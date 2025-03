Młodzi legioniści w kadrach narodowych

Denys Stolarenko, Thanássis Christópoulos oraz Samuel Sarudi otrzymali powołania do reprezentacji swoich krajów. Pierwszy z wymienionych wraz kadrą Ukrainy do lat 16 weźmie udział w Turnieju Czterech Narodów rozgrywanym w Rumunii. Grek pojedzie z reprezentacją do lat 17 na turniej el. mistrzostw Europy we Francji. Natomiast ostatni z piłkarzy zagrał ze Słowacją U-19 w spotkaniach el. ME.



Denys Stolarenko (Ukraina U-16) - Turniej Czterech Narodów

Ukraina zagra z Polską (20 marca, g.14:00), Rumunią (22 marca, g.11:00) i Czarnogórą (24 marca, g.14:00).



Thanássis Christópoulos (Grecja U-17) - turniej el. ME

Grecja zagra z Danią (19 marca, g.18:00, Saint-Paul-lès-Dax), Finlandią (22 marca, g.18:00, Dax) i Francją (25 marca, g.16:00, Saint-Paul-lès-Dax).



Samuel Sarudi (Słowacja U-19) - mecze el. ME

Słowacja zagra z Czarnogórą (19 marca, g.11:00, Tbilisi), Gruzją (22 marca, g.16:00, Tbilisi) i Polską (25 marca, g.16:00, Tbilisi).