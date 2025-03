Zarząd Legii zablokował wywiad Zielińskiego

- Z Jackiem Zielińskim byłem umówiony już od lutego. W związku z tym, że nie była to rozmowa prywatna, więc mogę zacytować. Jacek podszedł do mnie po czwartkowym meczu i powiedział, że jest jakiś problem z zarządem, który nie chce wyrazić zgody na jego wizytę u nas. Poszedłem więc spotkać się z tymi ludźmi. Obecny był Dariusz Mioduski, Marcin Herra, Artur Adamowicz, który nie wiem za bardzo w jakiej roli występuje - chyba jest doradcą PR - i był Rinke Rooyens. Dostałem pytanie, czemu nie zgłosiłem się do nich po zgodę, że mogę zaprosić Zielińskiego. Pracuję w telewizji od wielu lat i nigdy do nikogo, do żadnego prezesa nie wysyłałem zapytania, czy mogę zaprosić jakiegoś gościa. Jacek Zieliński chciał przyjść i odpowiedzieć na pytania. Niestety dziś go tu z nami nie ma. Na Jacka Zielińskiego jest nagonka, głównie ze strony kibiców, natomiast zadano mi pytanie, czy ja szukam jakiejś sensacji - powiedział na początku programu Cafe Futbol Bożydar Iwanow.

Beniaminek - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Naprawdę w Polsce nie ma nikogo kto chciałby kupić Legię? odpowiedz

Urs72 - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Nie warto nawet siknac na ten klan zarządców na Łazienkowskiej odpowiedz

Juri - 40 minut temu, *.petrotel.pl Za dużo by powiedział jeszcze.

Miodzio wie co robi. odpowiedz

Znawca - 41 minut temu, *.interkam.pl To już nie chcą propagandy sukcesu? Nie chcąc mówić jak jest dobrze,jak wszytko idzie do przodu,jak zespół się świetnie rozwija?hm... Dlaczego nie ma dyrektora sportowego?Dlaczego kolejny szrot transferowy ściągnęli?Dlaczego trener ma ściągać zawodników?(że niby do swojego stylu gry, którego nie ma?).🤔Na jego konto idzie Alfarela,Szkuryn,Biczu, Kovacević,po części Nsame.Po sezonie będzie weryfikacja.Ile kasy wydane na nich,a poziomu gry ani krzty nie podnieśli.Dlaczego z Akademii nie gra Wyganowski,który postawą na zgrupowaniu dał sygnał żeby go chociaż sprawdzić w meczu ligowym? Dlaczego Siemieniem może wpuszczać chłopaka 16-to letniego? Ciut dużo tych kłopotliwych pytań? odpowiedz

Krzeszczu 4.0 - 44 minuty temu, *.98.54 A na ch.. tam ten Rinke Chooyens? odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 52 minuty temu, *.orange.pl Bez komentarza..... Grupa amatorów bawi się za nasze pieniądze Największym Klubem Polski....K.... dość tego ... odpowiedz

Szantosz - 52 minuty temu, *.chello.pl Legia wyznacza nowe standardy. Inni dyrektorzy bądź członkowie pionów sportowych często są łączeni na żywo do programów z domu, samochodu, klubu. Nie ważne jak nie ma z tym problemu. Od dziś na przyszłość w stosunku do Naszego Klubu Panie Bożydarze, RoKo, Kanał Sportowy, Meczyki i inni: uprzednio napisać należy oficjalne pismo z zapytaniem czy A,B,C, D aż do X wyrażają zgodę żeby Y i Z wystąpili i podkreślić, że nie szukacie sensacji.😂🙏⚽️🤣 odpowiedz

Wąż - 54 minuty temu, *.aster.pl Miiduski won......im szybciej tym lepiej odpowiedz

L L L - 58 minut temu, *.centertel.pl W Legii jak zwykle profesjonalna amatorka. odpowiedz

Guny - 59 minut temu, *.223.42 Nie wiem czy sie śmiać czy płakać. Korpo w najgorszym wydaniu.🤡💩 odpowiedz

