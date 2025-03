Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa obejrzycie w Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5, Canal+ 4K Ultra HD. Początek meczu o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA MOTOR - LEGIA FORTUNA:

Ronaldo - 44 minuty temu, *.myvzw.com Najbardziej kuriozalna bramka sezonu. Dobrze że to my ją strzelamy a nie tracimy. Motor ciśnie jest szansa na 2:0 😜 odpowiedz

Tylko Legia!!! - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Jakaś strona do obejrzenia meczu w necie?!? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zero napastników na ławce odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ....................... Tobiasz ...........................

Jędrzejczyk ... Pankov ... Kapuadi ... Kun

............... Augustyniak ... Kapustka ........

Morishita .......... Luquinhas ...... Vinagre

......................... Szkurin ........................

LEGIA Mistrz ! 💪

1 : 2 ⚽️ odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3:0 dla Motoru i Faja, Zieliński, Muzyrko i Mioduski wypad z klubu . odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Wypompują się i w czwartek będzie dętka,niezle Faja się bawi.Zero myślenia.😡 odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl no to co...motorynka-Legia 2:0 odpowiedz

Bukow - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jaki jest kurs na motorynkę? odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znów w 8 na 11. I bez napastnika.... masakra odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl @majusL@legionista.com: bo faja chce dobra dla swojego ukochanego Lublina odpowiedz

