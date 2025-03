Konferencja

Feio: Mieliśmy więcej sytuacji niż przeciwnik

Czwartek, 6 marca 2025 r. 21:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

Goncalo Feio (trener Legii): Porównanie tego meczu do meczu w Radomiu i Gliwicach jest mocno krzywdzące i nie ma sensu. W Gliwicach byliśmy zespołem lepszym do straty bramki. Radom to nasz najgorszy mecz. Dzisiaj mieliśmy więcej sytuacji od rywala, nawet w pierwszej połowie. Wynik jest tym, co się liczy w sporcie, a do przerwy byliśmy eliminowani. Potem wróciliśmy. Co mówiłem w przerwie? To były zwyczajne rzeczy, związane z tym, jak się prezentowaliśmy, jak graliśmy i co jest do poprawy. Już w pierwszej połowie mieliśmy jednak więcej sytuacji, a bramki straciliśmy przez kryminalne błędy. To fundament, podstawa gry obronnej, straciliśmy dwie bramki przez środek. To nie ma prawa się wydarzyć na tym poziomie. Otwierasz środek i tracisz bramki. Każdy mecz to zupełnie inna historia, nie zawsze przegrywamy z tego samego powodu.









W przerwie poruszyliśmy 2-3 elementy taktyczne, ale to nie było coś, o czym byśmy nie rozmawiali wczoraj na odprawie - jak zareagować pressingiem gdy ich bramkarz gra wysoko, akcentowaliśmy zamknięcie środka, co nie zawsze realizowaliśmy w sposób zadowalający, rozmawialiśmy o fazach przejściowych i ataku. Przed meczem dużo mówiliśmy o tym, jak się gra, gdy mecz trwa 180 minut a nie 90. Przywołałem te myśli w przerwie. Mówiliśmy, w jakim kierunku chcemy iść. Szkoda, że nie wywozimy lepszego wyniku, bo pomimo postawy przeciwnika i jego dobrej gry, oddaliśmy więcej strzałów, mieliśmy więcej sytuacji, co jasno pokazuje m.in. xG, które mamy wyższe niż przeciwnik.



O występie Goncalvesa

Claude w wielu momentach dał nam to, co miał dać - atakowanie przestrzeni, miał asystę przy bramce, która pozwoliła nam wrócić do meczu, dał mobilność. Wiedzieliśmy, że mecz będzie intensywny, mobilność i intensywność przestrzeni były kluczowe. On się dobrze z tego wywiązał, brał udział w akcjach w obu polu karnych. Często mówimy o podstawowym składzie, ale plan i zarządzanie składem ma wiele elementów. Wyjściowy skład spotyka się z pewnym kontekstem meczu, ale ten, który kończy spotkanie też ma swoje zadania. Ważne jest, by patrzeć, co wydarzyło się w poprzednim meczu, co się wydarzy w następnym, czy i na ile wracający piłkarze są gotowi do gry. Nasz plan został mocno zachwiany przez proste błędy w obronie, które bardzo mnie golą. Zamknięcie środka to absolutna podstawa defensywy. Jako drużyna wracamy do Warszawy z szansami na awans i o to nam chodziło. Oczywiście, wolelibyśmy tu wygrać, ale się nie udało i tego już nie zmienimy.