Komentarze (75)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

mexx - 2 godziny temu, *.chello.pl Przede wszystkim w pierwszej kolejności to jest do wyj...nia mioduski. Koniec, kropka. odpowiedz

Bie(L)any - 2 godziny temu, *.chello.pl @mexx:

... to by musiał sam się wy...ać, a o to raczej będzie trudno ... odpowiedz

aqq - 2 godziny temu, *.media.pl Cały czas to powtarzam lecz zarząd klubu mnie nie słucha. Kupić Kewina Komara na bramkę. Swego czasu w barażu o ekstraklase gościu miał 2 asysty z Wisłą. W tym sezonie w żadnym mecze nie puścił więcej niż 2 gole. Kovacevic w miesiąc w trzech meczach puszczał po 3 gole. Kobylak w jakimś meczu puścił nawet 5 goli... Tylko jest jeden warunek żeby Komar nie popadłw marazm - trzeba zmienić trenera bramkarzy bo Malarz ma fatalne wyniki. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Znów kompromitacja..........brak słów. odpowiedz

Jjj - 2 godziny temu, *.165.54 Mamy chu.....ja bramkarza odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.32.67 BRAWOO MOTOR odpowiedz

Roger_1916 - 3 godziny temu, *.chello.pl Jeśli odpadniemy z Molde to w piątek "trener" Feio musi zostać zwolniony. odpowiedz

Brawo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Z takim bramkatzem to możemy góry przenosić. Najlepszy transfer od lat. Piąta kolumna to nic przy tym czymś odpowiedz

Psyyt - 3 godziny temu, *.orange.pl Feio i cała drużyna do wyj...nia oraz zarząd Legi też do wywalenia. Wstyd, jeszcze raz wielkie wstyd. Czy właściciel, w końcu coś zrobi? Czy udaje że rządzi klubem i ma wszystko pod kontrolą. odpowiedz

Roman - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Gratulacjie wielka Legia tylko kibic nie zawiedzie trener niech jeszcze wypożyczyć jednego kobacevica może wtedy wygra przyszły sezon beż pucharu będzie odpowiedz

Ice - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ten kovecevic to jakaś tragedia... odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.plus.pl Przecież byli lepsi! Buahaha odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Brodaty uj razem z pseudo dyrektorem sportowym powinni jak najszybciej być wywaleni z Legii



Ps. I co??? Dalej walczymy o mistrza??? odpowiedz

Ziggu - 3 godziny temu, *.18.225 Niech ktoś powie temu top bramkarzowi że piastuje się do boku. Kto ściąga takie totalne melepety bez formy.

Mój protest trwa, nie czekam na nowy sezon odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Kovacevic mistrz! Brawo odpowiedz

Jrzk - 3 godziny temu, *.orange.pl Vlad parodysta. Kupić mu bilet i odesłać do Portugalii. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.aster.pl Kovacevic to dopiero transfer wiosenny.......porażka odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Trener -idiot Kovacevic idiot!!! odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kovacevic ty amebo obyvkros mu ryja obił odpowiedz

Top - 3 godziny temu, *.18.225 Kovacevic top, feio top odpowiedz

Dr Bomba - 3 godziny temu, *.orange.pl Kovacevic gra jakby nie miał rytmu meczowego odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.aster.pl Sztab szkoleniowy plus trener .....komunikacja na 100 , zmiany nie potrafią zrobić .....o czym to świadczy odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.163.138 Co za asysta Augustyniaka😉 odpowiedz

MarcinWLD - 3 godziny temu, *.aster.pl Gual - największy szkodnik w drużynie. Co kontakt, to strata piłki, albo źle poda, albo źle strzeli - albo źle przyjmie. Zero zespołowości w nim, budowanie akcji z nim z przodu - to jakaś pomyłka - nie rozumiem tego fenomenu - że ten typ ciągle gra w pierwszym składzie, Fartownie strzelił na 1:0 z Motorem ( dostał prezent ) poprzednia bramka Szkurin wyłożył mu nie 100, a 300% na gola. Obserwuje tego gościa solidnie od kilkunastu meczy - Mega mnie irytuje. ( Swoją drogą ciekawe czy kolegów z boiska nie irytuje ) Wolałbym żeby Wojtkowi Urbańskiemu dać solidną szansę. Ogólnie Legii brakuje z przodu ludzi którzy potrafią utrzymać piłkę powiedzmy te 5 sekund żeby budować dalej atak. No i ta obrona - straty bramek po strzałach główką przeciwnika, Kovacevic który może i potencjał ma większy od Tobiasza - ale tyle ile on ma niepewnych wyjść z bramki - to sorry - po co on nam na bramce? on i tak tylko do końca sezonu wypożyczenie - wolałbym na bramce Legionistę z krwi i kości niż jeszcze bardziej niepewnego zaciągu na ostatnią chwilę. odpowiedz

Dr Bomba - 3 godziny temu, *.orange.pl @MarcinWLD:

Chyba meczu nie oglądałeś. Gual dobrze zagrał. odpowiedz

MarcinWLD - 3 godziny temu, *.aster.pl @MarcinWLD: No i Kovacevic - kolejne wyjście naszego genialnego bramkarza - Karny - dziękuję - pozamiatał!! odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.125.95 @MarcinWLD: ja do Guala dorzuciłbym Kovacevica co mecz to przynajmniej jednego gola sam ładuje odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @MarcinWLD: po prostu w punkt! To samo pomyślałem oglądając ten mecz!👏👍 odpowiedz

MarcinWLD - 3 godziny temu, *.aster.pl Gual - największy szkodnik w drużynie. Co kontakt, to strata piłki, albo źle poda, albo źle strzeli - albo źle przyjmie. Zero zespołowości w nim, budowanie akcji z nim z przodu - to jakaś pomyłka - nie rozumiem tego fenomenu - że ten typ ciągle gra w pierwszym składzie, Fartownie strzelił na 1:0 z Motorem ( dostał prezent ) poprzednia bramka Szkurin wyłożył mu nie 100, a 300% na gola. Obserwuje tego gościa solidnie od kilkunastu meczy - Mega mnie irytuje. ( Swoją drogą ciekawe czy kolegów z boiska nie irytuje ) Wolałbym żeby Wojtkowi Urbańskiemu dać solidną szansę. Ogólnie Legii brakuje z przodu ludzi którzy potrafią utrzymać piłkę powiedzmy te 5 sekund żeby budować dalej atak. No i ta obrona - straty bramek po strzałach główką przeciwnika, Kovacevic który może i potencjał ma większy od Tobiasza - ale tyle ile on ma niepewnych wyjść z bramki - to sorry - po co on nam na bramce? on i tak tylko do końca sezonu wypożyczenie - wolałbym na bramce Legionistę z krwi i kości niż jeszcze bardziej niepewnego zaciągu na ostatnią chwilę. odpowiedz

:o) - 3 godziny temu, *.autocom.pl @MarcinWLD: Jak to dobrze, że nie masz żadnego wpływu na to, co się dzieje w klubie... odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @MarcinWLD: gual zawsze gra równoległy mecz - tylko pod siebie. W I połowie cztery razy miał idealnie ustawionego Japończyka i odnoszę wrażenie że świadomie mu nie podawał. Nie wiem co ten pseudo trener mówi im na odprawach , ale na pewno nie jest nic mądrego. Bo każdego zawodnika można w taki czy inny sposób ułożyć , ustawić , tu nasi kopacze jakby nie wiedzieli co za bardzo mają grać i wchodzi co widzimy. DRAMAT. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Spokojnie, może bramkarz Motoru strzeli dziś hat-tricka. odpowiedz

Lego - 3 godziny temu, *.18.225 Nie umieją bronić przy wrzutkach ale za to nie potrafią żadnej wykorzystać. Szkoła trenerska faji odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @Lego: Oni nic nie potrafią jeśli chodzi o stałe fragmenty gry.....a Gual to w ogóle nie potrafi nic. Pozdro odpowiedz

Jrzk - 3 godziny temu, *.orange.pl Niech Tobiasz wraca. Vlad jest cieniem zawodnika ... odpowiedz

Dr Bomba - 3 godziny temu, *.orange.pl Cały czas uważam że p. Kacper Chodyna nie nadaje się do Legii. Strzela jakieś dobitki i niby dobrze, ale podania ma nie w tempo. Obserwuję to od początku. odpowiedz

antek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A już było tak pieknie Wszołek za Pankowa i Ziułek też do zmianyy































z odpowiedz

Bemowiak - 4 godziny temu, *.play-internet.pl I połowa - jeden celny strzał na bramkę i to po prezencie bramkarza Motoru.



Słabo.



Nie ma w ogóle mądrej gry do przodu, utrzymania się przy piłce na połowie przeciwnika i miłego dla oka futbolu.



A jeszcze komentator w trakcie meczu mówi o wydaniu przez Legię w dwóch ostatnich okienkach transferowych 6-7 mln euro na transfery 🤨

Gdzie Ci piłkarze...

Może lepiej poszukać polskich, młodych piłkarzy w niższych ligach? Przynajmniej będą mieli ambicję, chęć do gry i będą Polakami.

Większe prawdopodobieństwo, że się sprawdzą 😎 odpowiedz

Krótko i na temat - 4 godziny temu, *.plus.pl Na kolana🖐🖐🖐🖐🖐🖐 odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Gual weź ty już odejdź odpowiedz

Kkk - 4 godziny temu, *.netfala.pl Zachowanie gównala przy bramce jaki piłkarze mają teraz honor. Ja nie chcę takich bramek dla (L). odpowiedz

Basior - 4 godziny temu, *.bellmts.net Kupili napastnika ktoremu nie dostarczaja pilek, sprowadzili bramkarza z ktorym obroncy nie moga sie porozumiec...kto nastepny? odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 gual jest niedo....ny !!! odpowiedz

krótko i na temat - 4 godziny temu, *.165.54 na kolana odpowiedz

Takie fakty - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niech Oni zapomną o tym sezonie , pogonią tego pseudo trenera , zatrudnią PRAWDZIWEGO dyrektora sportowego i szykują drużynę na przyszły sezon. Teraz na wymioty bierze jak się patrzy na ich juniorskie błędy , złe wybory , niedokładność , po prostu amatorkę. odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Jest szansa że przegramy z nimi bardzo łatwo odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl Aja oglondam nastukany...trener idiot...Wszołek idiot...Augustyniak idiot...Kovacevic idiot...nie mamy szans...za dużo idiot... odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.223.42 Poza kuriozalną bramkarza zero strzałów i zagrożenia! Motor nas dominuje:/ dlaczego na tle wszystkich druzyn wygladamy jakby nam się nie chciało?:/ do tego po 10kg cięższe buty chyba mają, bo ani szybkości ani zwrotności. Dramat. Niezależnie od dzisiejszego wyniku, to gra nie wróży to nic dobrego przed czwartkiem... odpowiedz

Biała si - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No i mutra wyrównała,Święty kiju gdzie ty rośniesz 🤨 odpowiedz

Emeryt - 4 godziny temu, *.autocom.pl Ale dno. Skuteczność marna. Gol z kapelusza. Nie potrafimy bronić. Jeden celny strzał. odpowiedz

Echhh - 4 godziny temu, *.autocom.pl Kurcze nie wiem w jakiej formi musi być Tobiasz, że nie gra. Przecież ten pajac w bramce myli się w każdym meczu. Zawalił już pewnie z pięć bramek, a za trzy miechy i tak odejdzie. Mam nadzieję, że z trenerem. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.163.138 Bramka z d...y i poza tym wielkie nic!Nie ma ani jednej drużyny w ekstraklapie którą te wkłady potrafiłyby zdominować odpowiedz

Pewne info - 4 godziny temu, *.plus.pl Uwaga będzie 1-1 ustawka bukmacherska odpowiedz

Beka z Ciebie - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pewne info: i jak tam ? Hahahaha Ciebie chyba ustawili u bukmachera hahaha odpowiedz

Kraków 1234 - 4 godziny temu, *.plus.pl Co Legia powinna zrobić.

Zmienic bramkarza .

I zarząd to podstawa. odpowiedz

Jot - 4 godziny temu, *.orange.pl Czekam aż się ktoś z Legii sam piętą w głowę kopnie... Na wiosnę to są ''spektakle'' dla najwybitniejszych miłośników kiepskiego kabaretu. odpowiedz

Pewne info - 4 godziny temu, *.plus.pl Mecz ustawiony na wynik 1-1 w drugiej połowie brak bramek ...podaj dalej⚽️ odpowiedz

Info z dup…. - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pewne info: hahahahaha odpowiedz

Mamut - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Niepotrzebne te bluzgi w stronę gospodarzy,to nie jest jakaś wielka kosa odpowiedz

Obserwator - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niech Kapustka wchodzi za motającego się Guala ! Ten facet to jeden wielki chaos. odpowiedz

Tagi - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zabierzcie tego bezmajtkowca Guala , bo ciśnienie mi typ podnosi do 220 !!! odpowiedz

On - 3 godziny temu, *.orange.pl @Tagi: ja przez tego nieudacznika zawału distanę odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.myvzw.com Najbardziej kuriozalna bramka sezonu. Dobrze że to my ją strzelamy a nie tracimy. Motor ciśnie jest szansa na 2:0 😜 odpowiedz

Tylko Legia!!! - 5 godzin temu, *.netfala.pl Jakaś strona do obejrzenia meczu w necie?!? odpowiedz

Olek - 4 godziny temu, *.167.166 @Tylko Legia!!!: Canal+ online. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Zero napastników na ławce odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ....................... Tobiasz ...........................

Jędrzejczyk ... Pankov ... Kapuadi ... Kun

............... Augustyniak ... Kapustka ........

Morishita .......... Luquinhas ...... Vinagre

......................... Szkurin ........................

LEGIA Mistrz ! 💪

1 : 2 ⚽️ odpowiedz

WoLa - 5 godzin temu, *.centertel.pl 3:0 dla Motoru i Faja, Zieliński, Muzyrko i Mioduski wypad z klubu . odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Wypompują się i w czwartek będzie dętka,niezle Faja się bawi.Zero myślenia.😡 odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: Jak grają puchary mówisz, żeby odpuszczać puchary. Jak gra liga chcesz odpuszczać ligę. Typowy przykład Twojej krytyki dla samej krytyki. 💩 odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: w punkt👍 odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl no to co...motorynka-Legia 2:0 odpowiedz

Bukow - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Jaki jest kurs na motorynkę? odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.centertel.pl Znów w 8 na 11. I bez napastnika.... masakra odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl @majusL@legionista.com: bo faja chce dobra dla swojego ukochanego Lublina odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.