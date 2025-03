"Dramat w ostatnich sekundach"

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Dawid Golis

Techniczny: Marcin Kochanek

VAR: Kornel Paszkiewicz

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 14°C

Ciśnienie 1000 hPa

Wilgotność 51%



Zomb - 35 minut temu, *.168.166 Kovacevic to KOŃ TROJAŃSKI z rakowa !!! odpowiedz

Dino - 36 minut temu, *.chello.pl Pisałem że Motor tego nie przegra cieszy mnie ze się nie mylę na tych meczach i zgarniam kase w buku!Ostatnimi czasy nie ma nic prostrzego jak typować mecze Legii. odpowiedz

Maverick - 38 minut temu, *.play-internet.pl Zapomniałem dopisać;Oczywiście Molde legię wyeliminuje bo ta będzie już koncentrować się na lidze oraz PP po to aby w przyszłym sezonie znów walczyć o fazę grupowa LKE.Na awansie do ćwierćfinału nie będzie im zależeć odpowiedz

MP - 48 minut temu, *.jmdi.pl Czas na kolejną rundę: Magiera, Berg, Jozak, Sa Pinto, Vuko, Gołębiewski, Urban i tak w kółko. Mioduski natomiast zawsze na tronie buduje polski Ajax odpowiedz

Bat - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zmiana bramkarza konieczna. Dzisiaj Kova beznadziejni. Stoperzy słabi. Nadal nie zachwycam się Vinagrem, całkowicie bezproduktywny. Bardzo dobrze grał dziś Gual, ale jeszcze daleko do wsppracy z innymi i zbyt egoistyczny. Co się stało z Wszołkiem? Dzisiaj poniżej wszelkiego poziomu. Czekam na rehabilitację w czwartek. Chyba zostanie tylko puchar. odpowiedz

tonton - 1 godzinę temu, *.78.156 Nie rozumiem narzekania. Przy obecnym trenerze i kadrze taki wyniki powinniśmy brać w ciemno. Zdąbądźmy puchar i spróbujmy powalczyć o pierwszą 5-tkę w tabeli odpowiedz

B. - 53 minuty temu, *.play-internet.pl @tonton: jestem przyzwyczajony do zachwytów po zwycięstwie i zwalnianiu wszystkich po porażce - myślę że pisze tu sporo nastolatków.

Generalnie to najbardziej potrzeba nie bramkarza a dyrektora sportowego z kontaktami w środowisku piłkarskim, z doświadczeniem ponieważ duża kasa jest przepalana.

Moim zdaniem jeżeli Legia osiągnie ćwierćfinał, zdobędzie PP i uplasuje się na czwartym miejscu to będzie całkiem miło.

Nie ma podstaw by walczyć z Lechem który gra co tydzień a ma bardzo przyzwoitą kadrę odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.net.pl gratulacje panie mioduski, drużyna super, bardzo dużo strzałów ! bramkarz super , super zmiana , odstawić Kobylaka bo kovacewic sobie zarzyył grę od początku ? panie mioduski kto ci doradza ? ja pier......le ?! weź zwykłego kibica do zarządzania , na dyrektora a ci skład zmontuje bo widzę że za grube tysiące ludzie twoi nie mają pojecia, odejdź , dla szacunku do klubu i kibiców Legii!!!!proszę cie odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl "Dramat w ostatnich sekundach"

Raczej dramat w ostatnich tygodniach... odpowiedz

Olo - 25 minut temu, *.chello.pl @kaktus: Raczej dramat w istatnich latach... odpowiedz

Andy1916 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Tobiasz przez całą karierę nie zrobił tyle baboli co Kovacevic od kiedy przyszedł 🤬 odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Pieprzone patałachy z nogi do Warszawy zap…! odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl W poniedziałek za tydzień juz Fei nie bedzie. Ciekawe tylko czy inny trener juz dawno skautowany. Oczywiście watpię, znając nasz klub.... odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jaki tam dramat w ostatnich sekundach. Cała ta drużyna to dramat. Strzelają bramkę i natychmiast oddają grę, chaos tylko się bronią. 3 razy w meczu. W innych meczach to samo. Brak jakości piłkarskiej. Jeśli nie wygramy pucharu to w przyszłym sezonie nie gramy w Europie. Niewyuczalny Mioduski po raz kolejny musi przećwiczyć ten sam schemat : chytry dwa razy traci. Każdy popełnia błędy. Głupek popełnia ciągle te same błędy. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak oni mnie wkur...ją. Takie bramki tracą na wiosnę, że to szok. Wydaje mi się, że jesienią tyle kretyńskich bramek nie tracili co teraz. To jest masakra jakaś. Tracą, jak za Runjaicia, kiedy wahadłami graliśmy. odpowiedz

Lw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kovacevic wybił piłkę a nastepnie ręką mu opadała co jest naturalne i nieuniknione.Ten karny to jakieś kuriozum.Inna sprawa że broni słabiutko. odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najważniejsze żeby powtarzać, że dla nas liczy się tylko miszczosztwo 😂😂😂 i nawet gdyby przyszło spaść z ligi, to śpiewać, że mistrzem Polski jest Legia 🤣🤣🤣 odpowiedz

Mar - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nic w tej drużynie nie funkcjonuje!!!! A to już wina trenera. Bo już samymi słabymi piłkarzami nie da się wytłumaczyć tych wszystkich błędów w każdej formacji😡 odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.116.24 Tak myślę że jeśli krytyka i jechanie po drużynie daje efekt zerowy to może zacząć z drugiej strony, od pochwał. Chłopaki (to do piłkarzy), jesteście znakomici, gracie jak z nut, aż chce się patrzeć. Panie Trenerze, jest pan geniuszem. Jose Murinho to może panu po piwo latać. Panie Dariuszu, pod Pana zarządzaniem klub kwitnie. Nigdy nie mieliśmy tak świetnej drużyny. Niech Pan nie odchodzi. Na Molde i Pogoń pełen stadion. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Remis sprawiedliwy!

Recepta na wyeliminowanie Molde: Tobiasz wraca do bramki, gra czterema obrońcami i piłkarski zaper..l przez cały czas trwania rewanżu; włącznie z dogrywką... odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Dobrze,że Kovacević wypożyczony bez konieczności wykupu.Pisalem o nim krytycznie i nie myliłem się.Feio za te przypały transferowe do końca tygodnia powinien zrobić aut.Brać Slavko Perovicia na dyrektora sportowego i Fedę Dudicia na trenera.💪 odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Znawca: no to już,patriota bałkański dał głos,sztuczna inteligencja made in Serbia nie wytrzymała i jeszcze przed północą odpaliła,ciekawe ile

mu płacą ,bo kto płaci to wiemy, zresztą finansowanie groszowe pewno idzie z kilku źródeł ,a dużo hejterow Legii na tym forum robi to za darmo, z czystej nienawiści,frajerów w Polsce nie brakuje i będzie ich coraz więcej,,najczęściej to lemingi i gimbaza bez przyszłości! odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.38 po obejrzeniu powtórek karny z d...y. co nie zmienia faktu, że słabo bronimy odpowiedz

Antek - 49 minut temu, *.play-internet.pl @singspiel: nie było karnego jeszcze bramkarz był faulowany 😁 odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bitwa o 4 miejsce z pogonią będzie trwać do ostatniej kolejki.Walka o mistrza będzie się rozgrywać pomiędzy lechem jagą oraz racowem.Zas Legia zajmie 4 miejsce.W przyszłym sezonie w LKE będzie grać poprzez zdobycie PP po pokonaniu pogoni w finale rzecz jasna.

Zaś od pewnego czasu zauważyłem trend że jeśli wygra pogon to i Legia,jeśli pogoń zremisuje tak samo swoje spotkanie zakonczy i Legia.To samo tyczy się porażek w przypadku obu tych zespołów. odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Marciniak by nie dal🤡 odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dramat! odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dramat to gra Legii.

No i ten z krótkimi spodenkami...

Niech juz ten Gual spada z Legii.... odpowiedz

Inka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mamy w bramce saborażystę... odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Strasznie trudne czasy dla nas ze musimy oglądać taką Legię. Karny był oczywiście miękki ale od razu było wiadomo że po analizie var będzie. Napastnik był jak to określił Lyczmański zdemolowany przez bramkarza…Tak bardzo ucierpiał ze za chwilę sam podchodził do 11…

To wszystko jakby sprawa drugorzędna bo nasza gra jest tragiczna i to jest fakt. Coś mi się wydaje że Feio po meczu z Molde nie będzie już trenerem. Nie powiedziałem tu chyba nic odkrywczego. Ida ciężkie czasy bo to dopiero początek wietrzenia szatni i zacznie się od Feio.

Nie ma w tej drużynie chyba nawet jednego gracza po którym bym płakał. Taką potęgę zbudował Darek M. odpowiedz

Koczi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Feio zabieraj ten ręcznik z bramki i żegnamy z Legii. Sprowadziłes nieudacznika na bramkę, w B klasie są lepsi!!! Chwalisz się że Legia strzeli 100 goli w sezonie tylko co z tego skoro straci 80??? Legia to ligowy średniak skoro beniaminek strzela jej 3 gole i nie jest gorszy na boisku. Dno!!! odpowiedz

Olomamolo - 2 godziny temu, *.32.67 To ja już wolę Kobylaka - Kowacewic miał dać spokój pewność a co nam daje ??? Kolejny mecz a on zawala bramki brak kontaktu z obroną ręcznik nr.1 lub 2 albo 3 odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Można tylko mieć nadzieję, że im gorzej będzie tym szybciej nastąpią zmiany. Z drugiej strony jedyna istotna i konieczna zmiana to fotel prezesa, w dodatku totalnie nierealna. Utknęliśmy w czarneydópie!🖤 odpowiedz

Lopez - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kovaćević to jest koń Trojański odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl WSZYSCY WON odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Konsekwencje przedwczesnego wyrzucenia Kosty z Legii będą się ciągnęły jeszcze latami.👎 odpowiedz

Notomaszko - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ze smutkiem to pisze ale Zieliński zabił możliwość Legii na osiągnięcie sukcesu. Zatrudnił Kosta Juranic żeby wyciągnąć nas z marazmu a jak mu się udało i zażądał wzmocnien to się obraził (nie wiem do końca czy on czy cały sztab) i zatrudnił nowego Mourinho

Teraz mamy skutki. Pudel wąchał ziele.. odpowiedz

SimonS77 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl a mi się widzi coś innego - drużyna się nadal buduje i wg mnie z meczu na mecz jest progres , owszem wyniki nie bronią póki co a 99% znafcow tutaj wypowiada się jak wynik nie korzystny aby swoje kompleksy za tuszyć. Jak dla mnie idzie to w dobra stronę i w następnym sezonie, o ile nie sprzedadzą polowy zawodników, mistrz murowany. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł przypomnę, Legia była niszczona przez lata a Wy chcecie żeby to odbudować w miesiąc czasu - więcej wiary !!!! odpowiedz

Skaton - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @SimonS77: Zapodaj co bierzesz… odpowiedz

Franz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @SimonS77: niestety progres jest ale wsteczny raczej 😄 beznadziejna drużyna rzeczywiście może mogło by zostać może 4 piłkarzy reszta jest nieprzydatna. Może by mógł zostać Morishita, Elitim, Ziółkowski na rezerwowego i może kapustka. Reszta do widzenia odpowiedz

Horhe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @SimonS77: Niestety postępu nie widać. Np. w dzisiejszym meczu nie zdobyliśmy żadnej normalniej bramki. A graliśmy z drużyną środka tabeli!

O obronie i bramkarzu szkoda pisać. Nie mamy aż tak tragicznej kadry aby mieć 8 punktów straty do podium. odpowiedz

Mik99 - 2 godziny temu, *.orange.pl Pamiętacie mecz z Koroną i karnego za uderzenie pięścią w twarz Guala?

Ja też nie pamiętam, bo Przybył wtedy karnego nie gwizdnął 😂 odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.platkom.pl Kolejny mecz gdy tracimy trzy bramki!!! Nasza obrona to jest dramat!!! Co oni robią na treningach?!!!! Fejo się coraz bardziej kompromituje!!! Miej honor i zrezygnuj, człowieku!!! odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ''Dramat w ostatnich sekundach'' ? 11 zwycięstw, 7 remisów, 6 porażek!......statystycznie , co drugi mecz w tym sezonie to dramat!!!!!....w tym meczu 3 strzały trafiają w bramkę Motoru...Oczywiście Feio powie mieliśmy przewagę. Tak? Gdyby nie dwa babole Rosy to byście nawet nie wywieźli punktu z motoru. Co wy robicie na treningach? Podobno ćwiczycie warianty ofensywne. To pytanie na którym metrze przed bramką się kończą? Raczej nie umiecie oddać strzału na bramkę poza Morim. Wy gracie ''piękną'' piłkę w szerz na środku boiska . Aha przecież nasz głównodowądzący analityk zna motor, i to na wskroś (spędził tu całkiem nie mało czasu).... i co? ano duża kupa!!! Czy po dzisiejszym spotkaniu możemy spodziewać się obiektywnej oceny mistrza bajery? nie sądzę . On znowu oglądał inny mecz odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Odpadnięcie w czwartek = zmiana trenera. odpowiedz

to było do przewidzenia - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de największy dramat dopiero przed nami, wylokowany przygłup zatrudni teraz bezjajecznego wacika, Jajcka Megierę a ten spuści Legię w przyszłym sezonie odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl @to było do przewidzenia: też się boje, że nie mają nikogo w zanadrzu i będzie Jacuś. odpowiedz

Kiku78 - 2 godziny temu, *.192-85-dolnet.pl Trener z du... i po majsrze odpowiedz

c(l)od - 2 godziny temu, *.play-internet.pl to wszystko przez te wąsy (Szkurina i Kovacevica) odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak zobaczylem że sędzia będzie Przybył postawiłem u buka że będzie czerwona kartka i rzut karny weszło miałem rację tylko w 50 procentach odpowiedz

Gargamel - 2 godziny temu, *.orange.pl Zieliński …co??? Fejo… odpowiedz

SP - 2 godziny temu, *.co.uk Aż strach co ten pseudo bramkarz pokaże w niedziele ciekawe ile goli zawali.Raków już może sobie dopisać 3pkt odpowiedz

lucho _83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Bramkarz sabotażysta, kompromitacja w obronie, w czwartek w mordę od Molde i pozostanie walka o puchar Polski...sezon tragedia. Dno i 100 metrów mułu...od prezesów po piłkarzy w-y-p-i-e-....-l-a-ć!!!! odpowiedz

qwerty - 2 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz>Kovacevic odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Uważam, że karnego nie było. Najpierw trafił w piłkę a potem co miał zrobić z rękami? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ewelina: dokladnie. Gdyby Legia dostala takiego karnego to pol roku by byla dyskusja w mediach.



Potem takie karne sa wlasnie gwizdane bo nikt tego nie naglasnia. Naglasnia sie tylko jak Legia takiego dostaje. odpowiedz

Gargamel - 2 godziny temu, *.orange.pl @Ewelina: uważać możesz ale przepisy są jasne w tym temacie. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: oczywiście,tak to wygląda. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Gargamel: Są tak jasne, że sędziowie raz takie karne gwiżdżą, a raz nie. Trudno nie czuć się pokrzywdzonym kiedy masz 50% szans na na to, że zagranie zostanie zakwalifikowane jako czyste i 50 na to, że będzie to faul i ostatecznie okazuje się, że akurat tym razem jest to faul. Żeby nie było, uważam że bramkarza nie powinni być uprzywilejowani, czyli jak się komuś władują w głowę z łapami po wybiciu piłki to powinien to być faul tak jak został odgwizdany. Ale żeby było sprawiedliwie takie decyzje powinny być podejmowane zawsze, a są 50 na 50. odpowiedz

OLO - 2 godziny temu, *.orange.pl Trzeba oddać za puchar polski jeszcze jedną bramkę pewnie na rakowie odpowiedz

Znafca - 2 godziny temu, *.. @OLO: za puchar Polski oddamy w meczu z jagiellonią. Wtedy polegniemy bo równowaga musi być w pzpnie odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kovačević 5 kolumna z Rakowa😎 odpowiedz

Pasażer wagonu 7 - 2 godziny temu, *.datapacket.com Kurde balans a ja kupiłem dzisiaj bilet na mecz z Pogonią odpowiedz

Sympatyczny - 2 godziny temu, *.lukman.pl Po raz kolejny należy spytać po co został sprowadzony Kovacevic?

Chyba po to ażeby pomógł Rakowowi mistrzostwo Polski odpowiedz

Kontakt - 2 godziny temu, *.centertel.pl Męczysz się Legio w tym sezonie,oj męczysz.

Kto jest temu winny? odpowiedz

L56 - 2 godziny temu, *.99.16 Ten człowiek nie powinien sędziować żadnego meczu.We wszystkich, w których go widziałem gwiżdże inny mecz niż jest na boisku.To idiota. odpowiedz

Pasażer wagonu 7 - 2 godziny temu, *.datapacket.com @L56: przecież to najsłabszy sędzia w tej lidze.Mistrz baboli odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Przykro się na to patrzy naprawdę 😡😟co tu się więcej produkować i to samo pisać.Słaby bramkarz, słaba ofensywa(Chodyna,Gual,Szkuryn),i najsłabszy trener.Kurtyna w dół. odpowiedz

Znafca - 2 godziny temu, *.. @Znawca: w punkt kolego, ale dzisiaj pewnie albo najdalej jutro zaczniesz być atakowany przez dzbany typu cezar, egon i iwlu podobny i stwierdzą że nie jesteś kibicem Legii bo nie cieszysz się z remisu z Motorem. Według nich powinieneś się cieszyć bo nie przegrali a zremisowali odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Znawca: SŁABA OFENSYWA?! Hahaha. Strzelamy 3 gole, stwarzamy 30 okazji w meczu, strzelilismy najwiecej goli w lidze.



Faktycznie slaba ta ofensywa XDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Znafca: jak pewnie zauważasz,przestałem odpisywać kaumukom😉,zlewam ich.Kumaci ludzie na tym forum wiedzą jakie mam intencje.Staram się przemycać merytorykę, nie każdemu to odpowiada,jak i pisanie prawdy,również atencjuszowi z Gór i innym pieskom jak niezrównoważony furiat na trzecią literę alfabetu,ktory powinien być zaszyty.pozdro dla Ciebie 🤝 odpowiedz

Robert60 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dramat był przez cały mecz a nie tylko w ostatnich sekundach. odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. to bramkarz po wybiciu piłki ręką ma trzymać ręce w górze, bzdury.

redaktorze "Wisnia", Motor zremisował z Legią, a nie odwrotnie. Z polskiego 2 odpowiedz

Lemon - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Gramy w zasadzie bez obrony. To co dzisiaj zaprezentowała defensywna Legii to jakiś dramat. Z atakiem też szału ni ma. Co to będzie z Molde?

Niestety staliśmy się ligowym średniakiem i nie zapraszam do dyskusji. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lemon: z atakiem szału nie ma. Najwiecej goli w lidze, mnostwo goli w pucharach. Wy ogladacie te mecze w ogole?!



Ligowy sredniak nie zajmuje 4 miejsca i nie strzela najwiecej goli w lidze grajac na 3 frontach. Ligowy sredniak to Korona.



Trudno zebys zapraszal do dyskusji jak przeczysz faktom. odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: I to atak strzela tą wielką ilość goli, przemądrzalcu? I czy ta ilość jakoś przekłada się na pozycję w tabeli? odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Barnaba: Niech policzy ile z tych bramek strzelonych mają Gual,Chodyna Mori,i niech nie bierze pod uwagę dwumeczu z amatorami w kwalifikacjach.🙂 Pozdro🤝 odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Dość, dość tego upokarzania! Kompromitacji ciąg dalszy. Rozpuścić to towarzystwo nieudaczników. Prezes idiota, zarząd stado baranów, trener pajac i większość kopaczy na poziomie III, IV ligi. WON! odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.com.pl Najgorsze jest to że super trener nie posadzi na ławę swojego świeżo ściągniętego bramkarza, bo nie przywykł do przyznawania się do porażki. odpowiedz

Wstyd patrzec - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy my nie mamy własnych lepszych bramkarzy? Ta miernota kładzie nam kolejny mecz!!! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Chcemy już tak bardzo Chelsea? Pomyślcie jakby to było gdyby to z Chelsea dziś grała ta obrona Legii? Aż strach pomyśleć, może jakimś cudem Molde przejdziemy. Ekstraklasa odchaczona! Kuriozum gra defensywy dziś. odpowiedz

Ziomek - 2 godziny temu, *.73.26 Kovacevic moze bronić w b klasie. Zwykły ręcznik. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Karny słuszny, 🤡 z wąsem nie trafił w piłkę… odpowiedz

graliśmy w 12 przeciwko 10 - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de i nie wygraliśmy, trochę siara



niespotykany mecz piłkarskich kalek bez rozumku, jak nie wygrać mając dwóch bramkarzy?



gdyby nie to byłoby 5:0 dla motura odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Fajna drukarnia. Taka nagonka byla, ze trzeba bylo wymyslic karnego, nie? Chlop stoi, nie bierze udzialu w grze, Kovacevic piastkuje pilke. gdzie tu jest faul? Bo go zahaczyl? Mial sobie obciac reke po wybiciu pilki? odpowiedz

Beny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: Problem w tym że on nie piastkuje. Piłka odbija się od głowy mraza. Kovacevic nie trafia w piłkę a zahacza bez piłki napastnika. Cwaniactwo mraza i karny ewidentny. Gdyby trafił lub chociaż musnął piłkę. Ozna dyskutować. Zobacz powtórki. Przykre ale każde dośrodkowanie kończy się pustym przelotem bramkarza,ani nie kapie ani nie trafia by piastkowac odpowiedz

Lw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Beny: kup sobie poczwórne okulary piłka odbija się od głowy Mraza i leci na aut,dobry dowcip wybił ja bramkarz odpowiedz

Żenada - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niema to jak jarać się z wygranej z Jagiellonią, która widać ma zadyszkę. Czy Śląskiem który przegrywa jak leci wszystko . Ktoś na trybunach zagwizdał i Gual strzelił bramkę frajersko się Legia zachowała w tej sytuacji , ale sprawiedliwość przyszła na koniec odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Tytuł powinien brzmieć: minimalizm ukarany. Trzykrotnie wychodzili na prowadzenie i za każdym razem dawali się spychać pod własną bramkę, gdy wszystkim wiadomo, że im dalej od własnego pola karnego piłka tym bezpieczniej. Do tego gdy nie ma się bramkarza, a gra obronna całego zespołu nie istnieje, tym bardziej trzeba piłkę grać na połowie przeciwnika. Swoją drogą nie wiem co oni ćwiczyli podczas obozu w Hiszpanii, ale na pewno nie grę w defensywie. odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.aster.pl @Szpic: Pełna zgoda. Jak się nie ciśnie na dwa gole przewagi, to się potem dostaje karę.



Z tym, że ofensywy chyba też nie trenowali :) odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat to jest w całej wiosennej rundzie.

6 meczów - 8 punktów. To już nie jest dramat, to jest powód do kpin.

Rzygać się chce na to co się dzieje w Legii za czasów pudla.

Jak nie jakiś "popularny Klaf" to inny wynalazek jak Jozak, Sa Pinto, czy Faja.

Do tego guru trenerów bramkarzy Malarz.

Jacyś przypadkowi ludzie w skautingu, nie ma dyrektora sportowego, a legenda Legii Jacek Zieliński tylko stracił twarz przez ostatnie 2 lata w tym bagienku.

Faja, dalej o Mistrzostwo gra?!

Jak nie zdobędą PP to kolejny sezon bez pucharów.

Legia jest kompletnie bez głowy, ale dodałbym, że brakuje też szyi i ramion. To jest jakiś sabotaż. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @Martinez76: W punkt nic dodać nic ująć odpowiedz

Wo(L)a - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie w ostatnich sekundach tylko wprzez cały mecz. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Proponuję zrzutkę na bilet powrotny do Lizbony dla Kovačevića odpowiedz

Peaky Blinders - 2 godziny temu, *.datapacket.com @Autor: ja go odwiozę w bagażniku za,darmo odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Peaky Blinders: dorzucę się do benzyny 🙂 odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat to jest cały czas. Gra Legii to tragedia. Bez ładu i składu. Można by rzec cytując tekst pewnego utworu " To już jest koniec nie ma już nic". Kolejny sezon z głowy. odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.autocom.pl Dramat to mamy na bramce. Nie lepiej powiesić ręcznik? odpowiedz

AA - 2 godziny temu, *.zare.com Sagi bramkarskiej ciąg dalszy Kovacevic wyp...aj,chyba faktycznie koń trojański z Rakowa,w każdym meczu babol wkazdym jednym.Won patalachu odpowiedz

Motor king - 2 godziny temu, *.165.54 Mistrz Polski dla nie dla Was wkłady.Na ćwierć finał LE też nie liczcie.To już jest koniec.A pan bramkarz to jak Feio out. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.autocom.pl W każdym przegranym meczu jest okazja, żeby wstawić Kuna do składu. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.174.12 Przypomnijmy sobie wejście bramkarza obiema pięściami w głowę Guala w pierwszym meczu wiosny z Koroną- w ogóle nie rozpatrywane w kontekście rzutu karnego i czerwonej kartki ( rzut karny był za drugi faul chwilę potem). Teraz widzimy muśnięcie po twarzy po uprzednim wybiciu piłki i spóźniona reakcja bólowa uderzonego... Ręce opadają, po takich decyzjach odechciewa się oglądać piłkę...🤬🤬 odpowiedz

Mat.2 - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de @SEBO(L):

W tamtym meczu sędzia nie widział 1 jak i 2 faulu.

Jednak Var zadziałał co do drugiego.

Widzę, że nie tylko ja przypomniałem sobie mecz z Koroną i obicie Guala w polu karnym przez bramkarza.🤔 odpowiedz

Rysiek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Lasyk i wszystko jasne odpowiedz

Diego - 2 godziny temu, *.160.40 Bramkarze na pierwszym planie... Masakra odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl To jest jednak kompromitacja z kim wy graliście? Nie wstyd wam ? To jest jakaś kpina ta wasza gra dzięki wam wieś się cieszy - brawo utrzymanie jest na więcej ambicji nie ma, ręcznik na bramce, obrona słaba, ataku nie ma, brawo trener za super zestawienie składu, zarząd do wywalenia - jesteście ZERAMI WSZYSCY odpowiedz

piknik z Wawy - 2 godziny temu, *.orange.pl .. i gitara!👍👍👍 odpowiedz

K(L)ubowicz - 2 godziny temu, *.chello.pl Pudel, ściągnij tego parodystę z bramki Motoru do nas będziemy mieli cztery ręczniki. odpowiedz

Motoryniarz - 2 godziny temu, *.61.36 Klęknijcie przed wielkim Motorem. odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Motoryniarz: wow, zremisowaliście z nami u siebie, to chyba największy sukces w historii waszego "klubu".... odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.. Ta drużyna nie ma duszy. Kovacevic niszczy nam wyniki. Kolejny mecz można zaliczyć na jego konto. Zamiast utrzymać 3:2 oni pozwolili na kolejne akcje i skupili się na grze na czas. No nie wierzę. Dla mnie żadnego karnego nie było. Musnął go i przybył, ta szm#ta, wykorzystał to że jest zwykłą kur.&@ Bramkarz nie może wypiąstkować piłki... odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.orange.pl Ten karny to przekręt. odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.. dobrze ze były prezenty bo inaczej bęcki odpowiedz

Warszawiak1234 - 2 godziny temu, *.autocom.pl W ciągu paru lat nasza Legia stała się posmiewiskiem sportowym odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. Panie red. Wiśnia To Motor zremisował, a nie Legia odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie ma co pisać Nie ma co mówić Nie ma co nie ma cować.....jak zwykle trzeba będzie wyciągnąć wnioski.....I wyciągnąć wnioski i......wyciągnąć wnioski i......wyciągnąć wnioski. Żebyśmy nie potrafili wygrać ze słabym Lublinem bo co? Bo przyszedł cały stadion kibiców raz w roku? Wstyd ciąg dalszy. My u siebie ledwo co wygrywamy a mecze wyjazdowe w ogóle nie powinniśmy grać bo nie potrafimy wygrać. Mioduski ty wiesz! " sędzia " specjalnie podyktował karnego dla motoru bo zawsze był przeciwko Legii odkąd pamiętam. Karny naciągany na poziom maxa a i tak się wybroni. odpowiedz

Xxx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No to mo mistrzostwie zaraz jeszcze ma to od molde i na spokojnie zostaje PP.a potem zwolnienie Feio

🍻 odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.net.pl Niebywałe

Totalny upadek

Feio, Mioduski won natychmiast odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Przybył to parodia sędziego drugi Frankowski odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak można podyktować takiego karnego???????????? Przecież Kovac. zbijał piłkę, a potem jego ręka w sposób naturalny opadała. Po drugie jak zawodnik skacze do bramkarza to duże prawdopodobieństwo, że nadzieje się na jego rękę!!!! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic: No prawda i cała prawda. Nic dodać nic ująć. odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.net.pl Dramat to jest ta zbieranina bo drużyna to nie jest. Łapy lecą jak się na to patrzy. odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.chello.pl dziadostwo do domu odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Kopnięcie piłki po gwizdku - kartka.

Niekopnięcie piłki po gwizdku - gol.



Niesmaczna ta bramka. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.ejedrzejow.pl Nowe nabytki to jakiś sabotaż, Biczachczjan już siedzi na ławie bo jest tragiczny, Kovacevic jakim cudem jeszcze gra to wiedzą tylko Ci co go wystawiają. Nasza drużyna nie ma żadnej dyscypliny taktycznej każdy biega gdzie chce, Rzut karny podyktowany dla spokoju, gdyby był w drugą stronę to by nie było, też dla spokoju. odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.telia.com ile mozna😡 odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mam fajny rym na mec z Molde- było by fajnie:)

KULESZA TY KU……O. JE………NA. I jedziemy cały mecz !!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

TOXI - 2 godziny temu, *.net.pl Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego nadal w bramce stoi gwiazda z Lizbony? On już więcej bramek zawalił niż Tobiasz w całej karierze w Legii. odpowiedz

LosPud(L) os - 2 godziny temu, *.plus.pl No i się Przybył wybił... odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Podobno to właśnie teraz, w tym momencie jest czas na walkę. Jeśli tak, to przypomina to walkę menela z butelką jabola. Nic więcej. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl Jaki znowu dramat? Przecież to był mecz o przysłowiową "pietruszkę", bo my w lidze nie walczymy już o nic. W zasadzie mogliby grać rezerwowi. W środę odpadamy z LKE (nie ma szans, że wygramy z Molde róznicą dwóch bramek) a jedyne ważne dla nas rozgrywki to PP który musimy wygrać by uratowac sezon.



Nic innego niż miejsca 4-7 w lidze tym sezonie nie ugramy. Taki mamy skład i na tyle tych zawodników stać. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. odpowiedz

Grizzly - 2 godziny temu, *.18.225 Kovacivic top. odpowiedz

12kufli - 2 godziny temu, *.orange.pl to nie był dramat w ostatnich sekundach, ale przez 90 min w bramce. Nigdy nie przypuszczałem, że dożyję czasów kiedy w Legii nie będzie bramkarza na poziomie odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat to jest trener i gra Legii odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Z Molde potrzebujemy cudu. odpowiedz

Dramat - 2 godziny temu, *.61.226 Trener to dramat out😡 odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.plus.pl Najgorszy patałach to vinagre a zaraz po nim cała drużyna, takie dziadostwo że nie da się patrzeć litości🧐 odpowiedz

hrabia niko - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dramat to jest wyszkolenie bramkarzy - Prosta piłka a ten wybija jak cepem uderzając przeciwnika zamiast zwyczajnie złapać piłkę !

Malarz - OUT !!! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @hrabia niko: to juz Malarz winny, ze Kovacevic pilki nie złapał? Hahahahahahahahaha odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Żaden dramat...konsekwencja wystawiania ręcznika przez tumana... odpowiedz

Leg - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kovacevic tragedia odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.orange.pl Podziękowania dla wszystkich w klubie, za kolejny ,,spektakl,,. odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Znowu byliśmy lepsi tylko wszystko było przeciwko naszym gwiazdeczką prawda marny Ty Trenerze?????

Nic nie grali w tym meczu Motor 2 bramki to nam podarował dzięki bramkarzowi i taka jest prawda.

Ale na konferencji będzie stara śpiewka że znowu byliśmy lepsi.....

Zal na to patrzeć co wyprawiają gwiazdy odpowiedz

Aimar - 2 godziny temu, *.208.45 Nie da się patrzeć na nieporadność tego zespołu. Zero kreatywności, mnóstwo błędów, niecelnych podań. Tylko zmiana trenera i budowanie na następny sezon drużyny. odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Świetnie się to oglądało. Kwintesencja naszej ekstraklasy odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pięknie, elegancko, w czwartek jeszcze łomot od Molde, za dłuższy czas od Rucha i na koniec 8 miejsce w tabeli. Sezon petarda. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @KowaL: a jak wygraja PP, przejda Molde to napiszesz, ze sezon ok czy wymyslisz sobie, ze z Chelsea i tak odpadli, a kolejne trofeum to tylko na pocieszenie? Bierz konsekwencje za slowa. Bo do pisania, ze odpadna z Ruchem i Molde to pierwszy. A jak awansuja to napiszesz, ze fart albo ze rywal slaby. Klasyka. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: Ty od prezesa? Wszystko ci się podoba. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat w ostatnich sekundach?

Raczej od 4 lat. odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.autocom.pl Dramat to cały mecz skuteczność i obrona. 2 prezenty od bramkarza rywali. Co wrzutka w pole karne to bramka dla motoru a obrona stoi i patrzy odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.platkom.pl KOVACEVIC OUT!!!!! ALE QRVA TRANSFER FAJA WYMYŚLIŁ!!!! QRVA MAĆ!!!!!!!! odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gratulacje dla Motoru, powinni ten mecz spokojnie wygrać. Co ten ich bramkarz dziś odstawił to głowa mała. W czwartek Molde wyeliminuje nas z LKE a w niedziele Raków wbije gwóźdź do trumny i się skończy już oficjalnie gadanie, że my o jakieś MP walczymy jeszcze. odpowiedz

Ręczniki w bramce - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bramkarzy to ta Legia ma pięknych 😂😂😂 odpowiedz

ooon - 3 godziny temu, *.78.159 jak zwykle sedzia pomogl odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ooon:

dokladnie gdyby nie pomogl, to Legia by przegrala odpowiedz

Kulesza j.est kur…a - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wydrukowane 3:3

Idą po bandzie. Wina trenera że drużyna nie zeszła po podyktowaniu karnego. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 8 punktów straty do Jagielloni,10 do Lecha.Można już spokojnie skupić się tylko na PP bo to czy zajmiemy 5 czy 8 miejsce to i tak już nie ma kompletnie żadnego znaczenia.Katastrofalny sezon Legii. odpowiedz

Tot - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze zatesknimy za Hladunem😡 odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Kovacevic sabotażysta won z Legii odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To just tragedii a le drukarnia odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.net.pl K...a jestem za Legią ale nie za tymi amatorami. Wszyscy powinni do końca sezonu grać za miskę ryżu. Banda amatorów!!! odpowiedz

Czarny76 - 3 godziny temu, *.. K…a kto wymyśla te tytuły?Dramat to trwa już od dawna.Banda amatorów nieudaczników od murawy po cały zarząd. odpowiedz

Guny - 3 godziny temu, *.223.42 Nie moi drodzy. Dramat to byl przez cały mecz. To jak gra ta drużyna, jak presuje to jest żenada. Wiecznie spóźniona, niedokładna, niecelna. Gdyby nie 🤡 na bramce motoru to przej.bali.🤬 odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Guny: co?! Przeciez to byl bardzo dobry mecz. Kontrola w srodku pola w koncu, dobre, szybkie akcje? Gdzie ty miales neidokladnosci? U kogo? "gdyby nie na bramce". Gdyby Chodyna wykorzystal setke, gdyby Elitim szybciej strzelil to by bylo juz dawno po meczu. Dlaczego nie napiszesz, ze gdyby nie fart Motoru, ktory z 3 wrzutek strzelil 3 gole to by nie istnieli? odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ale żeście sprowadzili bramkarza kolejny mecz zawala 🤣🤣🤣🤣🤣 jeszcze wp...ol w czwartek a potem spokojna walka o utrzymanie została odpowiedz

woot - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Jak kibicuje od 30 lat, tak słabej drużyny jeszcze u nas nie widziałem. odpowiedz

meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl to cos z wąsem w bramce w trybie natychmiastowym do odstrzału..Tobiasz za połowę tych baboli zostałby ukrzyżowany a ten kloszard jest nietykalny... odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.plus.pl @meter: no właśnie!! Jakoś nie słychać tych fachowców od bramkarzy co tak sponiewierali Tobiasza choć jego zasługa w stratach punktów była nieporównywalnie mniejsza niż tej pseudo gwiazdy broniącej obecnie naszej bramki!!! odpowiedz

VUKO - 3 godziny temu, *.autocom.pl Skandal!!!

V kolumna z Rakowa znowu zawaliła nam mecz!!!

Feio won!!! odpowiedz

Van Hool - 2 godziny temu, *.zare.com @VUKO: rozgrzewa się przed niedziela tam pokaże co potrafi odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl Dramat to : Wszołek , Kovacevic , Goncalves , karny z kapelusza ! Nadal nie mamy Napastnika ,ani bramkarza , zarząd Legii won !!! Transfery to kryminał !!! Gdzie jest dyrektor sportowy ? Mioduski skąpiradło !!!❤️🤍💚 odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.interwan.pl To nie dramat, tylko frajerzy z Łazienkowskiej. Tym meczem formuła Feio się wyczerpała. Spokojnie czekam na łomot od Molde i poprawkę od Rakowa. Przerwa na kadrę to dobry czas na zmianę trenera i akcję pt. ratujmy co się jeszcze da uratować odpowiedz

GRANAT - 3 godziny temu, *.232.211 Staliśmy się ligowym średniakiem którego się nikt nie boi. Gdzie te trolle internetowe psy gończe Dariusza Miodskiego jak Egon (czyli Egonek krótki ogonek) i Cezar? I jak frajery podoba wam sie Legia? wiem, że dla was wynik dobry bo Daruś najważniejszy. Żal mi was bo musicie miec smutne życie no moze oprócz Cezar bo on nie ma czasu na nude. Po pracy lata na policje na Mokotowie donosić na wszystkich odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Cały mecz to był dramat.. gramy bez obrony, bez ataku. odpowiedz

maroGSLegia - 3 godziny temu, *.dfn.nl Dramatem to jest ten bramkarz... kolejny mecz padaka. Co oni w nim widzą to ??? odpowiedz

PanTrener - 3 godziny temu, *.centertel.pl brawo, transfer roku, Fejo juz niech nie kompromituje tego klubu

mysle ze z Tobiaszem mielibysmy z 4 pkt wiecej odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl ale to sa faje zeby tak spi.....c to tylko oni to potrafia odpowiedz

LEGIJNYPRUSZKÓW - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ten bramkarz faji łapac pilki nie potrafi🤔🤔 odpowiedz

WF - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak długo jeszcze będzie ten pajac z wąsem bronił naszej bramki ??? odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. Vladan Kovačević to zwykły drewniak odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wracaj tobiasz a ten pajac kovacevic fo rakows poszło won odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Ten frajer przybył okradł Legię odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Legionista: oczywiście że tak jeszcze vaul na tym naszym dartnie był a on ma ręce do wyrzutki przybył odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Legionista: zgadza się,ale nasz bramkarz dał mu alibi,lepiej jakby w ogóle nie wychodzil,albo nie trafił w piłkę,no to jest takie właśnie sędziowanie,gdy ten z zawodnik Motoru został otarty przedramieniem po facjacie to piłka już była 5 m dalej,po prawidłowym piastkowaniu,znowu sędzia w głównej roli i o to tym panom,określanymi kiedyś bardzo kulturalnie kaloszami chodzi i cel został osiągnięty . odpowiedz

Spokojny - 2 godziny temu, *.. @Cezar.: ale czemu nie cieszysz sie z remisu Darku o co ci chodzi sedziowie ci przeszkadzają? odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Spokojny: nie cieszę się zremisu pustaku,bo jestem kibicem Legii,byliśmy lepsi,a sędzia w ostatnich sekundach wyłączył wynik meczu na naszą niekorzyść,dotarło ,czy nie,to Motor i jego kibice cieszą się z wyniku,już dzisiaj jestem zaczepiamy z trzeciego nicku tej samej osoby,kibica Śląska Wrocław,bardzo aktywnej na tym forum , dzisiaj pod swoim nickiem nie pisze,robi to pod innymi,ale jutro na pewno się ożywi i już będzie jatrzyl i judził pod swoim wlasciwym,na razie puszcza tzw próbne balony,i zastanawia się jak jutro zaatakować znowu Feio i prawdziwych kibiców Legii, zniechęcić do kibicowania i odebrać im wiarę,a ja jednak z optymizmem i zadowoleniem stwierdzam, że coraz więcej osób zorientowało się z kim ma do czynienia i jaka tu krecia robotą jest robiona pod płaszczykiem kibicowania i krytykowania klubu i jego gry w ekstraklasie, przypominam najbogatszego,największego,o największych dokonaniach sportowych w Polsce👍💪. odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.net.pl Pajace i tyle w temacie, mam nadzieję że fejo mam nadzieję że jutro nie będziesz już trenerem Legii pajacu odpowiedz

stary yamala - 3 godziny temu, *.chello.pl raczej dramat przez 90 minut, niestety, trzy przypadkowe gole nie zmienią tego. odpowiedz

Tagi - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Z panem Feio , może być tylko gorzej. Żeby opisać co jest źle , trzeba by napisać poemat. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Tak jak mówiłem przed meczem z Jagiellonią i Molde - wkłady do koszulek nie są w stanie z nikim wygrać bez pomocy sędziego, ligowy średniak - był czas przywyknąć 🙂 odpowiedz

Echhh - 3 godziny temu, *.autocom.pl Kiedy w końcu wypie..olą ten ręcznik z bramki na ławkę. Ten gość to jest jakiś żart. odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. ten Kovacevic to drewniak odpowiedz

Kraków 1234 - 3 godziny temu, *.plus.pl Cała drużynę wymienić. . Zarząd trenerów i piłkarzy... .. odpowiedz

Br Bomba - 3 godziny temu, *.orange.pl Radosny futbol bez bramkarzy odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Bez zmian. Brak prezesa. Brak trenera. Brak drużyny. Tffuuuu odpowiedz

Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat jest z obrona a kovacevic to jest dno niewiem czemu on gra odpowiedz

Wąż - 3 godziny temu, *.aster.pl Dranat odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.chello.pl Bramkarz Motoru sam sobie wbił dwie bramki, także i tak cud, że jest remis. Wygrana Legii byłaby bardzo niesprawiedliwa. odpowiedz

Kriss - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To chyba ostatni mecz feio . Mam nadzieję że Jacek Magiera dokończy sezon :) odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.chello.pl KOVACEVIC WON Z LEGII odpowiedz

