(L)ump - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie Dariuszu czytać Pan umisz, a więc Głupiemu referatu będzie mało. Mądremu jedno zdanie wystarczy. Brać Magica odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl KIBIC PRAWDA SINGSPIEL AREK !!!!! CO TAK CICHO SIEDZICIE SCHOWALISCIE SIE DO DZIURY ?????HAHAHA gdzie jesteście pizdzie......e odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.aster.pl Nie oglądałem meczu ale czytając te komentarze wniosek jakby każdy ogladał co innego ....... odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.chello.pl "Kapustka: Chelsea? Jest gdzieś z tyłu głowy". Wtf 😡

Przecież taktyka to porażka. Tak samo wysoki presing, a oni siup prostopadle. Jak rok temu. I jak w rewanż będzie taki sam pomysł jak rok temu. To i skończy się tak samo. Bo my Legia i gramy swoje, a że przeciwnikowi to pasuje to nie ważne. Ważne że mogę powiedzieć(Feio) "mieliśmy przewagę ale się nie udało" Przepraszam "przewagę" BYLIŚMY LEPSI 🤬 a że przegraliśmy.... Choć z takim grajkami to żadna taktyka nie wyjdzie. odpowiedz

Tr - 2 godziny temu, *.chello.pl Chodyna bardzo dobrze grał i brama odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.orange.pl Chodyna to nędza odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.78.237 @Dr Bomba: Sam jesteś nędza. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.aster.pl Powtórka z historii,po 2 bramce...ooo 2:3 jest nieźle,odrobimy u siebie...no i odrobili. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wejścia Peckharta na boisko kojarzą mi się z wywieszeniem białej flagi. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mecz się nie skończył a wy już płaczecie - strzelić jeszcze im jednego i wynik można przyjąć na klatę po I połowie 😁 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Jest August jest gra!💪💪💪👏 odpowiedz

Liczny sztab antiszkoLeniowy Legii nic niewnosi a dużo wynośi.. - 2 godziny temu, *.02.net Jednak trener cyganiŁ na farcie jest słaby jak to co zdudował.,, odpowiedz

Tutti Frutti - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl Luquinhas potrzebował minutę po długiej przerwie w graniu, żeby strzelić gola. Są piłkarze i prawie piłkarze. Dobrze że Augustyniak w końcu może grać. Trener Faja brzytwy się chwyta. Ciekawe dlaczego odsunął Augustyniaka od gry. odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tutti Frutti:

Luquinas grał dno a potem szczęśliwie wyłapał kontuzję więc na szczęście nie grał. Dziś strzelił na farcie tak jak chodyna, lepszy mecz może się czasme zdarzyć , ale tak to zawodził jesienią przecież odpowiedz

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl mamy kontakt...wreszcie...🔴⚪️🟢⚫️... FORZA LEGIA... odpowiedz

Zooooo - 3 godziny temu, *.plus.pl Zaraz wygramy, to była podpucha, miodek zadzwonił w ostatniej chwili odpowiedz

PWaw83 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gual w Hiszpanii to w 4 lidze by siedział na ławie!kurr ten skład to jest porażka!Klopp by z tymi grajkami nic nie ugrał odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.32.67 A taka była podnieta że Molde slabe że brak podstawowych graczy i takie tam biadolenie że Chelsea już nasze że final że sramto tamto a ...tu niespodzianka - Ludzie MY nie mamy kim grać podnieta że jaga ( tfu) wygrała z nimi 3-0 -- bo maja napastnika !! A my co mamy ??? ..





Dopiszcie sobie sami ...



Przykro na to patrzeć odpowiedz

Bemowiak - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeci wyjazdowy mecz Legii w tej rundzie i trzecia porażka :D odpowiedz

W końcu - 3 godziny temu, *.chello.pl Ojedele zlazło odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Bronimy wyniku... Faja wprowadził środkowego obrońcę oraz defensywnego pomocnika... 😡 odpowiedz

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl wtf Nas nie ma... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.centertel.pl Możliwe ze liscie spadną szybciej niz na jesienią i bedzie suprise motherf***** odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Mój ce(L)ownik mówi mi że Feio nawet nie ma już po co do Warszawy wracać. Nie ma w tym zespole nic co by dobrze działało. Wszystko to kosztem kibiców którzy muszą takie upokorzenia znosić. A na trybunach Lagia Legia Warszawa non stop … odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Historia się powtarza, pogrom. Niestety. Szybko zakończyliśmy grę w Europie wiosna . odpowiedz

Matt.2 - 3 godziny temu, *.vodafone-ip.de Koniec jazdy na farcie, przecież wystarczy zobaczyć na skład i to nie mogło się udać.

Zarząd postawił na minimalizm i tak właśnie on wygląda.

Koniec wielkiej Legii, szkoda kibiców. odpowiedz

RobL - 3 godziny temu, *.chello.pl 1 raz od czasu od kiedy kibicuje Legii (43) mam dość!!!¡!!! odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.. ....😡😡 odpowiedz

O - 3 godziny temu, *.chello.pl W Molde gra jeden Kopacz o nazwisku Breihvik i się dziewczyny wystraszyły odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wyglada to jakby Faja chciał być zwolniony. to jest jakiś sabotaż. to nawet ja wiedziałem ze molde ma problemy ze skrzydłami wiec nasuwa się samo aby zagęscić środek pola, a tam dziura. Wystawienie Goncalvesa i Bicichciana. Zadarcie z drużyną odsunieciem Augustyniaka. Teraz w przerwie nie robi zmian. On chce być wy...ny z klubu odpowiedz

Aqq - 3 godziny temu, *.media.pl Ale wstyd. Ta zgraja wygląda jakby grali pierwszy raz od pół roku i pierwszy raz w tym składzie. Przeciętne Molde wygląda przy nich jak Barcelona 🙂 Mam nadzieję że nie będzie europejskich pucharów w przyszłym sezonie a w lidze skończy się na 8 miejscu. Może to da impuls do przemyśleń dla prezesa. To niedopuszczalne żeby klub z takimi możliwości tak trwonił potencjał odpowiedz

jax - 3 godziny temu, *.jmdi.pl czemu nie gra Augustyniak? od kiedy nie ma go w drużynie nie ma obrony odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Nie no nie jest źle do przerwy 3-0 ha śmiech na sali wstyd odpowiedz

Benit - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak słabej Legii jak za rządów Mioduskiego nie pamiętam a oglądam 30 lat.

Miodek weź ty tych swoich speców z pionu zarządzającego,trenera i większość składu i wyp....j.

Wstyd przynosicie.Ku...a wstyd !

Swoją drogą dziwne że tak medialnego klubu nie kupuje ktoś konkretny. odpowiedz

Walczący z wiatrakami - 3 godziny temu, *.. Pozostał już jeden front gry, (walka o 5- te miejsce w e-klapie) szybko poszło odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Legio jaki WSTYD dzwońcie do jarka odpowiedz

OLO - 3 godziny temu, *.orange.pl Nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

Jesteśmy w doopie - 3 godziny temu, *.78.200 Wszyscy won

Mioduski won

Feio won

Pseudokopacze won

Pajacem zapełniający trybuny też won

Tu już nic nie ma

Totalny upadek odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.165.54 Panie Mioduski czy to już koniec Feio w Legii?

Jutro Magiera obejmuje stery?Szkoda tego meczu bo mogło być pięknie.Chyba ,że znowu dwa gole po przerwie. odpowiedz

krzeszczu - 3 godziny temu, *.inetia.pl podobno mieliśmy wygrać ten puchar odpowiedz

mirabelka - 3 godziny temu, *.orange.pl oyedelele to paralityk / kompromitacja z taką grą/ a podobno Molde jest bardzo osłabione/

☠️ odpowiedz

Bronek - 3 godziny temu, *.98.223 Chelsea..... Jasne, już czeka odpowiedz

in - 3 godziny temu, *.centertel.pl szmaty odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gual powinien mieć tu już 2 bramki, ale jest cienki jak drut, taktyka na Norwegów z d... nie działa, tu piłka chodzi jak po sznurku, więc ciężko o dobru pressing, szczególnie w naszej obecnej formie. odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.orange.pl 😡 odpowiedz

Bronek - 3 godziny temu, *.98.223 Chelsea..... Jasne, już czeka odpowiedz

Loko - 3 godziny temu, *.autocom.pl Może już czas zakończyć eksperymenty z Feyo. Gość już od dawna nie daje rady. Więcej nic nie dokona. A Magiera czeka odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No....więc ćwierćfinału nie będzie....a taka była na to szansa! Przecież to tylko Molde,nie Atletico ,czy Bayern😭 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Taktyka typowa na neutralizację rywala i 3 w plecy do przerwy. Piłkarze mają problemy z poruszaniem się po boisku. Jak się Wszołek przesunął na chwilę do przodu to kilka minutowa konsternacja co mamy grać. Dobrze gra tylko Oyedele. Gual się stara, ale mu nie wychodzi. Reszta nie dorosła do tego meczu. Mamy dokładnie takie samo spotkanie jak przed rokiem - Legia nie potrafi grać z takim rywalem. Ciekawa rola Goncalvesa, który wydaje się być na boisku tylko po to żeby prasować bramkarza. Pomysł się oczywiście nie obronił, a w jedynej sytuacji, w której mógł zrobić przewagę zawodnik kompletnie zawiódł. Wychodzimy na Molde, do którego mogliśmy się przygotować na luzie jak na sparing przed sezonowy. Nowy trener i ta sama bezradność co przed rokiem. To się po prostu nie mogło wydarzyć, a właśnie się dzieje... odpowiedz

ekspert - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszystko stabilnie. Rok temu tez dostalismy 3 do przerwy, w rewanzu tez dostalismy 3 i po roku tez dostajemy 3. W Molde sporo zmian, troche kryzysow, troche nieobecnosci, ale sposob gry sie nie zmienia. My gramy tak jak sie wylosuje. Raz im sie chce biegac, raz im sie nie chce. Raz maja 2 sytuacje i strzelaja 2 gole, a raz maja 100 sytuacji i 100 nie wykorzystują, raz gramy swietnie w obronie, raz rozdajemy 20 prezentow w meczu. Raz Wszolek i Kapustka napedzaja zespol, a raz nie wiedza co z pilka zrobic, raz Ziolkowski gra jak profesor a potem sie zamienia w Pankova. Jedyne stabilne rzeczy to, ze Wszolek i Vinagre nie umieja bronic i trenerowi to nie przeszkadza, to, że w srodku mamy dziure bo każemy grac Kapustce z boku, a Goncalvesowi w ataku i to, że Gual jest Gualem.



To ja juz chyba wole Vuko, przynajmniej zespol bylby zbilansowany i moglby zagrac slaby mecz ale przegralby tylko 0-1. odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.aster.pl Kultura gry, operowania pilka , schematy gry, wszystko po stronie rywali. U nas stado baranów co pierwszy raz gra ze sobą. Brawo za kadrę co okienko osłabianie zespołu Brawo za pomysł na grę na zespół za ambicję szybkość gry. odpowiedz

Rob - 3 godziny temu, *.aster.pl Feio do Malarza:

"Ej, wez mi już odpal ten generator przemów pomeczowych. Tylko żeby było "wrócimy silniejsi", "nie spocznę, póki się nie poprawi" i "dam się pociąć za tę drużynę", reszta standardowo, wiesz, że murawa słaba ale to nie jest wytłumaczenie ale murawa słaba".🚀🚀 odpowiedz

Tedi - 3 godziny temu, *.orange.pl To już nie jest śmieszne. Czy ktoś mówił to o meczach co trzy dni, że niby ciężko itp? Kpina z ludzi odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.orange.pl Wygnać wszystkich odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl wystawienie mlodego ziolkowskiego na taki mecz to kryminal.



Goncalo feio czas pakowac walizy. odpowiedz

Zielu. - 3 godziny temu, *.mm.pl W pizdu i wylądował...I cały misterny plan też w pizdu 😭 odpowiedz

prezes Kmita - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Fatalny wynik to efekt braku dwóch podstawowych i kluczowych zawodników: Lasyka i Marciniaka. odpowiedz

fuera - 3 godziny temu, *.orange.pl miękka feio podaj sie do dymisji i weź swojego winogrona. odpowiedz

Wieszak - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl S.Z.M.A.T.Y odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co za ku..a wstyd. Faja jestes winny, czy teraz odejdziesz, a w sumie to ch.. i tak się wyj...łeś z Legii właśnie wystawiajac do składu dwóch zwodników, którzy jeszcze nigdy w Legii nie zagrali nawet poł dobrego meczu (Biciachciach i Gongsalsa). Wypad z Legii pseudotrenerze. odpowiedz

Faken - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jany komentarze zblokowaly bo cenzura nie puszcza tyle pomyj leci

Darek darek pokaz im :) odpowiedz

Mati - 3 godziny temu, *.proneteus.pl Wyjc...tego pajaca !! Kór.. szkoda to oglądać !! DNO !! Fejo wyp....z Legi !!!!! Dramat !! Kompromitacja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kór... Mać odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak tam NS,czekamy i patrzymy,Feio poleci po meczu, a nie cxzekaj nie ma go kto zwolnic bo nie zatrudnili dyrektora,oni dalej szukają,za 6 lat dalej beda szukac,naprawde nie widzicie jak zadka kupe zrobili z naszego klubu,tu juz nie ma kolejnej szansy,tylko generalna rewolucja,albo zaczynamy od poczatku od 4ligi,dalej na to ..wno nie mam zamiaru patrzec. odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Biedny Feio, zwolnijcie go bo chłop znowu nie będzie mógł iść spać. odpowiedz

Do przerwy 0:3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Gramy na wyjeździe, mając rewanż u siebie w zanadrzu. I od początku meczu odsłaniamy się a gospodarze punktują nas kontrami. A Oyedele dziś wygląda fatalnie. odpowiedz

Żenada - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 🤣🤣🤣wielka legia🤣🤣🤣

Współczuję tym co kupili bilety na rewanż! odpowiedz

Kyoujin - 3 godziny temu, *.centertel.pl Oyedele to jest jedno wielkie nieporozumienie. On gra na tak marnej intensywności i ponownie, że nie robiłby różnicy w latach 60tych. Na prawdę nie wiem co on robi u nas w klubie. Dredy, opaseczka, dostojne bieganie po boisku I raz na kilka meczów że dwa efektowne wślizgi, którymi podniecają się kibice, którzy nie znają die na piłce. odpowiedz

St.anger - 3 godziny temu, *.orange.pl Wiadomo jaka forma protestu daje choćby cień szansy na odejście tego szkodnika i poukładanie tego/naszego klubu od podstaw. Tylko ilu jest gotowych na taki bojkot/protest ? a nie śmieszne 15min , transparenty i bluzgi. Amen odpowiedz

Marianek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja tu widzę niezły b(u)rde(l)

to jeszcze drugie trzy i szczęśliwy powrót do Warszawy z uśmiechem na ustach🤬 odpowiedz

Zoooo - 3 godziny temu, *.plus.pl Przydupasy Mioduskiego cieszycie się i wszyscy na stadion bo miodek swoje musi zarobić, klakier ży krzyczcie my z Legią nic się nie stało kochamy prezesa i fają też fajny hurraaaaaaaaa odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ktoś wspomniał,że Molde bez formy? Dobry żart. odpowiedz

Bb8 - 3 godziny temu, *.. Zero szacunku do kibiców którzy wydali tyle swoich ciężko zarobionych pieniędzy i przejechali tyle kilometrów.. jakby ktoś napluł w twarz. odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl Rozbawiło mnie twierdzenie "Gorzej już chyba nie może być".... Ja osobiście twierdzę, że może być gorzej....zobaczymy co będzie po końcowym gwizdku..... odpowiedz

fan - 3 godziny temu, *.. Czas na zmianę sędzi na lasyka i marciniaka odpowiedz

XD - 3 godziny temu, *.chello.pl Co to za pośmiewisko gra w naszych koszulkach? odpowiedz

Arczi75 - 3 godziny temu, *.169.53 Żenujący są ci chłopcy do bicia. A tak się zapowiadali że jadą się odegrać. Pajace odpowiedz

Psyyt - 3 godziny temu, *.orange.pl Akcja pusty sradion od następnej kolejki. Feio wygrał z Jagą i Śląskiem. I odrazu zadowolony z wyników, a po Radomiaku, mówił że może odejść za darmo. Jeśli on jest winny za wyniki i całą sytuację w Legii. Tak samo zarząd, nic nie zrobił w sprawie transferów, wszystko na ostatnią chwilę złapanki kupował. A właściciel ma klapki na oczach i nic nie widzi, że jest że. Albo tylko udaje i kasę liczy tylko, czy zgadza się. odpowiedz

jaga - 3 godziny temu, *.. może niech sędziów zmienią na lasyka i marciniaka odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl K... wychodzą na boisko i nie grają. Co to do ch... nawet się biegać nie chce? Co robi środek obrony i Ojedele? odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Nikt mnie nie przekona że ta drużyna jest dobrze przygotowana do wiosny. Decyzje personalne Feio są nie do zrozumienia przez normalnego człowieka. Jak dla mnie jest skończony w Legii. odpowiedz

DamianChicago - 3 godziny temu, *.myvzw.com WyEBać tego trenera. Dzisiaj powinien grać Augustyniak na środku, to ten kłóci się z zawodnikami i gramy z niezgranym, paralitykiem Goncalvesem… w takim meczu wychodzimy nowym środkiem- totalne bez głowy! odpowiedz

Fanatyk - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech przepier... z 6 do 0 i niech sie za lige biorą, z nowym trenerem

❤️💚🤍 odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.orange.pl Mysle, ze jeżeli człowiek który nazywa siebie "trenerem" zakończyć ten mecz porażka to zaraz po jego zakończeniu powinien zrezygnować, bo naprawdę to nie jego poziom. Przy Tym człowieku zawodnicy mam wrażenie, że zapomnieli jak grać. PS moze tez w gratisie zabrac tego pseudobramkarza. odpowiedz

PanTrener - 3 godziny temu, *.centertel.pl mysle ze klubowa sprzataczka lepiej prowadzilaby zespol,

kompletnie nie wiedza co grac, trener od poczatku nie mial pomyslu na gre,

kazdy poprzedni trener mial jakis plan, czy to laga na pekharta czy gra z kontry, czy nawet za berga nieustanne nękanie rywala i bieganie, a tutaj widac ze bajerant nie ma pojecia o pilce, nawet jakbym mial okreslic jak legia chce grac, to poweidzialbym ze nie che grac odpowiedz

Wąż - 3 godziny temu, *.aster.pl Dobrze że tylko 3 strzelili.Moglo być więcej.Dramat w reżyserii Diariusza. odpowiedz

Gienio - 3 godziny temu, *.. Trudno coś napisać… Legia jest w czarnej d… odpowiedz

japrdl - 3 godziny temu, *.orange.pl 👏👏👏 szkoda prądu i wzroku odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Hańba, do łopaty a nie w piłkę grać szmaciarze odpowiedz

Fan Kacpera - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To by było na tyle na dzisiaj

Drużyna jest perfekcyjnie przygotowana pomysł wybitnego trenera na dzisiejszy mecz jest wręcz zajebisty

Ale po meczu będzie dobrze spokojnie wszystko przeanalizują wyciągną wnioski i będzie dobrze prawda mierny trenerze ?????? odpowiedz

To ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Chaos, brak pomysłu, brak taktyki, brak chęci. Nic, zero.

Ale najważniejsze, że faja nawsadzal miodkowi.

Gdzie są obrońcy tego amatora!!? odpowiedz

Petpi - 3 godziny temu, *.aster.pl Toż to szok .. po pierwszej połowie 👎 odpowiedz

krzeszczu - 3 godziny temu, *.inetia.pl podobno mieliśmy wygrać ten puchar odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Wstyd.... Kolejny raz... Nie mam siły pisać mocniej... Bo i po co..... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl W 43 minuty rozstrzygnąć sprawę awansu to wielka sztuka. Brawo Legia.

Na nasze szczęście Molde gra bez 6 podstawowych piłkarzy.

Dla Molde to taki fajny sparing przed sezonem. odpowiedz

Grzywa - 3 godziny temu, *.orange.pl 0:3 ???????????? Masakra. ☹️ odpowiedz

Sober - 3 godziny temu, *.orange.pl To jest kompromitacja, kolejna już.

Molde robi z tymi amatorami co chce. odpowiedz

Grzywa - 3 godziny temu, *.orange.pl 0:3 ???????????? Masakra. ☹️ odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.. Przecież to jest najsłabsze Molde od lat i jeszcze bez 6 podstawowych graczy dzisiaj. Ledwo w karnych wyeliminowali Irlandczykòw grajac podstawowym składem. Ta Legia to jest jakiś kosmos, dno dna. odpowiedz

Jot - 3 godziny temu, *.orange.pl FRA-JE-RZY... odpowiedz

Guny - 3 godziny temu, *.223.42 Ale żenada. Nic się nie nauczyli przez rok, żadnego postępu, a to podobno molde w kryzysie:/ brawo dla sztabu, właściciela, budujecie potęgę... odpowiedz

Jprd - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co za wstyd🤬👀🤬👀 odpowiedz

Simon - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Podobno to Molde za tydzień zaczyna ligę, a biją legie na głowę te nasze grajki pilki nie potrafią przyjąć, nie da się tego oglądać odpowiedz

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.chello.pl Dramat. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.telekom.at Ale k.... padaka a ten polski afro Amerykanin porażka jak i cala reszta.... odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.plus.pl Feio OUT, jeszcze dzisiaj. Większośc kibiców tutaj układając skład zrobiła to lepiej od Feio. odpowiedz

Feio won - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Hahahaha 3 do przerwy w dziurę. Pięknie i piękny trener xddd🧐😂😂 odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.chello.pl będzie jak w 1995 z Rosenborg (4-0) odpowiedz

Zonk - 3 godziny temu, *.18.225 Tu nie ma co czekać z protestem do nowego sezonu, pogonić te parówy od zarządu do zawodników odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Dalej molde dać fajce w morde odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Wystawić do pressingu na połowie rywala dwóch defensywnych pomocników????

To już nic głupszego nie można wymyśleć, nic tego nie obroni.... odpowiedz

Maciej - 3 godziny temu, *.154.47 Z takimi cieniasami:(…. Masakra jakaś … a ja już myślami przy Chelsea byłem. A tu taka brutalna weryfikacja. Co to za skład? odpowiedz

Kozlo - 3 godziny temu, *.plus.pl Gual bez Szkurina to jak dziecko we mgle odpowiedz

Piotr - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Litości Legioniści przestańcie się napinać ta drużyna to niestety dno.. jestem kibicem L i będę ale przestańcie.. odpowiedz

Jprd - 3 godziny temu, *.chello.pl Molde 9 Norwegów można? U nas sam zagraniczny szrot odpowiedz

Czysieboja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Albo nie wiedzą co robić albo się boją Zrywy czasem tylko i to jedno- max dwu-osobowe. Prawie nikt do gry ofensywnej na krótko się nie pokazuje. Bez jaj grają jakby Chłopaki z podstawówki vs dorośli odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.centertel.pl Hej Legio tylko miszczostwo 🤣 odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Haha dalej mi wrzucajcie ..ze krytykuje Faje malo się nie po.... liście po wymęczonej wygranej że Śląskiem. Patrzcie jaki to destruktor ten Faja najpierw zniszczył.Nsame potem Augustyniaka ....to zakompleksikny amator przypominam że on stoi za transferrm Szkurina j Kovacevica...kręci biznesy swoje...alimenciarz... odpowiedz

Echhhh - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Uuuuuuu, warto było oglądać. Banda przepłaconych pseudopiłkarzyków. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Parodia piłkarza = gonsalves. Biegł sam na sam jak jakiś paralityk. Co oni zrobili z Naszą Legią.

Przykre to wszystko. odpowiedz

Zico - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Patrząc na tą grę i to dziadostwo to lepiej żeby dzisiaj przegrali żeby w Warszawie odpadli i darujmy sobie te puchary bo Chelsea to dam złej d... i będziesz wstyd na całą Europę przynajmniej u nich unikniemy blamażu. Kolejny plus to możesz wywalą faje... I kolejny plus brak pucharów w następnym sezonie bo żeby co niektórym oczy otworzyły a tak to pojedyncze zwycięstwa ze Śląskiem czy innymi tuzami zakłamują rzeczywistość.. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.net.pl Goncalves czy jakoś tak. On jest za słaby na B-klasę. odpowiedz

Vuko - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Daaaarek mioduski..... odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.chello.pl KIBIC PRAWDA SINGSPIEL AREK !!!!! CO TAK CICHO SIEDZICIE SCHOWALISCIE SIE DO DZIURY ?????HAHAHA odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Grupa ludzi, która zarządza klubem nie radzi sobie od kilku jak nie kilkunastu lat, co roku jest to samo odpowiedz

Gjjj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legio kiedyś byłaś wielkim znakiem,

Dzisiaj jesteś przeciętniakiem!

Przebrała się już dawno miarka,

Bo pieniądze od godności ważniejsze dla Darka.

Ps.

Motor powodzenia w poniedziałek. Trzymamy kciuki. odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.chello.pl Chodyna ładny strzał odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Amatorzy bez honoru odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Koniec fajki w tym meczu odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl Ziółkowski przy drugiej bramce to kryminał. Tak nie może zachowywać się stoper. odpowiedz

Rataj - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ale wstyd! Dobrze ,że tego nie oglądam odpowiedz

Hahaha - 4 godziny temu, *.chello.pl Ojedele czarny koń odpowiedz

St.anger - 4 godziny temu, *.orange.pl Bronić tego wyniku !!! 😂 żeby była szansa u siebie. Banda nieudaczników . Od piłkarzy po prezesa i jego przydupasów. Echhhhh odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Z kim i z czym do ludzi? odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 4 godziny temu, *.inetia.pl Molde to kiepy. Oglądałem ich jak grali z Shamrock. W dodatku osłabione mocno. To najlepiej pokazuje jak beznadziejna jest Legia i ekstraklasa. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com I jeszcze jedno: Biczachcian.

Takie tu bylo bicie piany, taka podnieta, robienie w spodnie.

Mowilem nie raz ze to sredniak pilkarski, pol drewno.

Ale nie, kozak, bo raz czy dwa walnal z dystansu.

Zwykly sredniak pilkarski w klubie z ktorego tez zrobiono zwyklego sredniaka.

👎💩👎 odpowiedz

Hahaha - 4 godziny temu, *.chello.pl Ojedele do ataku odpowiedz

Leśnodoorski - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Chcialbym, aby było z 6:0

potem z motorem 3:0

potem łomot od jakiegos rakowa

KIEDY MY SIE OBUDZIMY - KIBICE !!! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com No to Faja oficjalnie pisze historie. Jeszcze tylko fakow brak. odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.chello.pl KIBIC PRAWDA SINGSPIEL AREK !!!!! CO TAK CICHO SIEDZICIE SCHOWALISCIE SIE DO DZIURY ?????HAHAHA odpowiedz

trotyl - 4 godziny temu, *.chello.pl spokojny początek, ale rozkręcimy się jeszcze💪 odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Szybko poszło...😟 odpowiedz

trotyl - 4 godziny temu, *.chello.pl spokojny początek, ale rozkręcimy się jeszcze💪 odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.virginm.net Petarda! odpowiedz

Jimi70 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Piękny występ bramkarza, ile jeszcze czasu Zieliński będzie pogrążał z Mioduskim Legię odpowiedz

Jrzk - 4 godziny temu, *.orange.pl Defensywa jak zawsze kabaret... odpowiedz

Ziółkowski - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ziółkowski kolejny gol zawalony odpowiedz

Trza - 4 godziny temu, *.chello.pl Więcej zagranicznego szrotu kupić odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @Trza: powstawic na wychowankow zeby prezentowali rywalom takie gole jak Ziolkowski. Chodyna, Wszolek, Kapustka tez mecz zycia grają, nie? odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.95 brawo faja. wiecej biczachczjanow chodynow gualow i goncalvesow. brawo !! odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. @majusL@legionista.com: to prawda odpowiedz

ekspert - 3 godziny temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: No ta, wina trenera, ze takie transfery klub zrobil :DDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.167.166 @majusL@legionista.com: A kunów? odpowiedz

Tot - 4 godziny temu, *.centertel.pl Uuu to widzę że calkiem nieźle zaczęli 😡 odpowiedz

GRANAT - 4 godziny temu, *.. Jak bardzo Legia ma się skompromitować zanim wyrzucą nieudacznika Faje???? A na następnym mecz domowy pełny stadion odpowiedz

ooon - 3 godziny temu, *.78.159 @GRANAT: a co on ma do tego? ma biegać za piłkarzy? jak na nich patrzę to się zastanawiam czy oni pamiętają o co w ogóle chodzi w piłce nożnej odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.167.2 @GRANAT: Legia nie może się już bardziej skompromitować, bo robi to od 5 lat.

Ty naprawdę nie rozumiesz co tu się dzieje ? To nie problem w pracownikach tylko w pracodawcy. odpowiedz

PanTrener - 4 godziny temu, *.centertel.pl brawo trener i jego transfery!!!!!



kovacevic top!!! odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Haha trzeba było pozoranta Fajkę 3 mecze temu wywalić to może byłaby szansa przypominam że Molde praktycznie rezerwami bez 6 podstawowych...HANBA odpowiedz

ekspert - 3 godziny temu, *.chello.pl @Syn Trenera: po 1 nie kłam, bo nie graja zadnymi rezerwowymi.



Po drugie jakby tak uzbierac Morishite, Pankova, Augustyniaka, Elitima, to mozna powiedziec, ze u nas polowy skladu nie ma.



Po 3, racja. Jakby zwolnili Feio to Gual i reszta nauczyliby sie grac. Wysmienita logika :d odpowiedz

Borsi77 - 4 godziny temu, *.com.pl Kovacević🤣🤣🤣 odpowiedz

lol - 4 godziny temu, *.. dramat i nędza- wszyscy wypie...lać z Legii odpowiedz

Hah - 4 godziny temu, *.chello.pl Hahhahahahah pamiętajcie przegrywy żeby bilety na rewanż kupić i nabijać kase mioduskiemu ! odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Hah: baranie, zmień forum na konwiktorską odpowiedz

Hah - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ja: gon się typie , sam idź do swoich przyjaciół na k6 odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Busha hahaha! Molde 5 Legia 0 odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.aster.pl Dobrze że Molde jeszcze przed sezonem bo już by 4ką tych amatorów pojechali. odpowiedz

JG - 4 godziny temu, *.chello.pl No i co ręcznik w bramce odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Goncalves, Biczachczjan, Chodyna.

Jeżeli wygramy, to będzie znaczyło, że Molde jest faktycznie bardzo słabe. odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.plus.pl @Egon: Dokładnie tych 3 grajków to jakiś poziom poniżej zera. Legia to nie te progi. Dlaczego my pozbyliśmy sie Josue, Kramera tego nie moge zrozumieć. odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.167.2 @Egon: o w molde ! Dawaj jakieś wytłumaczenie, co to się dzieje? Kto tu znowu zawinił ?

Bo wydaje się, że sędzia, a... nie, nie ma tu tej gwiazdy na varze, miszcza interpretacji. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Gocław:



Oho, Legia przegrywa, więc od razu pojawił się "kibic" Legii, który nigdy nie ma nic do powiedzenia poza krytykowaniem wszystkiego, co związane jest z Legią.

To jest dopiero kibicowanie. odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Się nagrali...uuu całe 10 min. Pier...one wkłady odpowiedz

Kl - 4 godziny temu, *.chello.pl Ojedeje nie zawodzi odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl No i pograli .... odpowiedz

Wiesiek - 4 godziny temu, *.kompex.pl Ale dziady, zaczęło się już… odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.inetia.pl Ten pajac odsunął najlepszego piłkarza Morishite ze względu dyscyplinarnego ,to jest sabotaż 😡😡 odpowiedz

sprostowanie - 4 godziny temu, *.32.69 @LWST: Morishita pauzuje za kartki odpowiedz

Tutti Frutti - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl @LWST: nasz samuraj pauzuje za kartki. odpowiedz

Emeryt - 3 godziny temu, *.aster.pl @LWST: żółte kartki odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.plus.pl @LWST: Morishita pauzuje za kartki. Jeśli już to Agustyniaka odsunął ze względów dyscyplinarnych odpowiedz

Zły Krasnolud - 3 godziny temu, *.centertel.pl @LWST: weź idź stad nie wiesz co się w tym klubie dzieje bo nie jesteś stad. Po ch.. tu wchodzisz odpowiedz

Zły Krasnolud - 4 godziny temu, *.centertel.pl Runjaić miał Zybę, a Feio ma Goncalvesa. Początek końca tego projektu odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl To chyba jakiś sabotaż, że Goncalves kosztem Augustyniaka?😡😡😡 odpowiedz

Dedi - 5 godzin temu, *.plus.pl Stream L



https://strimsy.top/MoldeLegiaWarszawa.php odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Dedi: nie wysyłaj linków do tych zawirusowanych stron odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl @Dino: Dlatego trzeba mieć dobry blocker reklam i nic się nie stanie. Ale jak to woli nie zmuszam. L Pozdrawiam odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Rzucić się na nich i zeżreć jak kiszone śledzie. odpowiedz

Franio - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @(L): raczej te śledziki zakiszą nasze ogóreczki w miodku odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.32.67 Już nawet w Norwegii zaczyna się dyskryminacja kibiców Legii - ale syf !!!!! odpowiedz

Pinokio - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Olomanolo: niby dlaczego? odpowiedz

Andre as - 5 godzin temu, *.aster.pl Kto będzie strzelał dla nas bramki? Chodyna? Wahan? odpowiedz

Haha - 4 godziny temu, *.chello.pl @Andre as: Ojejebie odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.214.95 znow w 7 na 11 .... #omujborze odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.netfala.pl Siemano da ktoś link do meczu do oglądania za darmo😉? odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Legionista: TV trwam i wierz w cuda odpowiedz

Polo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Legionista: a ty znowu na krzywy ryj kibicu ? odpowiedz

Tutti Frutti - 6 godzin temu, *.tvksmp.pl Legia ponad wszystko!!!

Panowie piłkarze zróbcie miłą niespodziankę. Bo o kibiców Legii na wyjazdach nigdy nie muszę się martwić. Nie wspominając o meczach u siebie. odpowiedz

