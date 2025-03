Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 3 marca 2025 r. 16:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wrócili do rozgrywek CLJ wygrywając 3-2 z Zagłębiem Lubin. Zespół U17 pokonał 2-0 Widzew i utrzymał prowadzenie w tabeli CLJ U17. Pozostałe drużyny grały mecze sparingowe. Legia U16 uległa 1-2 Arkonii Szczecin U17. Legia U15 wygrała 3-1 z Cracovią, a gracze o rok młodsi wygrali w Cracovia Training Center 8-1. Grały też młodsze drużyny Akademii i LSS.



CLJ U19(2006/7 i mł.): Zagłębie Lubin 2-3 (0-3) Legia U19

Gole:

0-1 21 min. gol samóbojczy (as. Karol Kosiorek)

0-2 45+1 min. Igor Busz (as. Samuel Kovačik)

0-3 45+2 min. Tomasz Rojkowski (as. Samuel Kovačik)

1-3 51 min. Dominik Gregorski

2-3 78 min. Martin Rachubiński



Legia: Wojciech Banasik – Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Mateusz Lauryn [08] – Jeremiah White IV(60' Eryk Mikanowicz), Aleksander Wyganowski [09](78' Jan Kniat), Filip Przybyłko [08], Mikołaj Kotarba (60' Igor Skrobała) – Igor Busz, Tomasz Rojkowski, Samuel Kovačik (67' Szymon Piasta [09])

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17(2008 i mł.): Legia 2:0 Widzew Łódź U17

Gole:

1-0 13 min. Jakub Gliwa (as. Igor Owczarczyk)

2-0 38 min. Jan Gawarecki (as. Ksawery Jeżewski)



Strzały: Legia 22(7) - Widzew 17(10)



Sparing: Legia U16 (2009 i mł.) 1-2 (1-1) Arkonia Szczecin U17

Gole:

0-1 Maksymilian Lebioda

1-1 28 min. Marcel Laszczyk z rzut wolnego

1-2 64 min. Tymoteusz Maćkowiak



Strzały (celne)[50-90']: Legia 3 (2) - Arkonia 4 (4)



Legia: Jan Pietrzak (46' Denis Stoliarenko) - Jan Rodak, Oskar Putrzyński [10], Szymon Siekaniec [10](61' Kazimierz Szydło), Jan Kaczorowski [10] - Marcel Laszczyk [10], Xavier Dąbkowski (61' Jarosław Kuc [10]), Franciszek Stępniewski [10], Dawid Mastalski (68' gracz testowany), Adrian Pućka, Kacper Boratyński (621' Igor Brzeziński [10])

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



Sparing U15 (2010 i mł.): KS Cracovia 1-3 Legia U15

Gole:

0-1 12 min. Bartosz Przybyłko (rzut karny)

0-2 71 min. Dawid Rodak

1-2 87 min. Maciej Janczur

1-3 90 min. Jan Szybicki (as. Dawid Rodak)



Sparing U14(2011 i mł.): KS Cracovia 1-8 (0-3)Legia U14

Gole:

0-1 18 min. Stanisław Maisiuk (as. Fryderyk Paprocki)

0-2 28 min. Fryderyk Paprocki (as. Aleks Szybalski)

0-3 29 min. Szymon Wlazło

0-4 41 min. Fryderyk Paprocki

0-5 53 min. Fryderyk Paprocki

0-6 59 min. Antoni Kośmider (as. g.t.)

0-7 76 min. Filip Reszka (as. Antoni Kośmider)

0-8 79 min. Stanisław Maisiuk (k)

1-8 80 min.



Legia U13 - Zagłębie Lubin U12

Żbik Nasielsk 12 0-12 Legia LSS U13 (2012)



Legia U12 - Arkonia Szczecin U13



Strzały (celne): Legia 16(11) - Arkonia 32(15).



Legia: Jakub Tkaczyk, gracz testowany, gracz testowany, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pająk, Konstantsin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Piotr Nowotka, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski, gracz testowany, gracz testowany



Ciekawy mecz Legii U12 z Arkonią Szczecin U13. Dobry początek legionistów, ale po kwadransie inicjatywę zaczęli przejęli Szczecinianie, którzy do końca 1. odsłony bezlitośnie "punktowali" przy nadarzających się okazjach. Bardzo ciekawy przebieg miała też druga połowa meczu Legii U12. Najpierw oglądaliśmy "remontadę" legionistów i całkiem dobrą grę w ich wykonaniu, na ostatni kwadrans zabrakło im już jednak nieco paliwa i do głosu mocno doszli ponownie goście, mający obok przewagi siły także bardzo dużo atutów piłkarskich. Bez wątpienia był to wartościowy mecz.



Legia U11 - Banik Ostrawa 2014



Legia: Maciej Wierzbicki, Charyton Sokal, Sebastian Borowski, gr. testowany, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Kacper Saczewski, Jan Golański, Jan Kordek, Aleks Nowak, Bronisław Partyka

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek, Kacper Jadacki



Legia U11 - Banik Ostrawa 2014 (mecz 2)



Strzały (20-80'): Legia 18(9) - Banik 20(9)



Legia: Antoni Okrzejski, gr. testowany, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Kacper Saczewski, Jan Golański, Jan Kordek, Aleks Nowak, Bronisław Partyka, gr. testowany, Franciszek Niezgoda

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek, Kacper Jadacki



Legia U11 po ciekawym meczu sobotnim, w którym minimalnie lepiej prezentowali się goście, w niedzielę zagrała rewanż z Banikiem Ostrawa 2014. Spotkanie z mocnym piłkarsko, silnym i twardo grającym rywalem było b. intensywne. Legioniści zaprezentowali się nieźle szczególnie w II połowie.



Legia U10 (2015 i mł.) - AP Bronowice Lublin 2015



Legia: Oliwier Kawczyński, Szymon Giera, Antoni Cybulski, Antoni Kret, Maks Długopolski, Stanisław Bratos, Szymon Kurzela, gracz testowany, Antoni Sroczyński, Bruno Królik, Oskar Sarna

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer



Legia U10 (2015 i mł.) rozegrała interesujący sparing z AP Bronowice Lublin. Oba zespoły spotykały się już ze sobą chociażby przy okazji turniejów w Świdniku. Goście mieli niemało atutów, które pokazywali przez sporą część meczu, jednak ostatnie minuty należały już do Legii.



Legia U9 (2006 i mł.) - Włókniarz Pabianice U10

Legia U8 - Włókniarz Pabianice U9



Legia U9: Oliwier Polański, Leonard Silski, Henry Malendowicz, Jerzy Kośnik, Oliwier Bednarz [17], gracz testowany, Maksymilian Kowalski, Olaf Olaś, Stanisław Chludziński, Jakub Wysocki.

Trener: Łukasz Wawer



Legia U8 i U9 zagrały w sobotę przy Łazienkowskiej ze starszymi o rok kolegami z Włókniarza Pabianice 2015 i 2016. Mecze były zacięte, wyrównane i "w kontakcie" aż do ostatnich minut, wiec miały dla obu zespołów sporą wartość.