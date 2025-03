Kadra Legii na mecze Ligi Konferencji

Wtorek, 4 marca 2025 r. 14:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na listę B do kadry na mecze fazy pucharowej Ligi Konferencji. Łącznie w kadrze znalazło się 30 zawodników.









Kadra na Ligę Konferencji:



Bramkarze:

50. Wojciech Banasik (B)

31. Marcel Mendes-Dudziński

1. Kacper Tobiasz

77. Vladan Kovačević



Obrońcy:

42. Sergio Barcia

55. Artur Jędrzejczyk

3. Steve Kapuadi

23. Patryk Kun

56. Jan Leszczyński (B)

12. Radovan Pankov

52. Oliwier Olewiński (B)

19. Ruben Vinagre

13. Paweł Wszołek

4. Jan Ziółkowski (B)



Pomocnicy

8. Rafał Augustyniak

21. Wahan Biczachczjan

11. Kacper Chodyna

22. Juergen Elitim

5. Claude Goncalves

57. Jakub Jędrasik (B)

67. Bartosz Kapustka

82. Luquinhas

25. Ryoya Morishita

51. Pascal Mozie (B)

6. Maximillian Oyedele

59. Maciej Saletra (B)

71. Mateusz Szczepniak (B)



Napastnicy:

28. Marc Gual

7. Tomas Pekhart

20. Jakub Żewłakow (B)



(B) - lista B



Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:



LISTA A:

Na liście może znaleźć się maksymalnie 25 zawodników w trakcie sezonu, z czego minimum 8 miejsc zarezerwowanych jest dla "locally trained players".



W skład pojęcia "locally trained players" wchodzą "association-trained players" i "club-trained players". W tej ósemce maksymalnie 4 graczy może być "association-trained players", pozostali muszą być "locally trained players".



wyjaśnienie nazewnictwa:

- "club-trained player" - zawodnik między 15 a 21 rokiem życia (może kończyć 15 lat w trakcie sezonu; do końca sezonu podczas, którego kończy 21 lat), który jest zawodnikiem klubu przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).



- "association-trained player" - zawodnik między 15 a 21 rokiem życia (może kończyć 15 lat w trakcie sezonu; do końca sezonu podczas którego kończy 21 lat), który jest zawodnikiem klubu lub innego polskiego klubu przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem)



Jeżeli klub na liście A ma mniej niż 8 takich zawodników, to maksymalna liczba zawodników na listę A jest odpowiednio zmniejszana. Na liście A musi znaleźć się co najmniej dwóch bramkarzy, a w sumie musi być minimum trzech na liście A i B.



LISTA B:

Klub może zarejestrować nielimitowaną liczbę zawodników na tę listę w trakcie sezonu. Zmian na liście można dokonywać nawet na dzień przed meczem.



Na liście mogą znaleźć się zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1999 roku i występujący w klubie nieprzerwanie od minimum dwóch lat licząc od dnia 15 urodzin.