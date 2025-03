Powtórka z rozrywki

Sędziowie

Główny: Horațiu Feșnic (Rumunia)

Asystent: Valentin Avram (Rumunia)

Asystent: Alexandru Cerei (Rumunia)

Techniczny: Szabolcs Kovacs (Rumunia)

VAR: Ovidiu Haţegan (Rumunia)

AVAR: Adrian Costreie (Rumunia)



Pogoda:

Temperatura 7°C

Ciśnienie 1005 hPa

Wilgotność 90%



Wolf - 17 minut temu, *.virginm.net Legie na dzień dzisiejszy można porównać do filmu Naga broń,a cały zarząd,trenerów i piłkarzy do porucznika Franka Drebina. odpowiedz

Znawca - 17 minut temu, *.interkam.pl Właśnie czytam że Molde prowadzi negocjacje z Caleb Zady Sery.Ogarnieci widać są. odpowiedz

Darek - 27 minut temu, *.ghnet.pl Ogarniemy dyrektora sportowego do końca lutego i będzie dobrze. odpowiedz

Luk - 59 minut temu, *.mm.pl Gdzie ten co chwalił tutaj tego Oyedele ??? Przecież to tragedia jakaś Feio przeproś Augustyniaka !!! odpowiedz

Bia(L)son - 59 minut temu, *.online.nl Oby w poniedziałek z motorynką,nie było takiego składu jak dzisaj w pierwszej połowie,bo będą baty jak nic odpowiedz

wwwojtecky (L) - 1 godzinę temu, *.netfala.pl do czego to doszło że się człowiek cieszy po 3:2 odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czyli za tydzień 3-0 dla Molde.Nalezy pójść i obstawić u buka ten wynik.Nie wierzę że będzie inaczej.Norwegowie szybcy i wybiegani.Widac że liga norweska zasłuzenie jest na 13 miejscu w europie.Ich Srodkowy pomocnik Linnes to 4 legionistów na barana wziął bodajże w 3 akcjach i żaden nie mógł go zatrzymać.W sumie to się dziwię że Molde nie sprzedało kilku zawodników swojej drużyny spokojnie dalicby radę w lidze angielskiej.Gdyby to Legia miała takich zawodników już dawno by ich w swoich szeregach nie miała...Do tego Norwegowie jak dwa lata temu sezonu jeszcze nie rozpoczęli...Co by było gdyby byli w pełni sezonu...Aż trudno pomyśleć że jeszcze parę lat temu Norwegowie byli kilka miejsc za nami...A czy to w Molde czy w Bodo czy to w Rosenborgu grają w zasadzie sami Norwegowie odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.. Pierwsza połowa totalne dno. Druga przyzwoita i jeśli tak zagramy jak w drugiej połowie to widzę szanse na awans. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Gienek: szansa zawsze jest pytanie kto ją wykorzysta .....nikt Nie odpuszcza w Pucharach odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Wystawienie Oyedele to sabotaż, a wystawienie jego i Goncalvesa to kryminał! I dlatego do przerwy było 3-0 dla gospodarzy.Srodek pola to był lej po bombie,a Maxi nie wiadomo po co tam biegał. Wpuszczenie Autgusta spowodowało od razu zmianę organizacji gry,większy kompakt w środku,sam fajnie grał piłki do skrzydeł i szedł do przodu w pole karne.W rewanżu może być trudniej bo Molde pewnie będzie w mocniejszym składzie.Pierwsze 30 min to przepaść między zespołami na korzyść Norwegów. U nas potrzebny inny trener,który nauczy nas grać w piłkę.Momentami potrafiliśmy tak grać czyli można,ale nie z tym trenerem.Podumowanie jest jedno: do 4 słabych ogniw (Gual,Biczu,Chodyna,Oyedele) doszedł dziś 5-ty Goncalves.To i tak oszukaliśmy przeznaczenie tym wynikiem. odpowiedz

Paczkomat - 56 minut temu, *.plus.pl @Znawca: a Vinagre? Pierwsza bramka wybija bramkarzowi piłke z rąk, trzecia, po prostu przestaje biec i odpuszcza gościa, który wali prawie na pustaka...?!!! odpowiedz

Znawca - 33 minuty temu, *.interkam.pl @Paczkomat: przy każdej bramce był szereg błędów, Vinagre niestety ma ten mankament że slabo broni i co gorsza odpuszcza bronienie,dlatego nie gra w Premier League, ale wszystkie problemy zaczynają się od środka pola,gdzie nie istnieliśmy głównie przez statycznego Oyedele i słabego Goncalvesa. odpowiedz

Znawca - 29 minut temu, *.interkam.pl @Paczkomat: oczywiście linia środkowa to też skrzydłowi,którzy nie umieją przetrzymać piłki zrobić przewagi,przegrywają pojedynki,nie powodują że przeciwnik czuję respekt,więc zaczyna śmielej atakować. O naszym napastniku nawet nie wspominając.To wszystko powoduje że obrona przecieka i popełniają błędy. Nie chce nawet myśleć o konfrontacji z Chelsea,bo może być wstyd straszny. odpowiedz

Sokół - 3 minuty temu, *.. @Znawca: kogo wina?

My co roku osłabiamy sklad

Inne drużyny budują odpowiedz

arkadioso2812 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Coś mi się wydaję , że nasz WYJĄTKOWY trener wypowie się niebawem , że przeciwnik to wymagający zespół, ale Legia okazała dojrzałość i doprowadziła do korzystnego wyniku (2-3 to dobra zaliczka na rewanż) Co?👀.....Przeczytamy jak mogliśmy to albo tamto a w rewanżu damy z siebie WSZYSTKO😂 Panie Feio mniej słów, deklaracji i wybielania się. Meczu nie wygrywa się pogaduchą ale konkretnymi ustaleniami i konsekwencją na boisku. Czasem widać , że jest Pan zagubiony jak dziecko we mgle i nie wie jaką obrać taktykę i skład (a przecież jesteś Pan w tym klubie dużo więcej niż miesiąc) Dlatego rada wielu kibiców dla Pana....Nie bierz Pan udziału w żadnych konferencjach i wywiadach. To ciężka Praca - wasza wspólna - ma wykładnią sukcesu. To ona ma przynieść radość i dumę kibicom Legii a nie klepanie głupot do mikrofonu.......Tyle razy Pan to słyszał już od wielu osób i naprawdę nie trafia pod berecik? Niech SHOW odbywa na boisku a nie na fotelu trenerskim gdzie myśli Pan , że ludzie łykną! Tymczasem zakłamujeż Pan rzeczywistość, Takimi tekstami nie zyskuje się przyjaznych osób . Wystawiasz się Pan na pośmiewisko całej piłkarskiej Polski odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wygraliśmy 2-0 drugą połowę,mamy duże szanse na awans, widzę,że na tym forum wielu komentujących to zabolało, część z nich zmienia nick,to znaczy,że wstydzicie się swoich komentarzy dawać pod właściwym nickiem,czyli jeszcze resztki jakiejś przyzwoitości zostało ?,trzeba udawać kogoś innego,ale jadem popluc,to jest silniejsze. odpowiedz

GRANAT - 1 godzinę temu, *.232.179 @Cezar.: a poza tym co to za wpis wyfralismy drugą połowe 2:0 i co z tego fajo????? Ciebie robili 10 razy i za 10 wyszło i jak widać nie ma sie czym chwalić 😂 odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Cezar.: Chłopie przejrzyj na oczy kiedy ta drużyna zgrała dobry mecz czy kiedy....Faja jest tu tyle czasu a drużyna zamiast się rozwijać to się zwija...nawet stałe fragmenty gry nie są wypracowane o innych aspektach jak zmiana ustawienia w zależności od wyniku czy przygotowanie kondycyjne nawet nie wspomnę bo wszystko leży i kwiczy... odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Cezar.: Kto zmienia nick i po czym to poznajesz? Kto jaki powinien mieć "właściwy nick" i niby skąd to wiesz? Jasnowidz, wróżka? Tylko redakcja może to wiedzieć, bo ma wgląd w IP. Daj już sobie spokój ze swoimi chorymi teoriami, bo się ośmieszasz. Ludzie krytykują i mają prawo, bo sytuacja się powtarza, a graliśmy z bardzo osłabionym rywalem. odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kompletnie nie wyciągnięte wnioski sprzed roku, Molde grało identycznie a my nie potrafimy nic z tym zrobić. Jest jakiś analityk w tym klubie? Ktoś oglądał jak gra Molde? Nic przez rok nie zostało zrobione... to jest irytujące. W dodatku Feio pokłócił siè z Augustyniakiem i go nie wtstawia, sytuacja była tak zła że musiał schować dumę do kieszeni i dobrze się stało, ile daje August w środku widać było jak wszedł, kto wie czy ta personalna decyzja nie miała wpływu na katastrofalną pierwszą połowę... jeżeli trener stawia ponad dobro drużyny własne personalne gierki, to coś tu jest nie tak Panowie odpowiedz

MP - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl W drugiej połowie Molde siadło kondycyjnie. Jak ich przetrzymamy u siebie w pierwszej połówce to w drugiej powinno być dobrze. Tylko trzeba mądrze i spokojnie zagrać odpowiedz

T - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Trochę te sondy przekłamane bo Ziółkowski który gra słabo i zawala bramkę babolem zostaje 3.3 goncalwes który jest słaby ale mimo wszystko ma asystent dostaje 3.1

Ogólnie dziadostwo i ciekawe jeszcze ile faja będzie na stanowisku trenera odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Luqi. Myślicielem to Ty nie jesteś... odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Akt1....ziady ! Dzidy ! Dziady ! Po stokroć Dziady ! Akt2...Na Ł3 za tydzień Dziady- Molde 0:4 Akt3...zakończenie, zarząd -Dziady obszarpane ! Recenzja, właściciel Dziad nad Dziadami ! Podsumowując to wszystko ,,WIELKIE DZIADOSTWO,, odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl to dziwny byl meczyk przeciez byly sytuacje ktore mozna byl zamienic na bramki w pierwszej polowie no idrugiej tez troche zimnej wody ale moze bylo drugie dno tych zawodow ? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jakkolwiek źle ten mecz wyglądał do czasu aż Molde było na siłach by rywalizować z Legią to warto zwrócić uwagę na jedną statystykę. Norwegowie mieli 3 wielkie szanse i wszystkie wykorzystali. Legia miała ich aż 6, ale wykorzystała tylko 2. Ogólnie to się przewija przez cały sezon - Feio chwali się wysokim xG, ale progresu w finalizacji sytuacji na przestrzeni całego okresu od kiedy prowadzi ten zespół nie widać. Innymi słowy, lepiej skutecznie grać przez godzinę jak Molde niż nieskutecznie przez cały mecz jak Legia. odpowiedz

Hihi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sprzedać Ojedeje odpowiedz

Nazgu(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i znów dostali w molde. odpowiedz

GRANAT - 1 godzinę temu, *.232.179 Gdzie sa te ogórasy co się podniecały wygraną z jagiellonią (która była przekrętem) i później śląskiem???? Gdzie ci znawcy footballu. Tą drużyne trzeba zaorać począwszy od zarządu po trenerów i piłkarzy. I tak rozwiązaniem jest pusty stadion bo to gów...no się nie skonczy ponieważ Mioduski nie ma honoru odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kur..!!! trenerzy zawodnicy się zmieniają ale nie zmienia się że sami sobie strzelamy gole ile można do k...y nędzy odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Jednak w tym klubie nie wyciąga się żadnych wniosków. Przebieg meczu i wynik identyczny jak przed rokiem. Pytam się to jak przeanalizowano przeciwnika skoro mamy powtórkę z rozrywki. odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kovacevic znowu nie pomógł.

Ile czasu będzie jeszcze Malarz "trenował" bramkarzy?

Ziółek co podanie do bramkarza zagrał, to było straszne.

Gual - jak zwykle, dużo wiatru i zero konkretów.

Najgorzej Feio. Wystawienie tego składu + nastawienie zawodników do gry to kryminał. Liczyłem, że trener będzie faktycznie kozakiem, a tu raczej słabizna bez wyczucia. Chyba po sezonie będzie zmiana, ciekawe tylko kogo znowu loczek z Jackie Greenem wymyślą. Może trener od siatkówki, skoro im tak dobrze idzie? Ech... odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ten zespół nie istnieje odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @e(L)o: brawo Jasiu. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No i dobrze że zagraliśmy tylko w drugiej połowie. Chociaż tyle. Wstyd wstydów. Gramy ostatnio tylko w pierwszej albo w drugiej połowie. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dziady 🤡🤬 odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wiedziałem że tak będzie, ale minimalna nadzieja jeszcze jest, jeszcze się tli ale nie mogą tak grać jak w pierwszej połowie odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Faja alimenciarzu out....HaNba co ta druzyn gra... Molde bez 6 podstawowych zawodników.......ledwie przeszlo amatorów z Irlandii w spar8ngach jedyna wygrana z 3 ligowcem są przed sezonem ...I co pyk przyjezdza Legia i 3-zerko do przerwy.... odpowiedz

trener bramkarzy - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale mnie irytuje to zwalanie kazdego meczu na Kovacevica. Przeciez on nic nie zawalił. Przy pierwszym golu robil co mogl, nie jego wina, ze NA SRODKU pola karnego nie ma nikogo a Vinagre mu sie rzuca pod nogi jak głąb. Nie pierwszy zreszta raz. Juz raz karnego tak zalatwil z Puszczą. Potem wyjal tego lobo-kiksa, a potem to juz nie jego wina, ze mu Ziolkowski zle zagral. odpowiedz

Kovac - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @trener bramkarzy: w ogole nie jest to wina bramkarza ze wypluwa pilke przed siebie, w ogole odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.aster.pl @trener bramkarzy: nie zwalnianie bramkarza tylko na Siłe ściągnęli gościa który grzał ławe nic dla nich nie znaczył w tym problem odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl Już wiem po co kupili Biczachcziana (czy jakoś podobnie). Chcieli żeby ktoś miał gorsze noty niż Gual odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Niesamowite to jest. Po roku powtorzyl sie mecz co do joty. Nie dosc, ze ten sam wynik, ten sam scenariusz to jeszcze tam tez sami sobie strzelalismy gole i tu sami sobie strzelalismy. Tam pomogly zmiany i tu pomogly zmiany.



Oby sie tylko scenariusz rewanzu nie powtorzył :d



Oyedele fajny grajek, chce grac do przodu, nie boi sie, dobrze broni, dobrze sie ustawia, ale brakuje mu mobilnosci, siły i tez charyzmy. Niestety tego sie juz raczej nie nauczy. odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L: Oyedele dobrze broni? Wybierz się czym prędzej do okulisty. Gość powinien być pierwszym przed linią defensywną. Gdzie on był przy pierwszym golu gdy Kovacević odbił piłkę na linię pola karnego? Między środkiem pomocy i linią defensywną jest taka dziura, że nawet cały batalion krawcowych by tego nie zaszył. On się źle ustawia, źle czyta grę i nie ogarnia sytuacji gdy tracimy piłkę i rywal wychodzi z kontrą. Od tego jest defensywny pomocnik by wspomagać stoperów, a on tego nie robi. Rywale po minięciu naszej 2 linii mają autostradę do naszego pola karnego. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Rumcajs: Oyedele nic nie broni,nic nie rozgrywa,nie istnieje na placu.Cala organizacja gry siada jak on jest na boisku.Katastrofalny zawodnik.Snuje się bez sensu. odpowiedz

Pogromca pseudoznawców - 6 minut temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Przez przypadek trafiłeś na..Pogromcę Pseudoznawców. Rumcajs i Pogromca.. to ten sam świr ale pod tym drugim nickiem prowadzę dialog tylko z Tobą, a wzięło się to z szyderstw do zamiłowania do bałkańskich piłkarzy i Radnicki ale bez obrazy. Trochę się nie zgodzę, że nie istnieje na boisku. Próbuje się podłączać do ofensywy gdy długo gramy piłką. Raz dał fajną piłkę w 1 połowie do Vinagre ale ten dał sobie zamknąć drogę do dośrodkowania. Oyedele zarzucam to, że nie ogarnia sytuacji, za późno reaguje i jest mało mobilny. Albo mu się nie chce biegać albo ma taki nawyk ale tworzy się zbyt duża przestrzeń między liniami i w momencie straty piłki rywal szybko pokonuje teren. W momencie odbioru piłki przez rywala jest dziura między stoperami i pomocą i rywal ma swobodę na szybkie rozegranie. Nie jest jeszcze gotowy na takie mecze, powinien być wprowadzany przy mocno korzystnym wyniku na 10, 15 minut. Źle się ustawia i jest powolny i pasywny. Nie skreślam go, bo jest młody i będzie jeszcze lepszy ale to zbyt ważna pozycja na boisku by eksperymentować. Fejo się obraził na Augustyniaka jak kiedyś na Nsame i traci na tym cała drużyna. Niewiarygodne, że Fejo taki świetny analityk (pracował w Legii na tej posadzie), a dał się zrobić identycznie jak rok temu Runjaić. Nie wyciągnął, nie chciał lub nie potrafił wyciągnąć wniosków. Najgorszy według mnie na boisku Biczachczjan, a zaraz po nim Goncalves. Ormianin jest zupełnie niewidoczny, zbyt wolny i schowany za obrońcami rywala gdy atakujemy. Transfer za grosze ale bez sensu. To nie jest już kwestia zgrania z kolegami, on jest po prostu słaby. Chodyna nawet nieźle zagrał, może się jeszcze rozkręci choć razi jego surowość techniczna. Chciałem też zauważyć, że gdy Wszołek za bardzo się zapędzi pod pole karne rywali to nie nadąża wrócić i jest problem. W 1 połowie właśnie po takich wypadach Wszołka poszły dwie kontry lewą stroną Molde i padła jedna bramka. odpowiedz

Lechu Brd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Autor @Wisnia:

Wiem, że piszesz na szybko i w emocjach, ale popraw tekst bo remisu w 67 minucie nie zauważyłem ;) Spokojnie ogramy ich na Ł3! Tylko Legia!!! odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lechu Brd: rok temu też tak zakładaliśmy, a wyszło 0 : 3 ... odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lechu Brd: Nie czytaj komiksów i fantastyki . odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.223.42 Czyli mozna obstawiać na luzie 0:3 w rewanżu 😉 odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.chello.pl w zeszłym roku też było do przerwy 3-0 dla Molde FK

na rewanż nie ma co się podniecać bo znowu przegrają 0-3 odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.chello.pl @Eddie: to teraz pole do popisu dla Feio. Runjaic nie wyciagnal wnioskow, ciekawe czy Feio wyciagnie. Jesli nie to ten sprawdzian potraktowalbym jako ostateczny...a nie, czekaj, nie mamy dyrektora sportowego, to kto i kogo mialy zatrudnic? Chyba tylko Zielinski moglby zadzwonic po Magiere. Ale Magiera to juz nie uczen i nie bedzie bral roboty w roli strażaka. odpowiedz

kontroler_biletow - 2 godziny temu, *.99.60 no i powtórka , jeszcze raz to samo

podnieś głowę i zaciśnij pięść ! odpowiedz

Www - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyje…ć fajfusa, natychmiast!!!! odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szybko dzwonić po Jacka Magiere, póki nie podpisał kontraktu z Widzewem odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.chello.pl @Piotrek: no ta, jak Magiera spojrzy na pilkarzy to ci zaczna grac :d



Za Feio zaczeli w 2 polowie, wiec jak widac to nie trener jest problemem. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Piotrek: Proponuję dzwonić do lekarza. odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Piotrek: Tego Magierę co spuścił Śląsk do 1 ligi? Tego bezjajecznego trenera co nie potrafi wstrząsnąć drużyną i boi się własnego cienia? Tego Magierę co go nawet wyśmiewali jego podopieczni i jego metody treningowe uważając za archaiczne? Gratuluję pomyślunku i życzę zdrowia...psychicznego, bo szwankuje. odpowiedz

Franek - 2 godziny temu, *.aster.pl @Piotrek: broń Boże. To trener na rok, potem ciepłe kluchy czyli bez poważania u grajków. Może w juniorach miałby wiekszy posłuch bo większa rotacja. odpowiedz

Krzysiek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Piotrek: Faktycznie, Magiera ktory praktycznie spuscil Slask do 1 ligi, to jest to czego potrzebujemy odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl ciekawe ile miodek zaplacil za tego gola na 3:1 z pol metrowego spalonego.... nawet pilkarze molde nie protestowali. 😁 odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: kup sobie wiekszy telewizor. Spalonego wyznaczal pilkarz na dole a nie ten, ktorego mijal Goncalves. Serio myslales, ze ktos puszcza 3 metrowego spalonego w pucharach? I to dla Legii, ktora jest przez uefe karana za wszystko? :DDDDDDDDDDDDD odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i nie przegrali... Za to my w papiszcze...👀 odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Defensywa to kryminał. To jest niebywałe odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trener sam się zaorał. Wystawiając po przerwie zupełnie inny środek pola pokazał jak bardzo się pomylił. odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Rataj: W punkt!👏 odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.chello.pl I bukmacher jutro wyplaca.Brawo Molde . odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Dino: po 1 klamiesz, bo gdybys grał to bys wiedzial, ze bukmacher wyplaca od razu a nie nastepnego dnia a po 2 niezle sie oblowic musiales, jak Molde u buka bylo faworytem :d odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: Gamoniu a Ty myślisz że jak kupon jest wygrany to wsiadam w samochod i jadę wypłacać kase Ameryki nie odkryłeś tak na Molde było 2.25 a wiesz ile było ze Molde awansuje ?!bo właśnie tak będzie. odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L:

Zaorane👍 odpowiedz

Wqrwiony totalnie - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: Jak chlop postawił 1000 zł na Molde to wyjął 2000. Zdejmij w końcu k... te różowe okulary albo najlepiej nie wypowiadaj się więcej na tym forum, bo jesteś najbardziej irytującym typem. Nie pozdrawiam. odpowiedz

Dino - 29 minut temu, *.chello.pl @Wqrwiony totalnie: nie przetłumaczysz on nie łapie odpowiedz

