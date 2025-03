Rewanż z Molde bez Luquinhasa

Czwartek, 6 marca 2025 r. 20:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

W 89. minucie meczu z z Molde FK żółtą kartką za faul ukarany został Luquinhas. Było to trzecie tego typu napomnienie Brazylijczyka w obecnym sezonie Ligi Konferencji, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w rewanżowym spotkaniu z Norwegami.









Skrzydłowy powrócił do gry w tym spotkaniu po kontuzji odniesionej na samym początku zimowego zgrupowania. Zanotował prawdziwe wejście smoka, zdobywając bramkę minutę po pojawieniu się na murawie. Brazylijczyk łącznie w tym sezonie wystąpił w 32 meczach, zdobywając 8 goli i 3 asysty.