Jiří Bilek nie zostanie dyrektorem sportowym Legii

- Nie chciałbym wspominać konkretnie o klubie, było zainteresowanie, były pewne negocjacje. Muszę przyznać, że druga strona zachowała się fenomenalnie. Profesjonalne podejście, bardzo wykształceni, porządni ludzie. Właściciel to osoba z klasą. To byłoby wyzwanie. Potrafię mówić w tym języku. Paradoksalnie mam tam lepsze nazwisko niż w Czechach. Myślę, że wiem, gdzie mają słabe punkty, w których mogliby się poprawić. Pracuję jednak w klubie, który kocham. Wykonuję pracę, którą kocham. Mam tu swoje życie. Było bardzo niewiele powodów, dla których powinienem odejść. Skupiam się głównie na Slavii, to jest dla mnie najważniejsze - stwierdził Bilek. Wcześniej wypadł też inny kandydat, Marcel Klos, który wybrał propozycję Kaiserslautern.

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Tak jak pisałem pod innym postem,dobry dyrektor sportowy to połowa sukcesu,a druga połowa to współpraca i dogadywanie się jego z trenerem.Na naszym podworku przykładem takiej wzorowej współpracy jest Masłowski-Siemieniec.Niedużym nakładem finansowym zbudowali zespół i jak w Radnickim pomału z rundy na rundę rozszerzają skład dodając jakości,oraz trener rozwija kazdego piłkarza,jak i dba o atmosferę i ludzkie podejście i sprawiedliwość.To samo mowił w wywiadzie Perović,ze tak nalezy działać. Obecnie Jaga ma sporo jakości na ławce i niezłą rotację.Za chwilę sprzedadzą Pululu i kupią kogoś wartościowego za niego.Tak powinno to wyglądać i u nas.Niestety Feio przejął stery i chce być alfą i omegą jak w Mielcu.Wydaje mi się że on nie umie współpracować z kimś nad nim bezpośrednio. A jakim jest skautem to widzimy wszyscy: Alfarela,Nsame,Szkuryn a pewnie i Biczu to jego wybory.Nie ma sprecyzowanego stylu gry,bierze zawodników o złych profilach, którzy nie dadzą jakości. Znowu kadra niebezpiecznie rozrasta się o przeciętniaków,i to za duży szmal. odpowiedz

Żeg(L)arz - 1 godzinę temu, *.net.pl W sumie Ja mam wolne... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Klosa mogliśmy wziąć? Szkoda, że nie Hansa 😃 odpowiedz

Xxx - 4 godziny temu, *.play-internet.pl No to pięknie to była ostatnia osoba z która była na liście 5 kandydatów. Z których zarząd na 100% miał zakontraktować😂🤣 wygląda na to, że ci kandydaci sami odchodzą jak się dowiadują jaka sytuacja finansowa w klubie.😜 odpowiedz

Klub mem - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jeden nieudacznik który jest doradcą teraz przepuścił 7mln e w sezonie.. biorą szroty pięć po dwunastej za 1.5mln e . Teraz ten nieudacznik szuka zastępcę. Kabaret to mało to klub mem odpowiedz

Przemass ( L ) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Teraz powoli możemy skreślać kolejnych z listy. Farsa jak z napastnikiem. odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl To było raczej oczywiste.

Bilek, to facet z nazwiskiem, dla którego przyjście do nas i obracanie się w naszych nędznych realiach finansowych byłoby bardzo dużym ryzykiem.

Ma mocną pozycję, dobrą posadę, sukcesy, więc myślę, że on takiej zamiany na poważnie jednak nie rozważał. odpowiedz

Dossa Junior - 7 godzin temu, *.172.219 wszyscy chcą do (L), nie ma co... odpowiedz

wtf - 7 godzin temu, *.windfall.pl Może uda się wyrwać dyra ze Stali Mielec😂 odpowiedz

Wyrwikufel - 7 godzin temu, *.netfala.pl Jakoś mnie to nie zdziwiło... 🤔 odpowiedz

bum - 8 godzin temu, *.02.net Normalny gościu...

Zdał sobie sprawę co tu na niego czeka więc nie strzela sobie w kolano.

Mioduski nikt normalny z parciem na sukces się z tobą nie zwafluje....

Co ty jesteś w stanie zaoferować dyrektorowi sportowemu?

Miażdżącą sumę 1mln euro na transfer 3 piłkarzy? Obrońcę , skrzydłowego i napastnika??

Komedia i dramat w jednym jak się na to patrzy z boku.

Legia ledwo dyszy... Już bliżej niż dalej do upadku wspomnicie moje słowa!

Boże Chroń Nasz Klub! odpowiedz

andre as - 8 godzin temu, *.net.pl a kto do amatorów chce przyjść. Ryba psuje się od głowy. Mistrz Jack co okienko to gorsze transfery, teraz Hera występuje jako guru. odpowiedz

grzesiek - 8 godzin temu, *.centertel.pl moim zdaniem rola dyrektora sportowego jest przesadzona. Wiekszosc jak kucharski sprowadza polowe pilkarzy dobrych a polowe takich ktorych oplaca sie dyrektorowi sportowemu. Wiec zielu wcale az taki slaby nie byl. Kucharski po za tym mial dobrą renome, a widzielismy jakie transfery robil. No i kolejna sprawa ze nie da sie sciagnac zawsze dobrych pilkarzy z minimum z 25 procent czyli z jeden albo dwoch i tak bedzie niewypalem.

Nie ma co przeplacac za takiego dyrektora sportowego, to tez musi byc osoba ktorej bedzie zalezec na Legii wiec Zielu wcale nie byl takim zlym pomyslem. No ale mam nadzieje ze przyjdzie ktos jeszcze lepszy. Chociaz realnie patrzac przyjdzie ktos gorszy. 💩 odpowiedz

(L) - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Nikt nie chce za hajs który mioduski rzuci szargać swojego nazwiska jak ma na transfery okrągłe 0... odpowiedz

geds - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Bardzo dobrym dyr. sportowym był Jozak. Ale nasi woleli z niego zrobić trenera. Po raz pierwszy w jego karierze. Druga rzecz: a co z tym tak szumnie wprowadzonym kilka lat temu człowiekiem z Basel? Wspólpraca w milczeniu umarła, jak ta niesamowota współpraca z Fluminense? odpowiedz

bum - 7 godzin temu, *.02.net @geds:

Też o tym typie myślałem. On to pewnie jest jakimś pionkiem miodka od tych funduszy Luksemburgskich hehe.

Pewnie pomaga mu wyprowadzać kasę z Warszawy ot co! 🤔😁

Pokazał się raz i został nazwany jakimś tam doradcą bla bla bla. Musieli mu jakiś tytuł wymyśleć.

Ehhhhh miduski odpowiedz

Rumcajs - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @geds: Chodzi o byłego dyrektora sp. FC Basel Heuslera? Kto Ci powiedział, że został "szumnie wprowadzony"? Mioduski się z nim spotkał i porozmawiał dwa razy i to wszystko. Nie było żadnej rzekomej współpracy i Heusler nawet nie był na Łazienkowskiej, a niektórzy tu sobie ubzdurali, że został zatrudniony w Legii. odpowiedz

Kobo(L)t - 7 godzin temu, *.com.pl @Rumcajs: Czyli twierdzisz, że informacja na transfermarkt jest fikcyjna ? I zdjecia z Ł3 to też nie jego ? odpowiedz

bum - 7 godzin temu, *.02.net @Rumcajs:

Był na Legii...

Zastanawiam się jak to możliwe że ty wiesz takie rzeczy haha. Człowiek zagadka... Tak samo jak zagadką pozostają prawdziwe intencje mioduszczaka złodzieja odpowiedz

Rumcajs - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @bum: Poszukałem w necie i... przyznaję się do błędu. Faktycznie był w klubie. Ale nie jest prawdą jak niektórzy pisali, że miał pracować w Legii, miał współpracować i doradzać ale nie jako pracownik klubu. Był prezesem Basel, a nie dyrektorem jak wcześniej pisałem. odpowiedz

kaktus - 9 godzin temu, *.orange.pl Jacuś nie po to negocjuje zatrudnienie nowego dyrektora sportowego aby go zatrudnić, ale aby negocjować... odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.chello.pl Żaden szanujący się człowiek nie podejmie się tego zadania bazując na polityce bazarowej. odpowiedz

ZenekL3 - 9 godzin temu, *.173.98 Kto tam jest na kolejnej pozycji listy? Jacek Magiera. odpowiedz

AAA - 9 godzin temu, *.plus.pl Jajcuś niech wróci na stołek będzie jeszcze taniej a na pewno wesoło odpowiedz

Dimas - 9 godzin temu, *.info.pl Znów się telenowela zaczyna 😂 jak wy nic nie potraficie 😁 rozwiaże zarządzie wam problem zróbcie Feio dyrektorem sportowym i zatrudnijcie nowego trenera będzie taniej 🤣🤣🤣 odpowiedz

Jacu - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Kudłaty na dyra sportowego huraaaa 🥳🥳🥳 odpowiedz

lucho_83 - 10 godzin temu, *.70.100 Nikt normalny nie będzie wchodzić do "burdelu"... odpowiedz

LOCHA_PROŚNA - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @lucho_83: "burdel" sam w sobie to nie jest taki zły, pytanie jakie "dziewczyny" w środku a u nas szału nie ma... odpowiedz

