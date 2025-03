Biblioteka legionisty: Nasza Legia nr 5 (301)

"Kiciemu" poświęcone są pierwsze strony magazynu - przeczytamy m.in. mowę pożegnalną, jaką na pogrzebie przeczytał Stefan Szczepłek, a także wspomnienia o Brychczym ze strony innych osób, które miały okazję bliżej poznać wielkiego mistrza, związanego z Legią przez 70 lat. W najnowszym numerze znajdziemy także artykuł poświęcony Rubenowi Vinagre, rozmowy z Juergenem Elitimem i Bartoszem Kapustką. Osoby interesujące się legijną historią muszą koniecznie przeczytać artykuł poświęcony Stanisławowi Mielechowi - postaci, bez której nie byłoby Legii. "Wiele jest osób, które mają ogromne znaczenie w historii Legii, ale niewiele, którym zawdzięcza tak dużo. Jeden z założycieli, pomysłodawca nazwy, piłkarz, kapitan drużyny, trener, kierownik sekcji, członek władz klubu, działacz i kronikarz. Stanisław Mielech łączył te wszystkie funkcje" - czytamy. Ponadto Cezary Kucharski wspomina rywalizację Legii w europejskich pucharach z FC Utrech w sezonie 2002/03. Legioniści po odpadnięciu z kwalifikacji do Ligi Mistrzów, niespodziewanie pewnie wyeliminowali ekipę z Holandii. W liczącym 100 stron numerze znajdziemy także ciekawy artykuł poświęcony Dobrym Ludziom, kibicowskiej akcji #KiedyMyŻyjemy, która miała miejsce na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorzy podsumowali także ostatnią akcję Wszyscy do Wioseł, przeczytać można także rozmowę z legijnym spikerem, a kiedyś mistrzem MMA - Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim, czy księdzem - kibicem Legii, Wojciechem Kraińskim. Tytuł: Nasza Legia nr 5 (1/2025) Autorzy: Adam Dawidziuk (naczelny), Janusz Partyka (z-ca naczelnego), Bartosz Zasławski, Klaudia Bodecka, Przemysław Gołaszewski, Mateusz Okraszewski Wydawnictwo: Legia Warszawa S.A. Rok wydania: 2025 Liczba stron: 100 Cena: 24,90 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

