Kapuadi: Musimy lepiej bronić

Piątek, 7 marca 2025 r. 00:23 źródło: Legia Warszawa

- Było czuć to na boisku, że Molde dobrze radzi sobie na takiej murawie - grają szybko i dobrze. Musimy przyzwyczaić się do takiego rodzaju murawy, a dzisiaj przychodziło nam to z trudnością. Będziemy to analizować i dopilnujemy, by nie powtórzyć innych błędów w przyszły czwartek - powiedział po meczu Steve Kapuadi.









- Musimy lepiej bronić - w pierwszej kolejności linia obrony, ale również cała drużyna. Zostawiliśmy za dużo wolnego miejsca między liniami, a przeciwnik dobrze to wykorzytał. Musimy to przeanalizować i przygotować się na czwartek.