8 marca zbiórka krwi na Legii!

- Bilety na mecz Legia - Lechia - bilety na Legia Futsal (losowanie) - bilety na Legia Kosz (losowanie) - dyplomy podziękowania - okolicznościowe magnesy - koszulki Krwawy Sport od Łukasza Jurasa - biuletyny Muzeum z Rakowieckej - fotobudka 360° - prezentacja Legia Rugby Kobiet - prezentacja komandosów z JWK Lubliniec - losowanie kuponów na Viaduct Pizza (losowanie) - zbiórka karmy dla psów że schroniska - żurek od Legijnego Błonia Wszelkie szczegóły zbiórki na bieżąco będą zamieszczane na profilu FB Krewcy Legioniści . Do zobaczenia na Legii!

W sobotę, 8 marca serdecznie zapraszamy na honorową zbiórkę krwi na Stadionie Legii Warszawa. Akcja organizowana jak zawsze organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. Organizatorzy przygotowali dla krwiodawców sporo atrakcji:

