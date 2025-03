Feio: Broniąc w ten sposób, nie mamy czego szukać

Piłkarsko to były dwie godne siebie drużyny. W pierwszej połowie obu zespołom grało się lepiej niż w drugiej. Obie drużyny przeprowadziły dobre akcje, oddaliśmy ze 25 strzałów, a Motor 16 czy 17. Sprawił nam sporo problemów. Wiemy, jak zareagować, ale to działało słabo. Czytanie intencji zawodników, kiedy doskoczyć do rywala w bocznych sektorach - to wychodziło nam słabo. Słabo zachowywaliśmy się w obronie. Kuriozalne bramki. Broniąc w ten sposób, nie mamy czego szukać. Nie możesz strzelić bramki, a potem stracić 3. To nasz 40. mecz, mamy 86 strzelonych bramek, średnią powyżej 2 bramki na mecz, ale rzadko zachowujemy czyste konto. Nasz poziom bronienia nie jest na odpowiednim poziomie, tak jak i poziom zarządzania meczem. Funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości niż Motor. Oni mają tydzień do meczu z Górnikiem, a my 2 dni i będziemy reprezentować Polskę w Europie. Musimy zrobić wszystko, żeby nie popełnić błędów w obronie i wygrać z Molde i dalej reprezentować Polskę. Z przebiegu meczu, byliśmy drużyną ciągle bliżej zwycięstwa, ale oba zespoły mogą mieć sporo pretensji do siebie jeśli chodzi o organizację gry w obronie, bo w ofensywie stwarzały sytuacje. Czy rozważam zmianę bramkarza? Tak jak i na każdą inną pozycję. Rywalizacja jest w drużynie, chciałbym, żeby piłkarze pracujący ze mną, mogli powiedzieć, że czegoś się ode mnie nauczyli jako piłkarze czy ludzie. Nie chciałbym, żeby mówili, że jestem niesprawiedliwy. Czasami podejmowanie decyzji jest ciężkie, ale staram się podejmować najlepsze decyzje dla naszej drużyny.

Goncalo Feio (trener Legii): Na początek chciałem pogratulować. To piękny piłkarski wieczór. Długo na to czekaliście, macie to i będziecie mieli, bo Motorowi spadek już nie grozi. Będziecie mogli marzyć dalej i może mierzyć wyżej w kolejnym sezonie.

WuPe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trener zauważył, że zapomniał zbudować obrony... No i tekst ,,to były dwie godne siebie drużyny"... Jeśli tak, to po co przepłacać? Po co ,,gwiazdy" ekstraklasy jak wystarcza gwiazdy Lublina? odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety Kowacević okazał się prawdziwym koniem trojańskim Rakowa. Zacząłem się zastanawiać czy on nie robi tego specjalnie. odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Trenerze, mamy dość. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl To może zacznij wystawiac jakichś obroncow, a nie że skrzydlowy gra na prawej obronie i co mecz stwarza rywalowi setke. Z pamieci akzdy kibic Legii wymieni sytuacje za sytuacją, w ktorej Wszolek daje rywalom gola albo setke jak dzisiaj (Rakow, Puszcza, Mostar, Gliwice, Motor, Lech, Katowice i o maly wlos karny z Cracovią), do tego na lewej gra gosc, ktory nie lubi bronic. Trzeba bylo sciagnac OBRONCE zamiast Biczachczjana, ktory okazuje sie zbedny bo w kadrze 15 skrzydlowych i bramakrza, ktory jest bez rytmu bo od kilku miesiecy nie broni.



Nie sciagnal obroncow i dumny, że nie umiemy bronic. LOL odpowiedz

Sasza - 1 godzinę temu, *.chello.pl Feio, pakuj mandżur i fruwaj z Legii razem z tym durniem, którego tu ściągnąłeś na bramkę. A, i nie zapomnij o swoim pupilku Gualu. Jak tyle lat kibicuję Legii, to nie pamiętam większego piłkarskiego kaleki, w którym chyba tylko niewidomy od urodzenia mógłby dostrzec coś na podobieństwo piłkarza. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sasza: tylko niewidomy? To chyab ty slepy jestes. Gual sam sie krolem strzelcow nie wybrał, zrobil to na boisku. U nas ma w tym sezonie ma 14 goli 6 asyst. Liczby swietne, a ostatnio gra przeciez cofnietego napastnika i bardzo duzo stwarza sytuacji. Dzisiaj kilka stworzyl, w Molde nam stworzyl, jest bardzo pracowity.



To jest robota trenera zeby nie strzelal ciagle w rywala. Przeciez w Jagiellonii to byl jego atut, ze z kazdej pozycji strzelal gole. U nas z kazdej pozycji pudłuje. Jak widac umie, trzeba tylko z nim popracowac. A u nas specjalny trener od napastnikow i zadnej porpawy. Tu jest problem a nie w Gualu, bo Gual to akurat robi dobra robote odkad zostal cofniety.



Kovacevic tez jest dobry, nie za darmo zostal 2 razy najlepszym bramkarzem ligi. Tylko, że on nie gra od pol roku. Trudno zeby byl w formie. Ktos kto w srodku sezonu sciagnal rezerwowego bramkarza i oczekiwal, ze nam wybroni mecze - jest niepowazny. Musielibysmy go wykupic i wtedy od nowego sezonu budowac na nim, a nie na kolejnych Tobiaszach czy Kobylakach. odpowiedz

Robert60 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie mamy napastników i bramkarza to fakt. Wydawało się, że przynajmniej mamy obrońców i defensywnych pomocników. Okazuje się jednak, że z trenerem Feio ich też nie mamy. Ale za to mamy prezesa Mioduskiego z dobrym samopoczuciem skoro nic z tym nie robi. Pod tym względem bijemy całą ligę na głowę!!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Robert60: stary, strzelilismy NAJWIECEJ goli w lidze i razem z pucharami mamy ich prawie 90(!!!). Nie mamy napastnikow?! Gual w kazdym meczu tworzy mnosto sytuacji, strzelil kilkanascie goli, Morishtia ma 10 goli i 11 asyst, Chodyna strzela, Urbanski strzela, Szkurin wyglada coraz lepiej. Ofensywa nie jest problemem. A w defensywie jest banda nieudacznikow i mlody Ziolkowski. Do tego Feio nie pomaga wystawiajac skrzydlowego Wszolka w obronie. odpowiedz

Gej - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ten zastępca Vladimira na bramce to pewnie też jakiś przekot jego pokroju, myślę, że gdyby nie szczęście to byśmy zajmowali miejsce w okolicach motoru. odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Jest jeden a może i więcej kiedy skauting na dyrektora sportowego I kiedy skauting na trenera? Bo na prawdę źle to wygląda. FEJO wynalazek Zielińskiego. Co okienko gorsze transfery. Wszołek I Kapaudi też mogli zaliczyć asysty jak bramkarz rywali. odpowiedz

Ilja - 1 godzinę temu, *.chello.pl Drewno na bramce niech wraca do siebie do domu 🤯 odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 1 godzinę temu, *.inetia.pl To co Tobiasz wraca do bramki czy dalej sabotażysta- ręcznik Vladan będzie pozorował grę? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibel trzaskowskiego: a ty juz zapomniales co wyprawial Tobiasz w bramce? Zapomniales jak rok temu odpadalismy z Molde i przez kogo? Nie pamietasz jak Tobi puszczal wszystko co lecialo w jego kierunku? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Won amatorze i weź tego ciepłego Don Pedro. odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czemu,czemu to Nam robicie?Stoi za wami Najlepsza Ekipa, a wy Nam takie rzeczy robicie? Nie macie pojęcia co dla Nas znaczy że WARSZAWA MUSI PANOWAĆ!!!! Legia to My. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.. Zmiana trenera w przerwie na reprezentację.

Tylko czy Magic pomoże? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.163.138 Razem z Fają,Malarz wypad!Nie może nie być związku z tym,że każdy bramkarz z nim trenujący szybko staje się ręcznikiem w bramce! odpowiedz

Matek - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Czy jest ktoś w klubie kto tego pana wyp.... ??? Ratujcie !! Puchar i ligę konferencji !!!! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl A może gościu piłkarze Cię już sabotują i chcą zwolnić???🤔 odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl WSZYSCY WON odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.orange.pl A może na Molde taki skład:

Tobiasz

Jędza Pankov (Ziółkowski) Kapuadi Kun

Wszołek Kapustka Elitim (Luqinias) Augustyniak (Oyadele) Vinagre

Morishita

Jędza grał na boku obrony.

Kun mógłby wymieniać się z Vinagre

Środek pomocy będzie mocny

A Morishita może okazać się najlepszym napastnikiem z obecnych. odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.chello.pl To przepraszam kto ich trenuje, że obrona tak cały czas wygląda. Dziękujemy już Panu. Z tej mąki chleba już nie będzie. odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Bramkarze w tym meczu palce lizac👀😎 odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Zadam pytanie retoryczne. A kto odpowiada za taką właśnie organizację (a właściwie jej brak) gry w obronie? Czy przypadkiem nie trener, który miał na to czas podczas obozu przed rundą wiosenną? Kto spowodował sprowadzenie bramkarza, który zawala co tylko da się zawalić? Pewnie kosmici, wg "geniusza" trenerskiego Feio. odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Szpic: 👍 odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Oglądałem pijany...Fejo -wont , Kovacevic-wont...łapy precz od Ziółkowskiego...Kapuadi w masce jest ślepy...ponadto chyba się wyrzygam na naszą grę...i tak ,mam komfort,że oglądałem to nastukany... odpowiedz

szkurin won - 2 godziny temu, *.play-internet.pl wezcie jakiegoś chłopaka z akademii co się będzie starał dla klubu a nie takie pajace jak Tobiasz czy Kovacević, przecież to dramat. Każdy mecz błąd i tracenie pkt przez bramkarzy...



a co pan powie o napastniku ? Szkurin to drewno konkretne⚽️ odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie jesteście w stanie wygrać bez pomocy sędziego. Dziś nawet wam wkłady pomagał ręcznik z bramki Motoru i to nie wystarczyło. Ot przeciętna drużyna środka tabeli przyjechała do Lublina i wywiozła remis. Był czas przywyknąć 💩 odpowiedz

Becia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Wal sie wsioku zakompleksiony. odpowiedz

Bred - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:



Dzięki za opinię, tylko po co na koniec swojej wypowiedzi wrzuciłeś selfie? odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Idź spakować kredki, blok techniczny i pisaki bo jutro w przedszkolu będziecie malować swoje kompleksy . odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.38 85 odpowiedz

damiano - 2 godziny temu, *.. Kończ waść, wstydu oszczędź.

Wyślijcie go na erasmusa gdzieś do Kazachstanu. odpowiedz

P - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mam szczerą nadzieję że to już ostatnie godziny tego Pana w tym klubie. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.com.pl To zmień capie bramkarza. odpowiedz

Dramat - 2 godziny temu, *.autocom.pl Feio out... odpowiedz

Tom - 2 godziny temu, *.chello.pl 🤡 odpowiedz

