Urbański przejdzie operację

O tym czy i jak długa przerwa w treningach czeka "Urbiego" będzie wiadomo po zabiegu, który ma odbyć się najszybciej jak to będzie możliwe.

Wojciech Urbański strzelił bramkę na 3-1 w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław. Pomocnik Legii Warszawa zakończył jednak spotkanie z urazem i teraz czeka go operacja. W 81. minucie podczas starcia Tudor Baluta nastąpił na dłoń legionisty. Okazało się, że zawodnik stołecznego zespołu po tej sytuacji ma złamany palec i konieczny będzie zabieg.

Hihi - 2 godziny temu, *.aster.pl Zabieg to nie operacja!!! odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.plus.pl Złożyć wniosek do PZPN i UEFA w sprawie pracy sędziego, wzór dostępny w Białymstoku odpowiedz

Lupus - 8 godzin temu, *.centertel.pl Młody, dobry, ale "szkło"!!!

Po jednej bramce operacja! odpowiedz

INT - 7 godzin temu, *.206.115 @Lupus: Szkło? Wielki chłop mu stanął korkami na dłoń. odpowiedz

Autor - 7 godzin temu, *.161.13 @Lupus: Baluta mu rękę podeptał, jakie szkło? Gol trzeci w tym sezonie. Poza tym wszystko się zgadza. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Lupus: rozumiem, że jak Ci przejedzie samochód po nodze i połamie palce, jesteś szkło. Masakra! odpowiedz

Dens - 9 godzin temu, *.orange.pl Widzę że ten Baluta to pierwszy rzeźnik malinowych. Najpierw Morishita, później Urbański. odpowiedz

kaktus - 10 godzin temu, *.orange.pl Sędzia pozwalał w tym meczu na dramatycznie dużo.

Powinny być minimum 2 czerwone kartki.

1. Dla Baluty za bandycki faul na Morishicie

2. Dla Jędzy stempel. odpowiedz

singspiel - 8 godzin temu, *.4.38 @kaktus: kompletne bzdury piszesz. za stempel sędziowie dają żółtą. za atak powyżej kostki czerwona. proste odpowiedz

Mirus - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @singspiel: zgadza się czerwona kartka za stepel powyżej kostki odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.38 @Mirus: czyli czerwo dla Baluty, żółta dla Jędzy. takie sędziowanie to zgroza odpowiedz

Mateusz z Gór - 10 godzin temu, *.orange.pl Zdarzenie przypadkowe, ale mnie zastanawiało, gdzie w tym czasie była drużyna. Zawodnik dłuższą chwilę zwijał się z bólu i nikt do niego nie podszedł. Żaden Legionista się nie zainteresował co stało się Urbańskiemu w tej sytuacji. odpowiedz

Zgred - 10 godzin temu, *.as13285.net Napewno udawał sędzia nam pomógł odpowiedz

Miodulski musi odejść - 10 godzin temu, *.98.99 Oczywiście bez reakcji sędziego. odpowiedz

