JAMUSZ W KUBOTACH - 1 godzinę temu, *.67.68 A ALCHIM TO KOSE NA BRZUCHO DOSTAŁ ? CZY MU ŻOŁĄD PRZESZCZEPIALI ? ;-) odpowiedz

Sie masz Wiktor - 52 minuty temu, *.234.18 @JAMUSZ W KUBOTACH: podobno kose dostal od kobity jak wracal od sasiadki ;) odpowiedz

Tony Adams - 34 minuty temu, *.amazonaws.com @JAMUSZ W KUBOTACH: A ty potrafisz mowic normalnie i po ludzku czy tylko wiecznie drzec jape?

A jak nie wiesz to na korepetycje i to smigiem. odpowiedz

Tony Adams - 33 minuty temu, *.amazonaws.com @JAMUSZ W KUBOTACH: A moze kominiarka za mala i uciska? odpowiedz

Siara - 2 godziny temu, *.plus.pl Jakie ulańce, weźcie ten tłuszcz dotnijcie odpowiedz

Zdzicho - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Ci co teraz jezdza to wstydza sie barw czy to takie trendi. W latach 90 jak nie miałes szalika to jak nie kibic a teraz hakies dziwne obyczaje. Slabo to wyglada odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.aster.pl @Zdzicho: W 90' za brak szalika dostawałeś w ucho. Za szalik, wrogie ekpiy cię dojeżdzały.

To już nie wróci. I dobrze. odpowiedz

Małgosia - 4 godziny temu, *.chello.pl @Jasio: bo kibice w tych czasach to już nie szalikowcy, a handlarze i sportowcy ;) odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Małgosia:

To znikomy % ale niestety cala reszta się temu podporządkowuje..... odpowiedz

yd35 - 25 minut temu, *.edu.pl @Małgosia:

Dobre!!! 🙂 odpowiedz

