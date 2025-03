Bezpośrednią transmisję z meczu Molde FK - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i w Polsat Box Go. Początek spotkania o godz. 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA MOLDE - LEGIA FORTUNA:

Trza - 1 godzinę temu, *.chello.pl Więcej zagranicznego szrotu kupić odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.95 brawo faja. wiecej biczachczjanow chodynow gualow i goncalvesow. brawo !! odpowiedz

Tot - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Uuu to widzę że calkiem nieźle zaczęli 😡 odpowiedz

GRANAT - 1 godzinę temu, *.. Jak bardzo Legia ma się skompromitować zanim wyrzucą nieudacznika Faje???? A na następnym mecz domowy pełny stadion odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.centertel.pl brawo trener i jego transfery!!!!!



kovacevic top!!! odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Haha trzeba było pozoranta Fajkę 3 mecze temu wywalić to może byłaby szansa przypominam że Molde praktycznie rezerwami bez 6 podstawowych...HANBA odpowiedz

Borsi77 - 1 godzinę temu, *.com.pl Kovacević🤣🤣🤣 odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. dramat i nędza- wszyscy wypie...lać z Legii odpowiedz

Hah - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hahhahahahah pamiętajcie przegrywy żeby bilety na rewanż kupić i nabijać kase mioduskiemu ! odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Busha hahaha! Molde 5 Legia 0 odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.aster.pl Dobrze że Molde jeszcze przed sezonem bo już by 4ką tych amatorów pojechali. odpowiedz

JG - 1 godzinę temu, *.chello.pl No i co ręcznik w bramce odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Goncalves, Biczachczjan, Chodyna.

Jeżeli wygramy, to będzie znaczyło, że Molde jest faktycznie bardzo słabe. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Się nagrali...uuu całe 10 min. Pier...one wkłady odpowiedz

Kl - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ojedeje nie zawodzi odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl No i pograli .... odpowiedz

Wiesiek - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Ale dziady, zaczęło się już… odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ten pajac odsunął najlepszego piłkarza Morishite ze względu dyscyplinarnego ,to jest sabotaż 😡😡 odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Runjaić miał Zybę, a Feio ma Goncalvesa. Początek końca tego projektu odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl To chyba jakiś sabotaż, że Goncalves kosztem Augustyniaka?😡😡😡 odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Stream L



https://strimsy.top/MoldeLegiaWarszawa.php odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dedi: nie wysyłaj linków do tych zawirusowanych stron odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dino: Dlatego trzeba mieć dobry blocker reklam i nic się nie stanie. Ale jak to woli nie zmuszam. L Pozdrawiam odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Rzucić się na nich i zeżreć jak kiszone śledzie. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.32.67 Już nawet w Norwegii zaczyna się dyskryminacja kibiców Legii - ale syf !!!!! odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.aster.pl Kto będzie strzelał dla nas bramki? Chodyna? Wahan? odpowiedz

Haha - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Andre as: Ojejebie odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 znow w 7 na 11 .... #omujborze odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.netfala.pl Siemano da ktoś link do meczu do oglądania za darmo😉? odpowiedz

Tutti Frutti - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl Legia ponad wszystko!!!

Panowie piłkarze zróbcie miłą niespodziankę. Bo o kibiców Legii na wyjazdach nigdy nie muszę się martwić. Nie wspominając o meczach u siebie. odpowiedz

