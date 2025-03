Pankov: Ziółkowski jest najlepiej broniącym stoperem w Legii

Piątek, 7 marca 2025 r. 00:20 źródło: Legia Warszawa

- W ostatnim sezonie przy starciu z Molde nie wykreowaliśmy sobie żadnych sytuacji w pierwszej połowie - dzisiaj mieliśmy dwie dobre szanse, których nie wykorzystaliśmy. Wynik cały czas jest otwarty - nic nie jest skończone i mam nadzieję, że w Warszawie im się odwdzięczymy - powiedział po meczu Radovan Pankov.







- Są dobrą drużyną, tak samo jak my. W tej fazie europejskich pucharów nie ma słabych drużyn. Jeśli uda się nam zachować poziom z drugiej połowy w rewanżu, możemy mieć nadzieję na przejście do 1/4 finału.









- Jako kolega i środkowy obrońca muszę wesprzeć Jana Ziółkowskiego. Codziennie widzę, jak on się rozwija. Nawet teraz jest najlepiej broniącym stoperem w Legii. Pod względem gry defensywnej jest lepszy ode mnie i wszystkich innych. Jestem pewien, że będzie grał w reprezentacji Polski i w jednym z topowych klubów w Europie. Ma ogromny potencjał, jest świetny fizycznie. To wysoki zawodnik z bardzo dobrą skocznością. Będzie się rozwijał i jego czas nadejdzie. Błędy są częścią naszej pracy, a on wciąż jest nastolatkiem, więc to normalne, że przechodzi przez ten proces. Wszyscy będziemy go wspierać.