Chodyna: Będziemy gotowi na rewanż

To się okaże za tydzień. ....Prośba.......Nie naśladujcie waszego guru..... Kacper co to jest za tekst? ''Były braki w naszym pressingu w pierwszej połowie. Brakowało często jednej osoby, żebyśmy go domykali. W drugiej połowie skorygowaliśmy ten błąd, ale wiadomo, że trzeba było to zrobić od początku'' Z tego komentarza można odczytać że do Norwegii pojechała drużyna z Polski z niższej ligi - przestraszona, sparaliżowana , bez pomysłu na grę! A przecież podobno mieliście ich ''rozpracowanych'' Boisko to samo (sztuczne) , teoretycznie słabszy skład . Nic tylko zainkasować zwycięstwo i wracać w dobrych nastrojach do Stolicy. Co zatem poszło nie tak? To nie nam to tłumaczcie bo my widzieliśmy co działo się na boisku. Wy sobie wytłumaczcie dlaczego przegrywacie z Radomiakiem potem przeplatanka , wygrana z jagą a tu? (czyżby już w Warszawie byliście pewni łatwego zwycięstwa w Molde?) Niestety , ponownie nas zawodzicie. wytłumaczcie to waszemu treneiro , że nie potrzebujemy analiz (po meczu) waszych i jego bo to tylko prowadzi do frustracji kibiców..... To sobie załatwiajcie we własnym gronie i się usprawiedliwiajcie. Nam dajcie dowody na boisku , że ciężko pracujecie na sukces Legii. Gra w tym klubie powinna zobowiązywać!....I tak na koniec. Myślę że każdy kibic Tego klubu chciałby o was pisać w samych superlatywach ale pokażcie że umiecie wygrywać tak mocnym składem a nie płakać jak małe dziecko, że to czy tamto się nie udało a jeszcze co innego , to nie z naszej winy

