Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Sobota, 8 marca 2025 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę w hali na Bemowie koszykarska Legia rozegra ligowe spotkanie z Czarnymi i postara się zrehabilitować za dotkliwą porażkę poniesioną jesienią w Słupsku.



Do hali na Bemowie przyjedzie świetnie pamiętany przez warszawską publiczność Loren Jackson, który jest dziś jedną z wiodących postaci ekipy ze Słupska. Czarni walczą o miejsce w fazie play-off. Obecnie z bilansem 9-10 plasują się na ósmej pozycji w tabeli. Po dwóch wygranych na koniec stycznia (ze Spójnią i Stalą), później przyszły dwie kolejne porażki - najpierw jeszcze przed turniejem PP w Sosnowcu - z Anwilem we Włocławku (-6), a następnie w ostatniej kolejce przed własną publicznością z Twardymi Piernikami (-6).



Trenerem Czarnych jest Łotysz, Roberts Štelmahers, który zastąpił zwolnionego na początku grudnia Mantasa Cesnauskisa - związanego z klubem od kilku lat. Stelmahers w przeszłości pracował już w Słupsku jako trener (sezon 2016/17), w niedalekiej przeszłości pracował m.in. w Kalevie/Cramo - klubie, który do niedawna prowadził obecny szkoleniowiec legionistów, Heiko Rannula. Jako zawodnik Stelmahers w pod koniec lat 90-tych występował także na polskich parkietach - w Zastalu Zielona Góra oraz Śląsku Wrocław.



Najlepszym strzelcem ekipy ze Słupska jest Alex Stein, który w ostatnim sezonie występował w Spójni Stargard. Obecnie spisuje się jeszcze lepiej niż przed rokiem i jego wysoka dyspozycja sprawia, że Jackson - przed sezonem kreowany na lidera drużyny, znajduje się nieco w cieniu Steina. Choć nieraz obaj występują na parkiecie obok siebie. Stein notuje średnio 18.9 pkt. na mecz, do tego dokłada 4.2 as., a także wysoką skuteczność z dystansu (42.4% za 3). Loren Jackson, który z powodu problemów zdrowotnych opuścił trzy spotkania, grywa o 5 minut mniej, zdobywa 13.2 pkt. oraz 4.4 as. i podobnie jak Stein, nieźle wymusza przewinienia. Z tej strony znany był także podczas występów w barwach Legii. Ważną rolę odgrywa także niski skrzydłowy, Justice Sueing, który zdobywa 12.1 pkt. i notuje 5.3 zb. Tyle, że Sueing niedawno doznał kontuzji nadgarstka, która wykluczyła go z gry na co najmniej kilka tygodni. Dlatego też klub zdecydował się na transfer - pozyskano 28-letniego Nikolę Kocovicia, który ostatnio grał w serbskim KK Cacak i zaliczył już debiut w klubie ze Słupska.



Wśród Polaków, najważniejszą rolę odgrywa Michał Nowakowski, który stanowi wartość przede wszystkim w ataku, gdzie w ciągu 23,5 min. zdobywa 9.2 pkt., trafiając 43.3 procent "trójek". Sporo minut dostaje od trenera środkowy, Szymon Tomczak (śr. 6.4 pkt. i 4.2 zb. w ciągu 18 min.). Powyżej 15 minut grywają także Mateusz Dziemba (śr. 5.1 pkt.) oraz obwodowy Jakub Musiał (śr. 3.7 pkt.). W zespole Czarnych, oprócz zmiany trenera, dokonano jednej zmiany w kadrze - miejsce podkoszowego Haginsa, zajął Bośniak, Fahrudin Manjgafić (śr. 7.6 pkt. i 3.3 zb.). Na "czwórce" ponad 22,5 min. grywa Quincy Ford (śr. 6.4 pkt. i 4.8 zb.), który ostatni sezon spędził we włoskiej Serie A w barwach Pesaro.



Legia w ostatnią środę przegrała pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie z rumuńskim Voluntari 81:95. W tym spotkaniu nie wystąpił Aleksa Radanov, który był oszczędzany przez nowego trenera, w związku z chorobą, z którą zmagał się w ostatnich dniach. W meczu z Rumunami, wysoką dyspozycję potwierdził Kameron McGusty, który na bardzo wysokiej skuteczności był kolejny raz najlepszym strzelcem naszej drużyny. Mamy nadzieję, że w niedzielę do jego poziomu dorówna większa liczba graczy. Legia ma bardzo dobrą pozycję wyjściową by awansować do play-off, ale na pewno nie może tracić punktów przed własną publicznością. I mamy nadzieję, że do takowej w najbliższej kolejce nie dojdzie. Niedzielne spotkanie będzie okazją dla Keifera Sykesa do debiutu w naszych barwach - rozgrywający został sprowadzony w piątek, więc do niedzielnego spotkania nie będzie miał zbyt wielu okazji by wspólnie potrenować z legionistami. Co oczywiście nie oznacza, że nie zobaczymy go na parkiecie po raz pierwszy z eLką na piersi. W Legii nie zobaczymy już natomiast Sama Sessomsa, a także Marcusa Zegarowskiego - ten ostatni nie zdążył zadebiutować w naszym klubie - jego kontrakt nie wszedł w życie. Stąd też sprowadzenie z włoskiej Serie A Sykesa, mającego w niedalekiej przeszłości występy w NBA w Indianie Pacers.



W ostatnich latach, o ile Legii nie szło w spotkaniach w Słupsku (dwie porażki w ostatnich dwóch sezonach), to na Bemowie legioniści nie zwykli przegrywać z Czarnymi. Przed rokiem w połowie grudnia mieliśmy okazję zobaczyć 10-punktową wygraną Legii, rok wcześniej ta wyniosła siedem punktów. Łącznie legioniści wygrali wszystkie cztery mecze od ostatniego awansu obu drużyn do najwyższej ligi. Ostatnie zwycięstwo Czarnych w stolicy miało miejsce przed 22-laty - na początku kwietnia 2003 roku, słupszczanie zwyciężyli 90:89.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 i będzie transmitowane na platformie Emocje.TV. Bilety na mecz dostępne są TUTAJ. W dniu meczu wejściówki będzie można nabyć także od godziny 12:00 w kasach przy wejściu do hali. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będa 2000 złotych. Najmłodszych sympatyków zapraszamy do naszego kącika dziecięcego, który znajduje się pod główną tablicą wyników. Tuż obok znajduje się nasz sklepik klubowy, w którym nabywać można klubowe pamiątki. Przypominamy o utrudnieniach w dojeździe do hali OSiR Bemowo od strony ul. Powązkowskiej (zamknięty skręt w ul. Obrońców Tobruku), w związku z powyższym zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na Bemowo.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,4 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 386 (śr. 20,3), Andrzej Pluta 239 (12,6), Michał Kolenda 208 (10,9).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.11.2024 Czarni Słupsk 83:60 Legia Warszawa

19.01.2024 Legia Warszawa 94:84 Czarni Słupsk

06.10.2023 Czarni Słupsk 82:80 Legia Warszawa

05.03.2023 Czarni Słupsk 73:86 Legia Warszawa

30.10.2022 Legia Warszawa 70:63 Czarni Słupsk

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



ENERGA ICON SEA CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 9-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,8 / 77,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,5%



Skład: Loren Jackson, Alex Stein, Jakub Musiał (rozgrywający), Mateusz Dziemba, Nikola Kočović, Nikodem Klocek, Jakub Wasilewski, Alex Jursza, Michał Kozioł, Maciej Orzechowski, Jakub Powroźnik, Paweł Stanisławski (rzucający), Justice Sueing, Quincy Ford, Michał Nowakowski, Nikodem Czoska, Igor Wysoczański (skrzydłowi), Fahrudin Manjgafić, Szymon Tomczak (środkowi).

trener: Roberts Štelmahers, as. Łukasz Seweryn



Najwięcej punktów: Alex Stein 360 (śr. 18.9), Loren Jackson 211 (13.2), Justice Sueing 217 (12.1), Michał Nowakowski 175 (9.2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Alex Stein, Mateusz Dziemba, Michał Nowakowski, Szymon Tomczak.



Wyniki: Spójnia (d, 71:79), Stal (w, 70:66), Anwil (d, 86:104), Twarde Pierniki (w, 78:96), Legia (d, 83:60), Górnik (w, 66:84), GTK (d, 98:84), Arka (w, 88:80), Śląsk (d, 63:72), King (w, 68:79), MKS (d, 86:72), Start (w, 83:77), Zastal (d, 81:54), Dziki (w, 66:81), Trefl (d, 73:77), Spójnia (w, 83:96), Stal (d, 87:83), Anwil (w, 92:86), Twarde Pierniki (d, 83:89).



Termin meczu: niedziela, 9 marca 2025 roku, g. 13:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski