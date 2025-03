Z obozu rywala

Motor przed meczem z Legią. Największe zaskoczenie sezonu

Niedziela, 9 marca 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W poniedziałkowy wieczór Legia Warszawa w ramach 24. kolejki Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Zespół ten jest zdecydowanie najlepszym z beniaminków w obecnym sezonie. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".