Konferencja prasowa

Feio: Chcemy pisać historię klubu w Europie

Środa, 5 marca 2025 r. 17:27 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Legia to nieco inna drużyna niż rok temu, mamy inne rzeczy, inne wyzwania. Jesteśmy po rozmowie z piłkarzami odnośnie doświadczenia, jakie zbierali tu rok temu, jesteśmy bogatsi o te doświadczenia. Nie chcemy popełnić podobnych błędów - mówi przed spotkaniem z Molde FK trener Legii, Goncalo Feio.