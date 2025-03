Wypożyczeni: Alfarela znowu strzela. Nsame asystuje

Poniedziałek, 10 marca 2025 r. 09:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dobre wieści napłynęły z Grecji oraz Szwajcarii. Migouel Alfarela zdobył bramkę w potyczce z PAOK Saloniki. Natomiast Jean-Pierre Nsame zaliczył asystę oraz... zmarnował rzut karny. Na boisko powrócił Marco Burch, który zanotował pełny występ przeciwko Cracovii. Na zapleczu ekstraklasy spotkali się Jakub Adkonis (Ruch) oraz Jordan Majchrzak (Arka), ale w potyczce obu ekip odegrali marginalne role.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Cracovią. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Cracovią



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - od 90. minuty w przegranym 0-1 meczu z Arką Gdynia

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 73. minuty w wygranym 2-1 meczu z Miedzią Legnica

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 83. minuty w wygranym 1-0 meczu z Ruchem Chorzów

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - mecz przeciwko Wiśle Płock odbędzie się dzisiaj o godz. 19:00



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Sokołem Kleczew



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 81. minuty w wygranym 2-1 meczu z PAOK Saloniki. Zdobył bramkę na 1-1 w 14. minucie spotkania oraz trafił do siatki w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Jednak bramka nie została uznana (VAR).



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - do 90. minuty w wygranym 3-1 meczu z Grassohoppers Zurych. Zaliczył asystę przy bramce na 3-1. Dodatkowo nie wykorzystał rzutu karnego w 88. minucie.