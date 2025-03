Z obozu rywala

Molde przed meczem z Legią. Potężnie osłabieni

Środa, 5 marca 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa powróci do rywalizacji w europejskich pucharach. Legioniści w Norwegii zmierzą się z dobrze znanym rywalem - Molde FK, które wyeliminowało ich rok temu na podobnym etapie tych samych rozgrywek. Norwegowie są jednak kompletnie inną, słabszą drużyną, a dodatkowo przed dwumeczem są zdecydowanie osłabieni przez zawieszenia i kontuzje. Zapraszamy na raport z obozu pierwszego wiosennego rywala Legii w Europie.