Edler Davis, Titus Nicoara, Matei Sorin Visan (skrzydłowi), Alexandru Olah (środkowi).

trener: Ainars Bagatskis, as. Dan Ioan, Alin Sipos



Najwięcej punktów: Lewis Sullivan śr. 16.8, Justin Edler Davis 14.1, Kodi Justice 11.9, Michael Caffey 11.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Mike Caffey, Laszlo Polyak, Justin Edler Davis, Lee Skinner, Alexandru Olah.



Wyniki: CS Valcea (d, 92:90), Steaua Bukareszt (w, 68:75), U-BT Cluj-Napoca (d, 87:102), Dziki Warszawa (d, 103:83), CSM Oradea (w, 93:66), CSM Petrolul Ploesti (d, 98:63), Donar Groningen (w, 83:89), FC Arges (d, 67:59), CSM Constanta (w, 93:107), Spisski Rytieri (d, 104:80), Rapid Bukareszt (d, 85:84), BK Opava (w, 67:88), Dinamo Bukareszt (w, 69:88), CSU Sibiu (d, 112:68), Newcastle Eagles (w, 84:80), CSM Corona Brasov (w, 68:85), CSM Targu Mures (d, 110:96), CSM Corona Crasov (d, 86:78), SCM U. Craiova (w, 65:78), CSM Galati (d, 116:88), SCM Timisoara (w, 81:92), BC Tartu (d, 113:64), CS Valcea (w, 92:85), Steaua Bukareszt (d, 98:78), Valmiera Glass (d, 83:84), U-BT Cluj-Napoca (w, 104:84), Spartak Pleven (w, 80:118), CSM Oradea (d, 76:78), CSM Petrolul Ploesti (w, 78:110), U-BT Cluj-Napoca (w, 95:101), CSM Targu Mures (w, 76:94), CSM Oradea (w, 83:93), FC Arges (w, 100:92).



Termin meczu: środa, 5 marca 2025 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 5, 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 15, 30, 40, 50 i 80 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube



Autor: Marcin Bodziachowski