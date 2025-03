Futsal

Świątkowski trenerem futsalistów Legii do końca sezonu

Środa, 5 marca 2025 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po ostatniej wygranej w Chojnicach, z powodów osobistych, funkcję pierwszego trenera futsalowej Legii Warszawa przestał pełnić Hiszpan, Manuel Granados. Do końca sezonu 2024/25 nasz zespół prowadzić będzie jeden z członków sztabu szkoleniowego Legii, a także jej były bramkarz - 36-letni Adam Świątkowski.



– W Legii Futsal jestem od początku istnienia sekcji. Mocno wierzę w ten projekt i klub. Nie zastanawiałem się długo, wyszedłem z założenia, że jest to propozycja, której nie mogę odmówić. Od pierwszego dnia chcę podejść do mojej pracy w pełni profesjonalnie i wiem, że zawodnicy również tak do tego podejdą. Dużo się nauczyłem przy okazji pracy z trenerem Mariuszem Milewskim, trenerem Ołeksandrem Kosenko, czy też teraz przy okazji pracy z trenerem Manolo Granadosem. Chcę tę wiedzę przełożyć teraz na pracę z chłopakami, a czas zweryfikuje czy będzie to łatwe czy nie - mówi Adam Świątkowski, który rozegrał 51 meczów w barwach Legii od drugiej ligi do ekstraklasy. W minionym sezonie, prowadzony przez niego zespół do lat 19 awansował do najlepszej czwórki mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. W ostatnich tygodniach Świątkowski otrzymał licencję UEFA Futsal B.



Debiut Świątkowskiego na ławce trenerskiej w roli pierwszego szkoleniowca Legii będzie miał miejsce 15 marca, przy okazji domowego meczu legionistów z Eurobusem Przemyśl. Do końca sezonu Legię czeka 6 meczów ligowych (w sezonie zasadniczym), a także rywalizacja w Pucharze Polski - nasz zespół czeka ćwierćfinałowe spotkanie, które 19 marca odbędzie się w Przemyślu.