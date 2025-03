Goncalves: Ostateczny wynik nie jest zły

- W przerwie powiedzieliśmy sobie parę gorzkich słów, co musimy poprawić. Chcieliśmy wrócić, by mecz rewanżowy był jeszcze o coś. W drugiej połowie graliśmy już dużo lepiej, dążyliśmy do remisu, ale się nie udało. Ostateczny rezultat nie jest jednak zły. Myślę, że gracze Molde, będą mieli trudne życie w Warszawie. - Przed meczem taki wynik by nas nie zadowalał, bo oczywiście chcieliśmy wygrać. Patrząc jednak, że przegrywaliśmy 0-3 do przerwy, 2-3 nie jest złym wynikiem. Mamy jedną bramkę do odrobienia, a na własnym stadionie spokojnie możemy tego dokonać.

robal - 3 minuty temu, *.centertel.pl Niech mu ktoś powie ,że przegraliśmy🤣🤣🤣 odpowiedz

maroGSLegia - 15 minut temu, *.dfn.nl Gdzie Ty kondycje zostawiłeś? W Polsce? Zapomnialeś spakować ze sobą? odpowiedz

arkadioso2812 - 29 minut temu, *.play-internet.pl Wow. Zobaczcie ,to jeden z wojowników Feio. Jestem pod wrażeniem co powiedział. ''Ostateczny wynik nie jest zły'' ...ale zaraz my nie wygraliśmy 3-2 tylko przegraliśmy 2-3. Co wy na to zbieranino? No , bardzo podbudowuje wasze morale Pan MĄDRALA Feio. Cieszmy się, że przegraliśmy z drużyną która nie jest w cyklu meczowym tylko 2-3......No,sukces!!! odpowiedz

Elo - 51 minut temu, *.stansat.pl Jeżeli przegrana to nie jest zły wynik to ja nie wiem o co chodzi mordzia niesamowite odpowiedz

Ryj - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl A mi to wsio ryba czy przegrywamy jedną czy trzema bramkami, skoro i tak przegrywamy. Od kiedy to porażka przybliża do sukcesu? Ok, 3-2 na Stamford Bridge może by nie było takie złe, ale to było to rzekomo osłabione, kulejące Molde bez rytmu meczowego. Wciągali nas nosem organizacją i kulturą gry. Trochę spuchli pod koniec, ale słabsi w Warszawie nie będą i obawiam się, że my mocniejsi też nie. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Słaby jesteś, popraw się, albo wypad z Legii🤬 odpowiedz

mrsn - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jestes fatalny odpowiedz

Łuki - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie no, to wspaniały wynik. Gratulację za wolę wolę walki i pokaż wielkich umiejętności. W rewanżu na pewno dacie z siebie wszystko i wygracie 5 do 0. odpowiedz

