Koszykówka

Keifer Sykes nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 7 marca 2025 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został 31-letni amerykański rozgrywający, Keifer Sykes, który od grudnia występował we włoskiej Serie A, w barwach Pallacanestro Varese.



Wcześniej przez dwa sezony występował w klubach G-League (Windy City Bulls i Long Island Nets), a sezon 2021/22 rozegrał na parkietach NBA w barwach Indiany Pacers (32 występy). Przed debiutem w NBA występował także m.in. w Australii, Chinach, Włoszech i Turcji. W Legii ma pomóc w walce o najwyższe cele w Orlen Basket Lidze oraz rozgrywkach European North Basketball League.



Imię i nazwisko: Keifer Sykes

Data i miejsce urodzenia: 30.12.1993 (31 lat), Chicago (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 183 cm

Kluby:

2024/25 Varese (Włochy) - 6 meczów, śr. 24 min., 6.8 pkt., 4.7 as.

2023/24 Windy City Bulls (G-League) - 26 meczów, śr. 24.2 min., 8.6 pkt., 3.1 as.

2023/24 Long Island Nets (G-League) - 13 meczów, śr. 17.8 min., 5.8 pkt., 3.3 as.

2022/23 Motor City Cruise (G-League) - 29 meczów, śr. 31.7 min., 15.7 pkt., 7.4 as.

2021/22 Indiana Pacers (NBA) - 32 mecze, śr. 17.8 min., 5.6 pkt., 1.9 as.

2021/22 Indiana Mad Ants (G-League) - 13 meczów, śr. 34.2 min., 16.5 pkt., 7.5 as.

2020/21 S.E. Melbourne Phoenix (Australia) - 24 mecze, śr. 26.5 min., 14 pkt., 5.3 as.

2020/21 Panathinaikos Ateny (Grecja) - 1 mecz, 19 min., 7 pkt., 1 as.

2019/20 AX Mediolan (Włochy) - 6 meczów, śr. 24.3 min., 13.8 pkt., 3.7 as.

2019/20 Guangzhou Long-Lions (Chiny) - 15 meczów, śr. 35.9 min., 28.2 pkt., 6.1 as.

2018/19 Sidigas Avellino (Włochy) - 30 meczów, śr. 29.4 min., 17.2 pkt., 4.1 as.

2017/18 Ankara DSI (Turcja) - 33 mecze, śr. 36.9 min., 23 pkt., 4.7 as.

2015/16 Austin Spurs (G-League) - 50 meczów, śr. 31.1 min., 12.5 pkt., 3.1 as.

2014/15 Green Bay Phoenix (NCAA) - 33 mecze, śr. 35.1 min., 18.6 pkt., 3.9 as.

2013/14 Green Bay Phoenix (NCAA) - 22 mecze, śr. 34.4 min., 20.1 pkt., 5.1 as.

2012/13 Green Bay Phoenix (NCAA) - 25 meczów, śr. 35 min., 15.9 pkt., 4.7 as.

2011/12 Green Bay Phoenix (NCAA) - 29 meczów, śr. 29.7 min., 11.4 pkt., 3.4 as.