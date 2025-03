Analiza

Punkty po meczu ze Śląskiem Wrocław

Poniedziałek, 3 marca 2025 r. 20:08 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po trzy; Dwóch napastników; Rażąca nieskuteczność; Problemy w obronie; Odrobili lekcje; Zmiana pod LK - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław w którym legioniści zwyciężyli 3-1.