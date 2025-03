Analiza

Punkty po meczu z Molde

Piątek, 7 marca 2025 r. 20:14 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Ten mecz już był; Kryminał w obronie; Mobilność środka pola; Powrót „Luqiego”; Słabości rywala a własne; Mentalność Pankova - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa z norweskim Molde w którym legioniści przegrali 2-3.