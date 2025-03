W niedzielę Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław. Po tej kolejce jeden zawodnik stołecznego zespołu został wybrany do najlepszej jedenastki 23. kolejki. Wyróżniony został Ruben Vinagre.

LLL - 3 godziny temu, *.33.122 Grubo na wyrost odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.orange.pl Ci eksperci to jakaś kpina albo po prostu pieniążki poszły na to aby tam się znalazł.

Innego rozwiązania nie widzę po tak bezpłciowym występie z bezpłciową bramką w wykonaniu tego przepłaconego lenia. odpowiedz

Lukas - 4 godziny temu, *.centertel.pl Lubie go, ale w tym roku nic nie gra ... odpowiedz

