Chelsea FC rywalem Legii w 1/4 finału LK!

Ze względu na awans Tottenhamu do kolejnej rundy Ligi Europy, gdzie zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt, zmianie uległy terminy meczów Legii z Chelsea FC. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 10 kwietnia w Warszawie, natomiast rewanż 17 kwietnia w Londynie. Godziny meczów opublikowane zostaną w piątek.

Dzięki wygranej w dwumeczu z norweskim Molde FK, Legia Warszawa po raz pierwszy w historii awansowała do 1/4 finału Ligi Konferencji. Na tym etapie przeciwnikiem stołecznego zespołu będzie Chelsea FC. Anglicy pokonali FC Kopenhaga.

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl I weź tu czekaj tyle czasu, aż chciało by się zobaczyć mecz z Chelsea za tydzień już. A tak kopanie się po czołach z Rakowem i oglądanie Probierza z Litwą. Szkoda tylko że obrona się wykartkowała na pierwszy mecz z Chelsea, Jędza i Ziółkowski nie zagrają. odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z jednej strony szkoda że Anglię trafiliśmy,ale jest i druga strony medalu!!! Kibicowsko petarda, wiadomo że tam to już My się pokażemy z odpowiedniej strony!!! A u Nas też pokażemy na czym polega ta gra!!!! NIENAWIDZIMY WSZYSTKICH!!!! odpowiedz

Mlody - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 100% pewne że 17 Londyn? odpowiedz

Kibice - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mlody: jutro będzie jasne odpowiedz

Karo(L) - 1 godzinę temu, *.timplus.net @Mlody: W piątek potwierdzenie odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.Legionisci.com @Mlody: tak. W piątek będzie znana godzina meczu. odpowiedz

Bilety - 1 godzinę temu, *.orange.pl A kiedy bilety odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Grubo:-) i o to chodziło odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.orange.pl Serio z tym terminem?

Kupiłem już bilety na lot. odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Arsenal gra w LM we wtorek, Tottenham w LE, która jest wyżej w hierarchii niż LKE gra w czwartek (szkoda, że nie w środę) a Chelsea nie może grać tego samego dnia co Tottenham. Dziwne, bo dziś chociażby grali tego samego dnia i o tej samej godzinie odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Twitter: skoro Arsenal we wtorek a Totki we czwartek to grajmy w środę tego 9ego odpowiedz

Mdread - 50 minut temu, *.virginm.net @Twitter: raczej metropolitan police juz ma pelne gacie, a jak Eintracht w 20k pojedzie plus L to bedzie sie dzialo odpowiedz

Anna - 1 godzinę temu, *.cox.net Gdzie mozna kupic bilety na mecz ? odpowiedz

Kibic Legii - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Już loty po 1200 zł tam i powrót... Maskara odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl @Kibic Legii: polonia na Wielkanoc kupuje odpowiedz

Bolo - 35 minut temu, *.chello.pl @Kibic Legii: w trakcie meczu udało się z Poznania za 470 wziąć. Teraz wszyscy już sprawdzają więc po frytach odpowiedz

Anna - 1 godzinę temu, *.cox.net Gdzie mozna bedzie kupic bilety na mecz ? odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.160.82 Z Chodyna w składzie lekko nie będzie.. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl rewanż mielismy grać w wawie chyba.... odpowiedz

(L)egionista - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to pograne... odpowiedz

Uuuu - 1 godzinę temu, *.chello.pl To lipa…. Myślałem że nk celkje odpowiedz

