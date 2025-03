Konferencja

Høgmo: Dobry punkt wyjścia przed rewanżem

Czwartek, 6 marca 2025 r. 21:02 Mishka, źródło: Legionisci.com

Per-Mathias Høgmo (trener Molde FK): Na początek chciałbym podziękować Legii za ten mecz. To było dobre spotkanie w wykonaniu obydwu zespołów. Pierwsze 60 minut to mecz pod naszą kontrolą, graliśmy ofensywnie, dobrze taktycznie, podejmowaliśmy dobre decyzje, dobrze graliśmy piłką. Pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę, pokazaliśmy cechy, które trzeba było pokazać.









W pewnym momencie oddaliśmy rywalowi inicjatywę, popełnialiśmy błędy, za co zostaliśmy ukarani. To dodało Legii energii. Legia wykorzystała nasz słabszy moment.



Dziękuję swoim piłkarzom i kibicom Molde. Fajnie było dziś zagrać na tym stadionie. Cieszymy się na mecz wyjazdowy, musimy się tam wykazać. Mamy dobry punkt wyjścia przed rewanżem. Legia to dobry zespół, ma wiele indywidualności. Mogła strzelić więcej goli, ale my też. Nie uważam straty dwóch goli za nieprofesjonalne.



Dwóch piłkarzy wróci na rewanżowe spotkanie, nikt nie będzie pauzował. Myślę, że będzie to podobny mecz do dzisiejszego. Chcemy wykorzystać błędy przeciwnika.