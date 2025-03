Marcel Mendes-Dudziński został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ligi Konferencji. 20-letni bramkarz zastąpi wyrejestrowanego Gabriela Kobylaka, który znalazł się poza kadrą z powodu urazu stawu kolanowego. Należy się spodziewać, że "Kobi" powróci do treningów w pierwszej połowie kwietnia.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

doctor - 3 godziny temu, *.ukpaperrolls.com Cisnienie na promowanie ogorków w biurze majá najwieksze w historii hahaha. Druzyna polamatorów! Dudzinski? Oyedele? Kompletne no name-y ale bedá grac po to zeby pan sie mógl nachapac....

TRA-GE-DIA!!

Wszystko jest na NIE w tym klubie. Paralitycy grajá bo majá potencjal sprzedazowy... niema dyrektora sportowego ani trenera!! AMATORKA PELNÁ GEBÁ! Wazne ze slupkui sie zgadzajá i portfel szkodnika napchany!! A Twu!! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Kobi to był Brajant, a to jest Kobyła odpowiedz

Szantosz - 4 godziny temu, *.chello.pl Kobi Tobi a w Meczykach powiedziano, że to poziom na drugą połowę jak nie dolną część tabeli. Już przyjście Hładuna dawało do myślenia dlaczego tak to wygląda. Ciekawe co sztab zrobi by nadrobić regres szkoleniu bramkarzy za ostatnie kilka lat. odpowiedz

Piotr - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Szantosz: Hladun był dobrym bramkarzem. Niestety przez to ,że tyle nie grał bo promowano Tobiasza stał się mocno przeciętny. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.