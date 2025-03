Hermiona wyczarowała herb Legii w CZD

Czwartek, 6 marca 2025 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie podczas kolejnej wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka kontynuowali motyw znanej na całym świecie bajki o Harrym Potterze. Tym razem w sali Oddziału Kardiochirurgii CZD namalowana została Hermiona, która wyczarowała herb najlepszego klubu na świecie.









"Po naszej wizycie na Oddziale Kardiochirurgii są dwie sąsiadujące ze sobą sale, w których zmalowaliśmy trochę magicznego świata najsłynniejszego czarodzieja Harry'ego - mamy nadzieję, że pozwoli to pobudzić wyobraźnię małych pacjentów i chociaż chwilowo oderwać ich od szarej rzeczywistości. Wszystkie farby i akcesoria, które były potrzebne do wykonania prac, zostały zakupione ze środków pochodzących ze sprzedaży naszych gadżetów, za co tradycyjnie dziękujemy kupującym" - relacjonują Dobrzy Ludzie.