Legia Warszawa trzykrotnie prowadziła na wyjeździe z Motorem Lublin, by ostatecznie zremisować 3-3 po kontrowersyjnym rzucie karnym podyktowanym w ostatniej akcji meczu. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Leun - 46 minut temu, *.inetia.pl 😂🤣 odpowiedz

Ronaldo - 55 minut temu, *.myvzw.com W takiej formie jakiej jest Kovacevic ciężko będzie znaleźć gorszego bramkarza to oczywiste że on już nie pobroni. Wyrzucone w błoto pieniążki na jego pewnie nie małą pensję. Tyle ostatnio tych “wzmocnień “ ze aż strach się bać co dalej. W srakowie mają z nas niezły ubaw i za tydzień to bym Kovacevica nawet tam nie przywoził bo będą mu dziękować przez 90 minut. odpowiedz

majusL@legionista.comb - 2 godziny temu, *.174.42 Kacper Tobiasz przez całą swoją karierę w Legii nie zawalił tyle goli co ten ręcznik kovacevic. Sabotazysta i frajer. Myślę że po tym występie kolejny mecz zacznie na kawce. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @majusL@legionista.comb: uważam, że powinien. Dawać Tobiasza. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.