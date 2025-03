Koszykówka

Zegarowski nie zagra w Legii. Durham na celowniku?

Czwartek, 6 marca 2025 r. 09:52 Fumen, źródło: Z Krainy NBA

Pod koniec lutego Legia poinformowała o pozyskaniu Marcusa Zegarowskiego. Jednak 26-letni nie dołączy finalnie do drużyny Heiko Rannuli. Jak poinformował portal zkrainynba.com, Amerykanin nie przeszedł testów medycznych. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach zawodnik zmagał się z urazem pleców, co spowodowało, że nie pojawił się na parkiecie od marca 2024 roku.









W związku z tym, wymienia się nazwisko Jabrila Durhama, jako gracza, który może dołączyć do koszykarskiej Legii. W przypadku byłego gracza Arki Gdynia, w grę wchodziła gra w Izraelu, ale z powodów pozasportowych nie doszło do podpisania umowy. Tym samym Durham pozostaje do dyspozycji.