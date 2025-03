Høgmo i Gulbrandsen przed meczem z Legią

Czwartek, 6 marca 2025 r. 07:18 źródło: nrk.no

- Klub piłkarski Molde został założony z myślą o grze w Europie. Swoją grą w europejskich pucharach przyczyniliśmy się zarówno do rozwoju samego Molde FK, jak i do awansu norweskiej piłki nożnej w rankingach. Celem jest dla nas jak najszybsze ponowne zakwalifikowanie się do rozgrywek europejskich - mówi przed czwartkowym spotkaniem Ligi Konferencji z Legią Warszawa trener Molde FK, Per-Mathias Høgmo.









– Miło jest iść do pracy i czuć tę pozytywną energię, zarówno w grupie graczy, jak i w sztabie szkoleniowym. Zauważyliśmy, że każdy chce coś zmienić po tym nieudanym sezonie. Podczas przerwy zimowej praca była wykonywana systematycznie i dobrze. Będziemy mieli także kilku nowych zawodników w zespole.



Fredrik Gulbrandsen (zawodnik Molde FK): Mamy równie duże szanse na awans jak ostatnio. Czuję, że zbliżamy się już do dobrego poziomu naszej gry. Pojawiło się wiele nowych rzeczy wraz z nowym zespołem trenerów i nowymi pomysłami, ale wszystko zaczyna się naprawdę układać.